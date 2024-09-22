  • Новость часаСу-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

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    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    45 комментариев
    22 сентября 2024, 11:26 • Новости дня

    Над Курской областью сбит украинский беспилотник

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата, сбив его над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России.

    Как указали в ведомстве, около 9:15 утра по московскому времени украинский беспилотник самолетного типа попытался атаковать объекты на территории России. Однако благодаря слаженным действиям российских систем ПВО, беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в воздушном пространстве Курской области, говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал скопление техники ВСУ в приграничном районе Курской области, используя авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

    20 сентября 2024, 10:15 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 боевых машин при вторжении в Курскую область, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

    Он подчеркнул, что для этого маневра было привлечено значительное количество ресурсов, что подтверждает серьезность данной операции, сообщают «Ведомости».

    Алаудинов отметил, что вследствие значительных потерь в технике ВСУ были вынуждены начать использовать резервы, которые предназначались для критических ситуаций. Среди задействованной техники оказались и танки Leopard.

    На данный момент ВСУ сталкиваются с трудностями на Суджанском направлении в Курской области.

    По данным Минобороны, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 122 танка.

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    19 сентября 2024, 18:50 • Новости дня
    Военкоры опубликовали видео с украинским пулеметным дроном в Курской области

    Военкоры опубликовали видео с украинским дроном с пулеметом в Курской области

    Военкоры опубликовали видео с украинским пулеметным дроном в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения в Курской области начали использовать наземные дроны, оснащенные пулеметами, их работу удалось запечатлеть на видео, сообщили военные корреспонденты.

    Такой наземный беспилотник заметили на подходе к российской позиции в приграничной зоне региона, сообщили военкоры в своем Telegram-канале «Операция V: Военкоры».

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    По этим данным, дрон вел огонь из пулемета калибром 7,62 мм. Он был уничтожен из РПГ и с помощью FPV-дрона.

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    20 сентября 2024, 08:35 • Новости дня
    Житель Суджи рассказал о зверствах наемников из Грузии и Европы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.

    По его словам, в первые дни нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область множество мирных жителей города Суджи были убиты, передает РИА «Новости». Особую жестокость проявляли наемники из Грузии, Франции и Польши. Мальцев рассказал, что эти наемники расправлялись с населением, сравнивая их действия с уничтожением тараканов.

    Мальцев сообщил, что его знакомых убили, когда они пытались бежать из города. Жители Суджи, которые находились в пункте временного размещения в Курске, рассказывали, что наемники убивали, насиловали и издевались над людьми. Украинцы предупреждали, что если жители города не уедут, наемники никого не оставят в живых.

    Мальцев и его семья покинули Суджу 6 августа. Во время сильных обстрелов они укрывались в коридоре, чтобы защитить ребенка. По его словам, дороги простреливались танками и снайперами. Знакомая семья с девятью детьми была вынуждена переправляться через реку, а другие уходили через леса и поля.

    Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о случаях мародерства в приграничных селах, где украинские военные грабят и разрушают имущество граждан. В результате, как отмечалось, многие жители были вынуждены покинуть свои дома и переехать во временные пункты размещения в более безопасные районы области.

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    21 сентября 2024, 14:30 • Новости дня
    ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
    ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки отразили три попытки украинской армии прорваться через границу в сторону поселков Новый Путь и Медвежье в Курской области, сообщило Минобороны России.

    В этой зоне ВСУ потеряли до 20 человек личного состава, БМП, БТР, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и два автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Между тем группировка «Север» продолжила наступление и поразила формирования 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Малой Локни и Плехово.

    Группировка также сорвала попытки контратак украинской армии в сторону Камышевки и Любимовки, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 20, бронемашину и два автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Бондаревки, Гуево, Ивашковского, Кругленького, Колмакова, Любимовки, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Мирного, Мелового, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Плехово, Свердликово, Толстого Луга и Черкасской Конопельки.

    Также авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области, в том числе по резервам 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад теробороны ВСУ у Беловод, Владимировки, Глухова, Журавки, Кондратовки, Катериновки, Ободы, Павловки, Речки, Руднево, Сумов, Шалыгино, Хотеня и Фомино.

    На Курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 300 человек и девять единиц бронетехники, шесть артиллерийских орудий, пусковую установку и транспортно-заряжающую машина РСЗО HIMARS, станцию РЭБ, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 15650 человек, 124 танка, 57 БМП, 95 БТРов, 786 бронемашин, 478 автомобилей, 121 артиллерийское орудие, 29 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 30 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 16 единиц инженерной техники.

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    22 сентября 2024, 06:47 • Новости дня
    ВС России при помощи ФАБ уничтожили командный пункт ВСУ в Курской области

    Комбат спецназа «Каштан»: Командный пункт ВСУ в Курской области уничтожен российской ФАБ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская авиация прямым попаданием ФАБ уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, сообщил командир батальона тактической группы спецназа (БТГР) «Ахмат» с позывным «Каштан».

    По его словам, удар на несколько дней «парализовал» подразделения ВСУ, которые остались без регулярной координации. «Каштан» отметил, что российская авиация регулярно наносит удары ФАБами в Курской области по целям противника, передает РИА «Новости».

    Ранее Су-34 поразил личный состав и технику ВСУ в Курской области.

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    20 сентября 2024, 17:10 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в приграничной зоне Курской области уничтожили прямым попаданием несколько бронемашин украинских боевиков, Минобороны распространило соответствующую видеозапись.

