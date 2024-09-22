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    Украина потребовала от Запада истребители Gripen и Eurofighter
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    Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.

    3 комментария
    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    10 комментариев
    22 сентября 2024, 15:27 • Новости дня

    Названы предварительные причины гибели детей от отравления в Красноярском крае

    Прокуратура: Причиной гибели детей после отравления в Красноярском крае могло стать попадание опасного вещества в пищу

    Названы предварительные причины гибели детей от отравления в Красноярском крае
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следствие рассматривает две версии инцидента в селе Красная Сопка, где отравились шесть человек, из них трое детей не пережили отравление. Основными версиями названы употребление продуктов, приобретенных в магазине, и попадание в пищу опасного вещества, сообщила прокуратура Красноярского края.

    По данным прокуратуры, в настоящее время проводятся масштабные следственные мероприятия для установления точных причин произошедшего. Следователи рассматривают несколько версий, в том числе «отравление продуктами питания», приобретенными в магазине, и «попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили, что все необходимые образцы для экспертизы уже изъяты. Кроме того, следователи тщательно изучают образ жизни семьи и условия, в которых они проживали. По предварительным данным, семья не состояла на учете в органах системы профилактики и характеризовалась положительно, говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что члены семьи из села Красная Сопка Красноярского края, отравившиеся после употребления курицы и пельменей, до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии.

    Напомним, в красноярском поселке двое детей скончались после отравления курицей и пельменями, купленных в местном магазине, и по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица.

    В воскресенье в Красноярском крае скончался третий ребенок после отравления курицей и пельменями.

    21 сентября 2024, 23:11 • Новости дня
    В Москве задержали «Газель» с золотыми слитками на 18,5 млн рублей

    Прокуратура: В Москве задержаны мужчины, перевозившие в «Газели» золотые слитки

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники силовых структур задержали двоих мужчин в Москве, они перевозили в «Газели» 2,5 кг золота на сумму более, чем 18,5 млн рублей, сообщили в прокуратуре Москвы.

    В ведомстве пояснили, что подозрительную «Газель» остановили на улице Симоновский вал в Москве, в автомобиле находились двое мужчин, которые выдали силовикам сумку со слитками золота.

    Пять кустарных слитков из металла желтого цвета были отправлены на исследование. Специалисты выяснили, что один слиток является сплавом на основе золота, серебра, цинка и меди, остальные три слитка – двухкомпонентные сплавы золота и меди.

    «Общая масса химически чистого золота – не менее 2,5 кг, химически чистого серебра – не менее 41 г. Стоимость химически чистого золота, входящего в состав слитков, превысила 18,5 млн рублей», – следует из сообщения прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

    Мужчины, перевозившие золотые слитки, задержаны. Они подозреваются в незаконном хранении, перевозки или пересылке драгоценных металлов в крупном размере организованной преступной группой.

    Ранее в аэропорту Махачкалы у пассажирки из Чечни изъяли золото на 142 млн рублей.

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    21 сентября 2024, 18:58 • Новости дня
    Литовский телеведущий призвал расстреливать за просмотр российских фильмов
    Литовский телеведущий призвал расстреливать за просмотр российских фильмов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Литве телеведущий Альгис Раманаускас заявил, что родителей, слушающих при детях русскую музыку или смотрящих российские фильмы, следует расстреливать.

    Литовский сейм осудил высказывание телеведущего, в парламенте даже обратились в полицию с просьбой расследовать, содержат ли слова Раманаускаса призывы к убийству и разжиганию ненависти, передает RT.

    Раманаускас известен своими русофобскими взглядами. Ранее он высказывался в поддержку высылки из Литвы «обрусевшего скота».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова осудила власти Литвы, назвав их «нацистами», после того как премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните использовала оскорбительное выражение в адрес россиян.

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    21 сентября 2024, 20:22 • Новости дня
    Умер актер из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер театра, кино и сериалов Владимир Моргунов, известный широкой публике по сериалу «Моя прекрасная няня», ушел из жизни в возрасте 43 лет.

    Прощание с ним прошло 18 сентября в Малоярославце, сообщает «Российская газета».

    Артист родился в 1980 году, в 2004 году окончил РАТИ-ГИТИС по специальности «актер драматического театра и кино». После этого он два года работал в московском театре «У Никитских ворот» и был ведущим праздничных мероприятий.

    Владимир Моргунов начал свою кинематографическую карьеру с дебюта в мелодраме «Дорогая Маша Березина». Он снялся в нескольких эпизодах таких известных сериалов как «Моя прекрасная няня», «Дом кувырком», «Кто в доме хозяин?» и участвовал в проекте «Наша Russia. Яйца судьбы».

