ВСУ потеряли до 600 военных и шведскую установку Archer в зоне ответственности Южной группировки

ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, две бронемашины, американскую 155-мм гаубицу М777, шведскую 155-мм самоходную артустановку Archer, две британские 155-мм гаубицы FH-70, три 122-мм гаубицы Д-30, два 152-мм орудия Д-20, три 105-мм орудия М119 и 227-мм американскую пусковую установку РСЗО М142 HIMARS, станцию РЭБ «Анклав-Н» и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Между тем подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны поблизости от Липцов и Волчанска Харьковской области.

Противник потерял до 105 военнослужащих, бронетранспортер, два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм самоходную артстановку «Гвоздика», отчитались в Минобороны.