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Владельца магазина в Красноярском крае допросили после отравления семьи
Владелец магазина «Олимп» в деревне Красная Сопка Красноярского края, где отравилась семья, закупал продукты у трех поставщиков из разных регионов, сообщает ГСУ СК России по краю и Республике Хакасия.
Как указали в пресс-службе, допрошен индивидуальный предприниматель, владелец магазина «Олимп», где семья приобретала отравленные пельмени и курицу, передает РИА «Новости».
По словам предпринимателя, он закупал полуфабрикаты у трех поставщиков: из города Назарово, Красноярска и Республики Хакасия. В настоящее время следователи устанавливают точное происхождение отравленных продуктов и выясняют, кто несет ответственность за произошедшее.
Для установления всех обстоятельств произошедшего следователи провели осмотр магазина «Олимп» и жилого дома, где проживала отравившаяся семья. Изъятые продукты питания и другие вещества направлены на экспертизу.
Центральный аппарат СК РФ взял расследование данного уголовного дела на особый контроль.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае женщина, отравившаяся после ужина курицей и пельменями, находится на девятом месяце беременности.
Напомним, в красноярском поселке двое детей скончались после ужина из курицы и пельменей, купленных в местном магазине, и по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица.
В воскресенье в Красноярском крае скончался третий ребенок после отравления курицей и пельменями.