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    22 сентября 2024, 05:13 • Новости дня
    Командиры согласились дать показания по делу генерала Попова
    Командиры согласились дать показания по делу генерала Попова
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Принимавшие участие в построении обороны в Запорожской области и потом отражавшие наступление противника командиры 48-й армии, готовы дать показания по уголовному делу бывшего командующего армией генерал-майор Ивана Попова, сообщили в Западном окружном военном суде.

    Попов отметил, что, несмотря на ходатайство следствию, его просьбы о допросе командиров 48-й армии были проигнорированы и не удовлетворены, передает ТАСС.

    По его словам, ему необходима была юридическая и экономическая помощь, так как все документы в материалах содержат большое количество накладных, ему необходимо предварительно линию защиты.

    Ранее Попов запросил в качестве свидетелей защиты ряд бывших сослуживцев на фронте. Источник сообщал, что основным доказательством в деле Попова является банковский перевод.

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    21 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах

    Сопротивление: Дислокацию ВСУ в Сумах поразили с помощью ФАБ

    Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пункт временной дислокации украинской армии в городе Сумы подвергся удару российских военных, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    После удара в сторону пункта поехали машины скорой, сказал Лебедев РИА «Новости».

    По его информации, удар наносился авиабомбой ФАБ, сейчас выясняется, были ли на месте иностранные наемники.

    В регионе в этот момент объявляли воздушную тревогу.

    В пятницу представители подполья сообщали, что по порту в Одессе нанесен удар, разрушен склад, который накануне загрузили снарядами и ракетами.

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    22 сентября 2024, 03:26 • Новости дня
    США, Индия, Япония и Австралия призвали к долгосрочному миру на Украине

    Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к долгосрочному миру на Украине

    США, Индия, Япония и Австралия призвали к долгосрочному миру на Украине
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD: Австралия, Индия, США и Япония) высказались в поддержку всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине., но не упомянули в совместном заявлении Россию, сообщили в Белом доме.

    Как следует из документа, который распространил Белый дом  по итогам саммита, прошедшего в субботу в Уилмингтоне, лидеры QUAD призывают к «справедливому и устойчивому миру» на Украине «в соответствии с международным правом», передает ТАСС.

    Также в заявлении отмечается, что в контексте украинского конфликта угроза применения или применение ядерного оружия неприемлемы. При этом Россия не упоминается в совместном заявлении по Украине лидеров США, Индии, Японии и Австралии.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.

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    22 сентября 2024, 10:51 • Новости дня
    ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла

    Украинский командир подтвердил потерю Красноармейска как логистического узла

    ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Положение украинских войск в районе Красноармейска (Покровск) стало критическим из-за потери важного логистического узла и постоянного контроля российских сил над основными маршрутами движения, рассказал украинский командир танкового подразделения 68-й бригады с позывным «Физик».

    Как сообщает The Washington Post, «Физик» рассказал о крайне тяжелой ситуации в районе Красноармейска. Хотя город остается под контролем Украины, его роль как логистического узла уже потеряна, передает РИА «Новости». Российские силы перекрыли три главные дороги, разрушили мосты и обеспечили контроль над движением украинских войск с помощью артиллерии и беспилотников.

    «Физик» подчеркнул, что украинские войска не могут собрать достаточно сил и пехоты для контрнаступления, из-за чего вынуждены постоянно обороняться и медленно отступать. Он добавил, что любое продвижение дается с трудом, а риск окружения остается высоким.

    Другой украинский солдат отметил нехватку боеприпасов на фронте. По его словам, на каждые три-четыре украинские ракеты приходится восемь российских. Он также указал на отсутствие панацеи против российских авиабомб, что делает ситуацию еще более сложной.

    Ранее украинские войска практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Кураховском и Покровском направлениях идут тяжелые бои. Также Красноармейске на подконтрольной Киеву территории ДНР были уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии, что значительно нарушило логистику ВСУ в данном регионе.

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    21 сентября 2024, 19:27 • Новости дня
    Затонувшую яхту Bayesian попросили усиленно охранять из-за секретных данных

    Водолазы призвали усилить охрану яхты Bayesian у Сицилии из-за возможных секретных данных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Водолазы потребовали у итальянского правительства усилить охрану затонувшей яхты Bayesian у Сицилии, предположив, что на борту могут находиться зашифрованные жесткие диски с секретной информацией, которая может заинтересовать международные разведки.

    Опасения вызваны возможным наличием на судне двух водонепроницаемых сейфов, которые могут содержать зашифрованные жесткие диски с конфиденциальной информацией, сообщили источники CNN, передает РИА «Новости».

    Собеседники отметили, что владелец яхты британский предприниматель Майк Линч был тесно связан с британскими, американскими и другими разведывательными службами через свои компании, включая Darktrace, занимающуюся кибербезопасностью.

