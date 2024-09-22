Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.3 комментария
При обстреле со стороны ВСУ Белгородской области пострадали десять человек
В результате обстрела села Черемошное Белгородской области Вооруженными силами Украины пострадали десять человек, среди которых глава администрации местного поселения и бойцы самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как написал Гладков в своем Telegram-канале, украинские военные обстреляли село Черемошное, в результате чего пострадали мирные жители. Он уточнил, что среди раненых – глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны. По словам губернатора, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, пятеро получили ранения средней степени тяжести, двое находятся в удовлетворительном состоянии.
«Бригады СМП доставляют шестерых пострадавших в городскую больницу № 2 города Белгорода, еще четверых – в областную клиническую больницу», – добавил глава региона.
Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадал водитель, получивший проникающее ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения ног.