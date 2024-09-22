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Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области
Гладков: В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, водитель ранен
В Белгородской области в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадал водитель, получивший проникающее ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения ног, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как указал Гладков в своем Telegram-канале, инцидент произошел на участке автодороги Чайки – Красный Октябрь. По словам главы региона, дрон атаковал движущийся автомобиль, в результате чего водитель получил серьезные травмы.
«Мужчину в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости и множественными осколочными ранениями ног попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу, а затем планируется перевести в городскую больницу № 2 Белгорода», – уточнил он.
Ранее Гладков сообщил, что при атаке дрона в Белгородской области шесть населенных пунктов остались без подачи электроэнергии.