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Маск проиграл суд по иску сотрудника Twitter
Илон Маск проиграл судебное дело о выходном пособии сотрудника Twitter
Американский предприниматель Илон Маск проиграл судебный процесс по иску бывшего сотрудника Twitter (сейчас X, заблокирован в России), потребовавшего выходное пособие после массовых увольнений в 2022 году.
Как передает Bloomberg, истец добился полного пакета выходного пособия после увольнения. Адвокат Шеннон Лисс-Риордан, представляющая интересы истца, заявила, что этот вердикт может повлиять на дальнейшее разрешение подобных дел, касающихся выходных пособий, передает ТАСС.
Лисс-Риордан также сообщила, что в арбитражных слушаниях находятся еще 15 аналогичных дел, и она рассчитывает на положительное решение в течение ближайших двух месяцев. Адвокат выразила надежду, что компания X (бывший Twitter, заблокирован в России) согласится на переговоры для урегулирования подобных вопросов для всех бывших сотрудников.
Ранее сообщалось, что бывшие сотрудники Twitter подали около 2,2 тыс. заявлений в арбитражный суд против Илона Маска за невыплату выходных пособий после массовых увольнений.
27 октября 2022 года Илон Маск завершил сделку по приобретению Twitter за 44 млрд долларов. После этого бизнесмен провел массовые сокращения, уменьшив штат компании с 7,5 тыс. до примерно 2 тыс. человек.