Задержанного за погром на могиле Маслякова отправили в психбольницу

Названы предварительные причины гибели детей от отравления в Красноярском крае

Прокуратура: Причиной гибели детей после отравления в Красноярском крае могло стать попадание опасного вещества в пищу

Tекст: Дарья Григоренко

По данным прокуратуры, в настоящее время проводятся масштабные следственные мероприятия для установления точных причин произошедшего. Следователи рассматривают несколько версий, в том числе «отравление продуктами питания», приобретенными в магазине, и «попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», передает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что все необходимые образцы для экспертизы уже изъяты. Кроме того, следователи тщательно изучают образ жизни семьи и условия, в которых они проживали. По предварительным данным, семья не состояла на учете в органах системы профилактики и характеризовалась положительно, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что члены семьи из села Красная Сопка Красноярского края, отравившиеся после употребления курицы и пельменей, до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, в красноярском поселке двое детей скончались после отравления курицей и пельменями, купленных в местном магазине, и по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица.

В воскресенье в Красноярском крае скончался третий ребенок после отравления курицей и пельменями.