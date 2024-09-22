Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.0 комментариев
Стало известно о состоянии отравившейся семьи в Красноярском крае
СК по Красноярскому краю: Состояние отравившейся семьи остается стабильно тяжелым
Члены семьи из села Красная Сопка Красноярского края, отравившиеся после употребления курицы и пельменей, до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в следственном комитете региона.
Как указали в ведомстве, члены семьи, госпитализированные после отравления, «находятся в стабильно тяжелом состоянии», передает ТАСС.
Ранее владелец магазина «Олимп» в деревне Красная Сопка Красноярского края, где отравилась семья, рассказал, что закупал продукты у трех поставщиков из разных регионов.
Напомним, в красноярском поселке двое детей скончались после ужина из курицы и пельменей, купленных в местном магазине, и по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица.
В воскресенье в Красноярском крае скончался третий ребенок после отравления курицей и пельменями.