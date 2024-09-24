Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.9 комментариев
Песков не подтвердил и не опроверг встречу Эрдогана и Асада в Казани
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раскрыл детали возможной встречи лидеров Турции и Сирии на саммите БРИКС в Казани, сославшись на многослойную международную работу и право третьих стран быть источниками этой информации.
Песков отметил, что Кремль пока не готов обсуждать график двусторонних встреч на предстоящем саммите БРИКС в Казани, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такие решения касаются третьих стран, которые должны сами стать источником информации о своих дипломатических планах.
Песков добавил, что подготовка к саммиту уже в завершающей стадии. Он отметил, что это будет крупное международное мероприятие. Вопрос о том, было ли направлено приглашение Асаду, также остался без ответа.
Турецкие СМИ ранее сообщали о вероятности встречи Эрдогана и Асада на полях саммита, однако официального подтверждения этому пока не поступало. Песков еще раз подчеркнул, что Россия предпочитает не раскрывать детали программы до того, как третьи страны сами объявят о своих планах участия.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган выразил готовность встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом для нормализации отношений между двумя странами. Анкара определила четкие условия для восстановления дипломатических отношений с Дамаском.