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    Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы», такие как эволюция, и Божье творение неверно и философски, и богословски.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Военные приготовления маленьких соседей требуют внимания

    Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.

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    Борис Акимов Борис Акимов Как нам научиться мыслить по-русски

    Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».

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    23 сентября 2024, 20:19 • Новости дня

    Эксперт: Россия возвращается в число лидеров международной науки

    Политолог Баширов: Глава государства оказывает поддержку фундаментальным исследованиям и инновациям

    Эксперт: Россия возвращается в число лидеров международной науки
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В России долгое время академическая наука была отделена от практического смысла, а теперь она в стране нацелена в первую очередь на реальное применение. Причем к работе в лабораториях привлекаются студенты, что позволяет воспитывать новое поколение научных специалистов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В понедельник Владимир Путин провел встречу с главой Курчатовского института Михаилом Ковальчуком.

    «Деятельность Курчатовского института крайне широка. Это и кадровая работа, и создание прорывных технологий в микроэлектронике, геолого- и газоразведке. Учреждение плотно взаимодействует с «Росатомом». У нас долгое время академическая наука была отделена от практического смысла, а теперь наука в стране нацелена в первую очередь на реальное применение», – пояснил Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Также институт работает над развитием научной среды, в том числе взаимодействует с профильными университетами. Его глава Михаил Ковальчук руководствуется логикой, что студенты, находясь еще на обучении, должны допускаться к работе в лабораториях. Это дает свои плоды: у нас подрастает замечательное поколение специалистов, представляющих специфику практического применения науки», – заметил он.

    «В итоге можно сказать, что по ряду направлений Россия возвращается в число лидеров. Это, конечно, касается атомной отрасли. Ни у кого нет, например, плавучей атомной станции. У нас же строится уникальный синхротрон в Зеленограде, а также мощный пучковый исследовательский реактор в Гатчине. Это важно, поскольку техническое развитие страны обеспечивает сохранение национального суверенитета, улучшение качества жизни людей», – подчеркнул спикер.

    «Ну и, конечно, радует тот факт, что глава государства находится в прямом диалоге с головными научными организациями, оказывает поддержку фундаментальным исследованиям и инновационным направлениям. Потому что каждое подобное объединение и каждый специалист вносят вклад в развитие нашего ядерного щита, электроэнергетическую устойчивость», – резюмировал эксперт.

    В понедельник президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с главой Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком. По словам ученого, учреждение ведет работу по развитию природоподобных технологий, реализует программы по генетике и принципиально новой нейроморфной микроэлектронике.

    «Мы в ближайшие пять-восемь лет будем иметь лучшую в мире исследовательскую инфраструктуру. Затем программа по сельскому хозяйству, в которой мы отвечаем за научную и генетическую части. И плюс мы являемся головной научной организацией по программе развития ядерного комплекса», – сказал Ковальчук.

    Он также должил о разработках, связанных с применением атомной энергетики в космосе и созданию принципиально новых двигателей для космических аппаратов. «Мы летаем сегодня в космос, как Мюнхгаузен на ядре. У нас двигатель РД-180 отработал три сотни секунд, дал пинка, и мы полетели по баллистическим траекториям, на которые мы не можем повлиять. А нам надо барражировать, пристать к Луне. Так вот, у нас сегодня есть прототипы двигателей, которые обеспечивают совершенно иную тягу, совершенно иные возможности для полета в дальний космос», – заявил глава НИЦ «Курчатовский институт».


    23 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Экипаж «Союз МС-25» вернулся на Землю после года на МКС

    Экипаж «Союз МС-25» завершил длительную миссию на МКС

    Экипаж «Союз МС-25» вернулся на Землю после года на МКС
    @ Максим Блинов/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипаж корабля «Союз МС-25», включающий двух космонавтов из России и одного астронавта из США, успешно вернулся на Землю после проведения годовой миссии на Международной космической станции (МКС).

    Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Трейси Дайсон завершили свою продолжительную миссию на Международной космической станции, передает ТАСС. Вернувшись на Землю, экипаж прибыл на корабле «Союз МС-25», который приземлился в Казахстане, рядом с городом Жезказган.

    После посадки к месту прибытия капсулы прибыли спасательные службы, которые начали процесс эвакуации экипажа. Миссия, в которой участвовали космонавты и астронавт, стала одной из самых длительных в истории работы станции. Предварительные данные показывают, что все члены команды чувствуют себя удовлетворительно, никаких серьезных проблем со здоровьем у них не выявлено.

