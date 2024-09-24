Инфекционист рассказал об отличиях гриппа от ОРВИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, отличие гриппа от других респираторных инфекций заключается в резком начале заболевания, когда человек может точно указать время появления симптомов, сообщает РИА «Новости». Поздняков добавил, что характерными признаками гриппа являются высокая температура, выраженная интоксикация и боли в мышцах и суставах. Симптомы со стороны дыхательных путей, такие как кашель, проявляются позже, начиная со вторых или третьих суток.

Поздняков отметил, что при гриппе кашель имеет особенность: сначала он простой, но затем становится частым, сопровождается болью за грудиной и плохо поддается лечению. Кроме того, насморк при гриппе выражен умеренно. Осложнения от гриппа могут быть как ранними, такими как первичная пневмония или поражение нервной системы, так и поздними, включая вторичные бактериальные инфекции.

Врач подчеркнул важность раннего начала специфической противовирусной терапии, которая действует на сам вирус и предотвращает развитие осложнений. Он отметил, что для точного определения гриппа рекомендуется сдавать ПЦР-тесты или использовать экспресс-тесты.

Антибиотики, по словам Позднякова, неэффективны в первые дни при вирусных инфекциях и могут быть назначены только по показаниям, чтобы избежать развития устойчивости к ним. Необходимость их применения определяется врачом, особенно при вторичном развитии симптомов и повторной лихорадке.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с премьером Михаилом Мишустиным сообщила, что исследование вирусного пейзажа в стране выявило 47 новых вирусов у комаров. При этом Попова заявила, что в мире растут угрозы глобальной биологической безопасности и высок риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа.