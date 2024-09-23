Политолог: Запад не сможет переиграть итоги референдумов в Донбассе и Новороссии

Политолог: Жители Донбасса и Новороссии знают, что в составе России им и их детям будет хорошо

Tекст: Олег Исайченко

«Западные политики и представители СМИ, а также украинские политтехнологи часто заявляют, что ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области станут предметом дискуссии во время потенциальных мирных переговоров между Москвой и Киевом. Так, сначала говорили, что Крым останется за Россией, а Донбасс перейдет Украине. Теперь же риторика несколько изменилась: они считают, что ДНР и ЛНР останутся в составе Российской Федерации, а Запорожская и Херсонская области якобы отойдут украинской стороне», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

Подобные высказывания она назвала «вбросами и ложью». «Западу нужно постоянно транслировать мысль о том, что все еще можно переиграть. Однако те решения, которые были приняты в 2022 году и впоследствии закреплены в Конституции РФ, свидетельствуют о том, что вопрос о принадлежности Донбасса и Новороссии закрыт – это Россия!» – подчеркнула собеседница, указав, что об этом неоднократно говорили Владимир Путин, МИД и другие российские ведомства.

«Один из значительных результатов присоединения регионов заключается в том, что к нам вернулись наши люди, – отметила Шеслер. – Население ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стали полноценными гражданами нашей страны, получили все права».

«Конечно, продолжающаяся военная операция оказывает влияние на жизнь этих регионов, однако местные жители все равно смотрят в будущее с оптимизмом. Они на своем опыте узнали, что такое быть вне России, что такое дискриминация русских и русского языка, поэтому теперь уверены, что в составе Российской Федерации им и их детям будет хорошо», – добавила политолог.

По ее словам, после полного освобождения Донбасса и Новороссии туда вернется еще больше людей, а Россия прирастет более 100 тыс. квадратных километров территорий, что сопоставимо с площадью Болгарии или Венгрии. «Донецкая и Луганская республики, Херсонская и Запорожская области – очень благодатные места. Российская Федерация взяла под контроль Азовское море, а также появились новые линии побережья Черного моря. Это все будет иметь положительный эффект для экономики страны», – заключила Шеслер.

Напомним, 23 сентября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей стартовали референдумы, голосование продлилось до 27 сентября. В бюллетень был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов.

В целях безопасности очное голосование на избирательных участках проводилось только 27 сентября, в остальные дни был организован адресный обход жителей либо голосование на придомовых территориях. За проведением волеизъявления следили более 130 международных наблюдателей из России, Бразилии, Индии, Венесуэлы, Италии, Германии, Нидерландов и других стран.

В результате подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав России: в ДНР – 99,23% участников референдума при явке 97,51%, в ЛНР – 98,42% при явке 94,15%, в Запорожской области – 93,11% при явке 85,4%, в Херсонской области – 87,05% при явке 76,86%, напоминает ТАСС.

Договоры о вхождении всех четырех регионов в состав России подписали 30 сентября 2022 года. Позже Конституционный суд признал эти договоры соответствующими Конституции страны, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин. Таким образом, количество субъектов Российской Федерации увеличилось до 89.