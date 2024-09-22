Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.8 комментариев
В Тихорецком районе Краснодарского края завершено разминирование
В Тихорецком районе Краснодарского края завершено разминирование после атаки БПЛА
В Тихорецком районе Краснодарского края завершили работы по разминированию территории после атаки двумя беспилотниками, жителям разрешили вернуться домой, сообщил глава района Анатолий Перепелин.
«Работы по разминированию завершены», – говорится в сообщении в Telegram-канале Перепелина.
По его словам, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности принято решение разрешить жителям вернуться домой.
Напомним, два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. После их падения начался пожар, который распространился на взрывоопасные предметы, что привело к детонации. Власти Краснодарского края ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.