Владельца магазина в Красноярском крае допросили после отравления семьи

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в пресс-службе, допрошен индивидуальный предприниматель, владелец магазина «Олимп», где семья приобретала отравленные пельмени и курицу, передает РИА «Новости».

По словам предпринимателя, он закупал полуфабрикаты у трех поставщиков: из города Назарово, Красноярска и Республики Хакасия. В настоящее время следователи устанавливают точное происхождение отравленных продуктов и выясняют, кто несет ответственность за произошедшее.

Для установления всех обстоятельств произошедшего следователи провели осмотр магазина «Олимп» и жилого дома, где проживала отравившаяся семья. Изъятые продукты питания и другие вещества направлены на экспертизу.

Центральный аппарат СК РФ взял расследование данного уголовного дела на особый контроль.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае женщина, отравившаяся после ужина курицей и пельменями, находится на девятом месяце беременности.

Напомним, в красноярском поселке двое детей скончались после ужина из курицы и пельменей, купленных в местном магазине, и по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица.

В воскресенье в Красноярском крае скончался третий ребенок после отравления курицей и пельменями.