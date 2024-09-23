Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.3 комментария
Алиев обвинил Запад в настраивании Армении против Азербайджана
Алиев заявил о попытках западных стран настроить Армению против Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил западные страны в попытках использовать Армению как инструмент для давления на Азербайджан, заявив об этом на заседании парламента республики.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев выступил с обвинениями в адрес западных государств, заявив, что они стремятся настроить Армению против Азербайджана, сообщает АзерТАдж. Он подчеркнул, что такие планы очевидны и что Запад не интересуется армянским народом, используя его в качестве инструмента давления на Азербайджан.
Алиев отметил, что западные страны пытаются создать угрозы для Азербайджана и его соседей через армянскую территорию. Президент считает, что целью Запада является обеспечение собственных интересов за счет нестабильности в регионе.
Эти заявления Алиев сделал на первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва, акцентировав внимание на том, что поддержка Армении со стороны Запада направлена исключительно на удержание Азербайджана под постоянным давлением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армения запросила ядерные технологии у США и интересовалась возможностью участия в «Соглашении 123», сообщала Washington Post. Ранее сообщалось, что США приветствовали расширение сотрудничества с Арменией. В то же время США изучают заявку Еревана на присоединение к «Соглашению 123» для доступа к гражданским ядерным технологиям.