    Эта миссия является важной для дальнейшего изучения возможностей длительного пребывания человека в космосе. В рамках полета был проведен ряд экспериментов и исследований, направленных на улучшение условий для будущих миссий и расширение знаний о влиянии космической среды на человеческий организм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, орбиту Международной космической станции скорректировали перед запланированной на сентябрь пересменкой пилотируемых кораблей «Союз», сообщили в Роскосмосе. Тем временем Роскосмос объявил о составе экипажей российских космических кораблей «Союз МС», которые отправятся на МКС в 2025 и 2026 годах.

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    23 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Ковальчук предложил сдавать плавучие АЭС в лизинг другим странам
    Ковальчук предложил сдавать плавучие АЭС в лизинг другим странам
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Станции малой мощности, такие как АТСТ «Елена-АМ», откроют новые возможности для России на мировом рынке ядерных технологий, включая лизинг плавучих АЭС другим странам, что подчеркнул Михаил Ковальчук.

    По мнению Ковальчука, создание в России плавучих атомных станций, особенно небольших, имеет особое значение для расширения услуг и освоения новых территорий, передает ТАСС.

    «Например, если поставить на [плавучую] платформу станцию «Елена-АМ», то можно передавать ее в лизинг любой стране – не обязательно продавать. Это совершенно новая экономика», – сказал он.

    Он подчеркнул, что «Елена-АМ» может быть использована для освоения Сибири и энергоснабжения территорий Арктики. Эти станции могут двигаться по рекам, таким как Обь и Енисей, обеспечивая энергоснабжение удаленных территорий, где отсутствуют дороги и электричество, указал Ковальчук.

    Кроме того, в пресс-службе Курчатовского института сообщили, что первую малую АЭС планируется построить и ввести в эксплуатацию до 2032 года. Она будет обладать номинальной тепловой мощностью 7 МВт и электрической мощностью не менее 200 кВт, чего достаточно для обогрева и освещения нескольких небольших поселков. Срок службы станции с одной загрузкой топливом будет составлять 40 лет.

    Ранее Ковальчук доложил президенту России Владимиру Путину о разработке аппарата для контроля трубопроводов.

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    Коментарии (0)
    22 сентября 2024, 15:53 • Новости дня
    Путин на следующей неделе проведет заседание президиума Госсовета

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание президиума Госсовета, не исключены также международные контакты и совещание с постоянными членами Совбеза.

    Кроме того, в графике Путина на следующей недели значится выступление на Российской энергетической неделе, а также совещание с членами Совета безопасности, передает РИА «Новости».

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    23 сентября 2024, 15:07 • Новости дня
    Российские ученые вернулись из ЦЕРН для прорыва в физике

    Российские ученые завершили сотрудничество с ЦЕРН и вернулись в Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские ученые, завершившие сотрудничество с ЦЕРН, возвращаются в Россию для ускорения технологического прорыва в фундаментальной физике, сообщил Михаил Ковальчук во время встречи с Владимиром Путиным.

    Российские ученые завершили свою работу в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и других западных проектах, передает ТАСС. По словам президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, возвращение специалистов в Россию станет значимым стимулом для развития фундаментальной физики в стране.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным Ковальчук отметил, что большинство возвращающихся ученых являются сотрудниками Курчатовского института. Это, по его мнению, создаст условия для перезапуска фундаментальных исследований, что, в свою очередь, приведет к созданию технологического прорыва в области физики.

    Ковальчук подчеркнул, что фундаментальная физика находится в числе важных направлений развития науки в России. Он также отметил значимость скорейшего возвращения специалистов, что может значительно ускорить научные и технологические достижения страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность развития науки и технологий в стране. В частности, в рамках встречи с Михаилом Ковальчуком в 2021 году обсуждалось сотрудничество в области ядерной физики. Также сообщалось, что Курчатовский институт принимает активное участие в международных научных проектах, таких как строительство термоядерного реактора ITER.

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    21 сентября 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин направил поздравление премьеру Армении Николу Пашиняну с Днем независимости страны, он акцентировал внимание на важности развития отношений между странами.

    «Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Армения. Дальнейшее развитие дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», – цитирует Путина ТАСС.

    Он также пожелал Пашиняну здоровья и успехов, а гражданам Армении – счастья и процветания.

    С поздравлением выступил и глава правительства России Михаил Мишустин. Он заявил о важности расширения двустороннего сотрудничества и конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Мишустин подчеркнул, что это отвечает долгосрочным интересам России и Армении.

    Напомним, Путин и Пашинян встречались последний раз в августе.

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    22 сентября 2024, 08:08 • Новости дня
    Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения, сообщило государственное агентство TDH.

    «Примите самые теплые поздравления по случаю вашего дня рождения. В России вас знают, как последовательного сторонника развития отношений углубленного стратегического партнерства между нашими странами. Уверен, что мы продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо дружественных народов России и Туркменистана, в интересах обеспечения безопасности, стабильности и благополучия в Центральной Азии и Каспийском регионе», – передает ТАСС слова российского лидера.

    Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.

    Сердару Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года.

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    23 сентября 2024, 14:48 • Новости дня
    Курчатовский институт создал уникальную микроэлектронику

    Курчатовский институт разработал нейроморфную микроэлектронику

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские ученые из Курчатовского института разработали уникальную нейроморфную микроэлектронику и создают квантовую сеть в рамках исследовательской инфраструктуры, что было объявлено на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Российские ученые из Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали уникальную нейроморфную микроэлектронику, передает ТАСС. Об этом сообщил глава центра Михаил Ковальчук во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Помимо этого, в Курчатовском институте ведется работа по созданию квантовой сети, которая станет частью сетевой исследовательской инфраструктуры.

    На встрече Ковальчук подчеркнул, что в институте сосредоточена почти вся сетевая инфраструктура для науки в стране, включая суперкомпьютерные мощности и более 20 тыс. километров сетей. Это уникальное сочетание позволяет институту выполнять масштабные научные исследования и разрабатывать новые технологии.

    Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» является ведущим научным учреждением в России и на международной арене. Он обладает междисциплинарным научно-техническим комплексом, включающим в себя специализированные источники синхротронного излучения, ускорительные комплексы, нейтронные исследовательские реакторы и термоядерные установки.

    Кроме того, институт выполняет функции главной научной организации в ряде федеральных программ. В феврале 2023 года правительство России одобрило программу его деятельности на 2023-2027 годы, которая направлена на развитие передовых технологий и укрепление научно-технического лидерства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обсудит с руководителем Курчатовского института Михаилом Ковальчуком работу научной организации. В продолжение темы сообщалось, что Путин уделяет особое внимание научным учреждениям, таким как Курчатовский институт. Также газета ВЗГЛЯД писала, что одной из ключевых тем подобных встреч является обсуждение перспективных задач и текущей работы института.

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    23 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Ковальчук заявил о лидерстве России в научной инфраструктуре через восемь лет

    Ковальчук заявил о планах сделать научную инфраструктуру России лучшей в мире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что в ближайшие пять-восемь лет российская научная инфраструктура станет ведущей в мире благодаря поддержке государственных указов.

    По его словам, в ближайшие пять-восемь лет исследовательская инфраструктура страны станет лучшей в мире, передает РИА «Новости». Ковальчук отметил, что текущие проекты центра опираются на шесть президентских указов, которые касаются различных инновационных направлений.

    Особое внимание уделяется развитию таких областей, как природоподобные и генетические технологии, а также созданию мегасайенс-инфраструктуры. Эти направления определены как ключевые в рамках стратегии научного развития России. Ковальчук выразил уверенность, что успешная реализация указов и поддержка государства позволят достичь намеченных целей.

    Подобные амбициозные планы и стратегии направлены на усиление позиций России на мировой научной арене. По мнению Ковальчука, это станет возможным благодаря интеграции современной научной инфраструктуры и реализации крупных комплексных проектов, которые подчеркнут лидерство страны в области научных исследований.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Курчатовского института Михаила Ковальчука Государственной премией в области науки и технологий 2023 года. До этого Ковальчук напомнил Западу о том, что мир материален, и обвинил его в превращении мира в свою колонию, вооружившись до зубов. Кроме того, Ковальчук заявлял, что возвращение в Россию ученых, работавших в ЦЕРН, станет подарком для страны.

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    23 сентября 2024, 08:27 • Новости дня
    Улан-Батор заявил об отсутствии давления на Монголию из-за визита Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    ООН не изменила позицию в отношении Монголии после визита президента России Владимира Путина, сообщил советник президента Монголии Эрдэнэцогтын Одбяар.

    «Отношение ООН к Монголии осталось прежним. Никаких изменений из-за визита президента России – вечного соседа нашей страны – не произошло», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Одбаяра, ни одна страна не пыталась оказать давление на Монголию в связи с визитом российского лидера. Он подчеркнул, что отношения ООН с Монголией остались неизменными и ни одно государство не выражало недоверие или намерение сократить связи.

    Советник президента Монголии добавил, что на Саммите будущего, проходящем с 22 по 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, обсуждаются более серьезные проблемы, касающиеся глобальных вызовов и коллективных решений мировыми лидерами, экспертами и гражданским обществом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент России Владимир Путин посетил Монголию. В рамках визита российский лидер и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в узком составе в Государственном дворце в центре Улан-Батора. Украина объявила демарш Монголии из-за визита Путина в Улан-Батор.

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    23 сентября 2024, 09:31 • Новости дня
    Путин подчеркнул роль энергетики в укреплении национальных экономик

    Tекст: Валерия Городецкая

    Энергетическое сотрудничество в новых геополитических условиях должно поддерживать национальные экономики и улучшать качество жизни, заявил президент Владимир Путин на VII Международном форуме «Российская энергетическая неделя».