    Представитель сицилийского агентства гражданской обороны Франческо Венуто заявил, что запрос на обеспечение дополнительной безопасности обломков был выполнен.

    Яхта потерпела крушение 19 августа у города Портичелло из-за сильного смерча. На борту находились 22 человека. СМИ сообщали, что Линч и его дочь Ханна погибли при крушении яхты.

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    21 сентября 2024, 21:01 • Новости дня
    Главой МИД Франции назначен призывающий к жесткому отношению к России Барро
    Главой МИД Франции назначен призывающий к жесткому отношению к России Барро
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новым французским министром иностранных дел стал 41-летний Жан-Ноэль Барро, до этого он занимал должность министра-делегата по вопросам Европы.

    Барро в своих заявлениях призывал к жесткости в отношении России в контексте конфликта на Украине, обвинял российскую сторону «пропаганде» и информационных атаках против Франции, передает РИА «Новости».

    Он является членом партии «Демократическое движение», сообщает ТАСС.

    Стефан Сежурне, ранее занимавший пост главы МИД, назначен на пост вице-председателя Еврокомиссии, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС.

    Должность министра вооруженных сил Франции осталась за Себастьеном Лекорню.

    Ранее в Париже прошел многотысячный митинг против нового премьера страны Мишеля Барнье и президента Эммануэля Макрона.

    Коментарии (11)
    21 сентября 2024, 18:18 • Новости дня
    Пенсионерка уговорила мошенника сдаться полиции в Петербурге
    Пенсионерка уговорила мошенника сдаться полиции в Петербурге
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге подозреваемый в мошенничестве решил сознаться в преступлении после того, как обманул 85-летнюю женщину на 260 тыс. рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

    Подозреваемый в полиции пояснил, что забирал деньги у обманутых пенсионеров с помощью мошенничества, у последней жертвы он забрал 260 тыс. рублей, передает телеканал 360 со ссылкой на сообщение ведомства.

    Он добавил, что выполнял задания, полученные от кураторов в Telegram. Все деньги он переводил на криптовалютный кошелек, выполняя указания своих руководителей. Злоумышленник добавил, что это был уже третий случай, когда он принимал участие в подобной схеме.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее правоохранители арестовали мошенника, представлявшегося девушкам-моделям продюсером, по данным следствия, он обманул своих жертв на миллионы рублей.

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    21 сентября 2024, 17:12 • Новости дня
    В Британии допустили возможность признания Зеленским поражения

    Британский эксперт Меркурис предположил возможность признания Зеленским поражения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Украины Владимир Зеленский может объявить о признании поражения в конфликте с Россией и пойти на переговоры, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    Зеленский может признать поражение, поскольку потери украинских вооруженных сил достигли запредельно высоких уровней, сказал Меркурис, передает РИА «Новости». Именно потери могут заставить украинское руководство пересмотреть свои позиции.

    По мнению эксперта, возможность получения киевским режимом необходимой помощи от Запада низка, у Украины не остается альтернатив, кроме переговоров.

    Ранее Зеленский объявил о плане из трех пунктов, который он планирует использовать для начала переговоров с Россией.

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    22 сентября 2024, 09:47 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала предприятия израильского ВПК

    «Хезболла» обстреляла заводы израильского ВПК к северу от Хайфы

    «Хезболла» атаковала предприятия израильского ВПК
    @ REUTERS/Ayal Margolin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные отряды «Хезболлы» нанесли ракетные удары по заводам израильской компании Rafael к северу от Хайфы, применив ракеты Fadi-1 и Fadi-2, а также установки «Катюша», говорится в коммюнике формирования.

    Как говорится в сообщении, вооруженные отряды шиитской милиции «Хезболлы» выпустили ракеты по предприятиям израильского военно-промышленного комплекса к северу от города Хайфа, сообщает ТАСС. Там добавили, что целью стали заводы компании Rafael, специализирующейся на производстве электронных средств связи и оборудования.

    Атака была совершена в районе Зовулон, находящемся к северу от Хайфы. «Хезболла» использовала ракеты Fadi-1 и Fadi-2 с дальностью полета 80 и 105 км соответственно, а также реактивные установки «Катюша».

    Данная операция была проведена в знак поддержки палестинского народа в секторе Газа. Согласно заявлению «Хезболлы», это был первый ответ на жестокие действия Израиля в Ливане 17 и 18 сентября, когда были подорваны пейджеры и беспроводные устройства связи.

    Ранее Армия обороны Израиля сообщила о запуске более сотни ракет из Ливана, из которых 85 проникли на территорию Израиля. При этом ливанское движение «Хезболла» атаковало авиабазу Рамат-Давид к востоку от Хайфы, что стало самой дальней атакованной целью в Израиле с момента эскалации конфликта в октябре 2023 года. Госдеп США рекомендовал американским гражданам покинуть Ливан ввиду непредсказуемого характера конфликта между «Хезболлой» и Израилем.

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    21 сентября 2024, 18:30 • Новости дня
    В Красноярском крае двое детей скончались после отравления пельменями

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В красноярском поселке двое детей скончались после ужина из курицы и пельменей, купленных в местном магазине, возбуждено уголовное дело.

    Семья из поселка Красная Сопка Назаровского района вечером 20 сентября поужинала купленной в местном магазине курицей и пельменями, к утру все члены семьи почувствовали себя плохо, на следующий день в больнице скончались 13-летний мальчик и шестилетняя девочка, пишет «Комсомольская правда».

    Медики сообщили о трагедии в СК, началось расследование. Пока неизвестно, что стало источником отравления. Родители и двое других детей остаются в больнице в тяжелом состоянии.

    Дело возбуждено по факту сбыта продукции, повлекшей смерть потребителей, виновным грозит заключение до 10 лет.

    В 2021 году в Москве семья из трех человек отравилась арбузом, купленным в «Магните», мать выжила, бабушка и внучка умерли. В августе 2023 года дезинсектора Антона Котова признали виновным по этому делу и приговорили к пяти годам колонии общего режима.

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    22 сентября 2024, 01:01 • Новости дня
    Бакальчук: С погибшими охранниками Wildberries пришли проститься тысячи людей
    Бакальчук: С погибшими охранниками Wildberries пришли проститься тысячи людей
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук назвала гибель сотрудников офиса Исламбека Эльмурзаева и Адама Алмазова своей личной трагедией и пообещала позаботиться об их семьях.

    В своем видеообращении она рассказала, что проститься с погибшими при перестрелке у офиса компании Wildberries пришли тысячи людей. Исламбека Эльмурзаева и Адама Алмазова похоронили в Ингушетии. Бакальчук назвала их гибель, не только трагедией для всей компании, но и своей личной.

    «Они были самыми настоящими героями. Они с голыми руками бросились под пули и ценой своей жизни защитили жизни сотни других людей и нашу компанию»,  – отметила Бакальчук в видеообращении.

    Она пообещала сделать все возможное, чтобы семьи погибших почувствовали, что о них заботятся, и выразила родственникам соболезнования.

    Бакальчук выразила уверенность, что виновные понесут наказание в соответствии с законом.

    СК сообщал, что в результате стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, два человека скончались. Как писала газета ВЗГЛЯД, после происшествия была задержана группа людей, участвовавших в атаке на офис компании. Был задержан и сооснователь компании Владислав Бакальчук, владеющий 1% ООО «Вайлдберриз», но позже он сообщил, что вернулся домой.

    Между тем, Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, связанных с этим инцидентом.

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    22 сентября 2024, 12:23 • Новости дня
    Минобороны сообщило о крупных потерях украинских войск на всех фронтах

    Минобороны: Потери ВСУ на всех фронтах составили 1500 человек

    Минобороны сообщило о крупных потерях украинских войск на всех фронтах
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России сообщило о значительных потерях украинских войск в зоне конфликта в Донбассе: группировки войск «Юг», «Центр», «Восток» и «Запад» нанесли поражение ВСУ, уничтожив более 1500 военнослужащих.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, российская группировка «Юг» нанесла поражение тринадцати украинским бригадам, включая механизированные, десантно-штурмовые и теробороны, в результате чего ВСУ потеряли до 560 военнослужащих и значительное количество техники, включая иностранные артиллерийские установки. В Минобороны также сообщили об уничтожении двух складов боеприпасов в зоне конфликта.

    Кроме того, подразделения группировки «Центр» отразили 11 контратак украинских сил, нанеся им потери в количестве 445 военнослужащих. В результате боевых действий под ударами оказались девять украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск и других.

    Группировка «Восток» также сообщила о своих успехах, отразив три контратаки и нанеся противнику потери до 145 военнослужащих. В районах Доброволье, Шахтерское и Темировка были поражены три украинские бригады, уничтожены танк и два иностранных артиллерийских орудия.

    В свою очередь, группировка «Запад» улучшила тактическое положение, отразив пять атак и уничтожив до 420 военнослужащих ВСУ. Потерянные украинские силы включали мобильную технику и артиллерийские установки. Было также уничтожено пять складов боеприпасов и радиолокационная станция AN/TPQ-50.

    Ранее в Минобороны сообщали, что российские военные отразили три попытки украинской армии прорваться через границу в сторону поселков Новый Путь и Медвежье в Курской области. Кроме того, группировка «Центр» продолжила движение вглубь обороны ВСУ, нанеся поражение живой силе и технике ряда украинских подразделений около Дзержинска и других населенных пунктов ДНР. Также российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

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    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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