    «Очевидно, что в новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, способствовать решению приоритетных социальных задач, повышению качества жизни людей», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Он также анонсировал встречу министров энергетики стран БРИКС на полях форума. «На полях форума состоится встреча министров энергетики стран БРИКС, которая станет одним из ключевых мероприятий года председательства России в этом объединении. В ходе переговоров предстоит согласовать общие для наших государств принципы справедливого энергетического перехода, наметить пути для упрочения роли БРИКС в глобальном энергетическом диалоге», – сообщил Путин.

    Ранее министерства энергетики России и Узбекистана договорились о присоединении «Системного оператора» РФ к объединенной энергосистеме (ОЭС) Центральной Азии.

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    23 сентября 2024, 14:54 • Новости дня
    Курчатовский институт создал аппарат для контроля трубопроводов

    Директор Курчатовского института Ковальчук доложил Путину о разработке аппарата для контроля трубопроводов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Курчатовский институт сообщил о создании глубоководного аппарата, предназначенного для наблюдения за состоянием трубопроводов на дне Черного моря.

    На встрече в Кремле директор института Михаил Ковальчук представил президенту Владимиру Путину новый глубоководный обитаемый аппарат, разработанный по заказу Газпрома, передает РИА «Новости». Этот аппарат предназначен для контроля газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», он способен погружаться на глубину 2,2 км.

    Ковальчук отметил, что аппарат рассчитан на двух человек. Путин выразил сомнения по поводу видимости на такой глубине из-за сероводородной среды. «На такой глубине, я думаю, в Черном море ничего ж не видно. Сероводородная среда», – сказал глава государства. «Тем не менее», – возразил Ковальчук.

    Кроме того, директор Курчатовского института рассказал о разработке специального тренажера для обучения работе с этими устройствами.

    В ходе встречи Путин поинтересовался приоритетами Курчатовского института. Ковальчук подчеркнул важность материаловедения и энергетики, отметив также значимость интеллектуального и духовного развития для достижения успехов.

    Ранее сообщалось, что Курчатовский институт создал двигатели для дальнего космоса.

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    23 сентября 2024, 19:23 • Новости дня
    Путин предложил продлить срок пребывания на службе главы СК

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о возможности продления главой государства срока пребывания на службе председателя Следственного комитета, который достиг возраста 70 лет.

    Соответствующий документ доступен в думской электронной базе. В проекте федерального закона говорится, что срок пребывания на службе председателя СК, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом РФ, передает РИА «Новости».

    Председателем Следственного комитета Российской Федерации является генерал юстиции РФ Александр Бастрыкин. Он родился 27 августа 1953 года в Пскове. Следственный комитет стал самостоятельным ведомством 15 января 2011 года. Его создали на базе СК при прокуратуре России. С самого начала создания органа его руководителем был Бастрыкин.

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    23 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с руководителем Курчатовского института

    Песков: Путин обсудит работу Курчатовского института с его руководителем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин встретится в понедельник с руководителем Курчатовского института Михаилом Ковальчуком, чтобы обсудить работу научной организации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент работает в Кремле, одна из встреч будет с руководителем Курчатовского института Михаилом Ковальчуком, передает ТАСС.

    «Традиционно президент уделяет большое внимание работе научной организации, весьма крупной. Сегодня как раз Ковальчук проинформирует главу государства, как идет работа, какие перспективные задачи», – сказал Песков.

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    23 сентября 2024, 20:55 • Новости дня
    Путин поручил оценить целесообразность создания в Якутии центра применения БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил Минобороны в ближайшие месяцы решить, необходимо ли создание в Якутии инновационного центра комплексного применения беспилотников, сообщила пресс-служба Кремля.

    В одном из пунктов перечня поручений, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Минобороны России совместно с исполнительными органами Республики Саха (Якутия) рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Якутии инновационного центра комплексного применения беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что доклад по этой теме Путин ждет до 1 ноября 2024 года.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия построила защиту от украинских БПЛА.

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    23 сентября 2024, 21:15 • Новости дня
    Путин поручил выделить средства на поддержку российских разработчиков видеоигр

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по итогам поездки в Якутию поручил правительству выделить средства из федерального бюджета на поддержку российских разработчиков видеоигр, сообщили в пресс-службе Кремля.

    К 15 октября правительству поручено «предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр», передает ТАСС.

    В документе говорится, что средства поступят «профильному институту развития автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета».

    Ранее Путин поручил Минобороны в ближайшие месяцы решить, необходимо ли создание в Якутии инновационного центра комплексного применения беспилотников.

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      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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