    Разведывательное подразделение группировки «Север» с помощью воздушной разведки выявило движение бронетехники ВСУ, после анализа разведданных было принято решение о нанесении огневого удара по целям, передает ТАСС.

    В результате прямого попадания из различных видов вооружения боевые машины были уничтожены.

    Ранее Минобороны сообщило, что в последние семь дней в регионе освободили от ВСУ два поселка

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    20 сентября 2024, 19:31 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения украинского танка в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Танк украинских военных уничтожили с помощью FPV-дронов в приграничной зоне Курской области, Минобороны показало соответствующие кадры.

    Группировка «Север» выявила с помощью беспилотника движение украинского танка в лесополосе, после этого было решено поразить его FPV-дронами, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В результате двух прямых попаданий боевая машина противника была уничтожена. Средства объективного контроля зафиксировали детонацию боекомплекта этого танка.

    Ранее штурмовики Су-25 нанесли удар по скоплениям живой силы и техники украинских боевиков в Курском приграничье, уничтожив все разведанные цели.

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    20 сентября 2024, 14:57 • Новости дня
    МЧС начало уничтожать взрывоопасные предметы в освобождаемых районах Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники МЧС приступили к масштабным работам по разминированию освобожденных районов Курской области, чтобы обеспечить безопасность населения, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как указали в ведомстве, пиротехники приступили к обследованию территорий и уничтожению взрывоопасных предметов в освобождаемых районах, чтобы восстановить нормальную жизнь, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что пиротехники МЧС России за минувшую неделю обнаружили и обезвредили 88 взрывоопасных предметов в Курской области, всего с момента обострения ситуации в регионе уничтожено 396 опасных боеприпасов.

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    22 сентября 2024, 05:20 • Новости дня
    Су-34 поразил личный состав и технику ВСУ в Курской области

    Минобороны: Су-34 поразил личный состав и технику ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Точный удар по силам ВСУ был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. После уничтожения целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, передает ТАСС.

    Ранее российские Ка-52 ударили по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курской области.

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    20 сентября 2024, 12:45 • Новости дня
    Российские войска за сутки отразили четыре попытки ВСУ прорвать границу Курской области
    Российские войска за сутки отразили четыре попытки ВСУ прорвать границу Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские войска в последние сутки четырежды пытались прорваться через российскую границу в сторону Нового Пути и Медвежьего на Курском направлении, все попытки отражены, сообщило Минобороны.

    При поддержке авиации и артиллерии отражены все четыре попытки ВСУ прорваться через границу в сторону этих населенных пунктов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В этом районе украинская сторона за сутки потеряла до 60 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, включая Leopard, три шведские БМП CV-90, четыре бронемашины и инженерную машину разграждения.

    Группировка «Север» продолжила наступление, поразила формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Зеленого Шляха, Николаево-Дарьино, Толстого Луга, Малой Локни и Плехово.

    Сорваны попытки контратак в сторону Кремяного, Любимовки и Малой Локни.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 30 человек, две боевые бронированные машины, САУ 2С1 «Гвоздика» и три автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Гуево, Дарьино, Зеленого Шляха, Кремяного, Кубаткина, Кругленького, Куриловки, Любимовки, Михайловки, Малой Локни, Мирного, Мелового, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Плехово, Толстого Луга, Черкасского Поречного и Черкасской Конопельки.

    Авиация и ракетные войска поразили скопления ВСУ в Сумской области, в том числе резервы 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 106-й бригад теробороны ВСУ у Басовки, Беловод, Глухова, Журавки, Кондратовки, Казачьего, Катериновки, Могрицы, Ободы, Павловки, Перемоги, Речки, Руднево, Сумов, Шалыгино, Хотеня и Ястребиного.

    Всего за сутки украинская сторона на Курском направлении потеряла более 370 человек, 18 единиц бронетехники, шесть артиллерийских орудий, миномет, станцию РЭБ, инженерную машину разминирования, уничтожена одна понтонная переправа.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 15 тыс. 300 человек, 124 танка, 56 БМП, 93 БТР, 780 боевых бронированных машин, 115 артиллерийских орудий, 28 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, четыре транспортно-заряжающие машины, 29 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 15 единиц инженерной техники.

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    19 сентября 2024, 14:07 • Новости дня
    Два танка «Ахмата» две недели сдерживали ВСУ под Суджей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы «Ахмата» использовали два танка для успешного сдерживания атаки ВСУ под Суджей на протяжении двух недель, несмотря на ранения экипажа, эвакуированного после повреждения дронами, рассказал заместитель командира бронегруппы спецназа «Ахмат» с позывным Каплодий.

    По его словам, два танковых экипажа из сводной артиллерийской группы «Пресса» в течение двух недель удерживали оборону, отбив атаки противника, передает РИА «Новости».

    По словам Каплодия, один из экипажей, возглавляемый командиром Хикаво, был поврежден вражеским дроном, и его члены были эвакуированы с легкими ранениями. Несмотря на это, танки оказали значительное влияние на противника, остановив его продвижение.

    ВСУ пытались прорваться в течение нескольких недель начиная с четырех утра и до одиннадцати часов, но наталкивались на стойкую оборону танковых экипажей и артиллерийских групп. Заместитель командира отметил, что экипажи «Ахмата» остаются на линии соприкосновения, и ВСУ продолжают пытаться их обнаружить и уничтожить.

    Ранее сообщалось, что российские войска успешно нанесли удар по украинским подразделениям в районе Суджи. Кроме того, стало известно, что в результате операции были ликвидированы подразделения американской частной военной компании Forward. В свою очередь, командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид подтвердил эту информацию, отметив успешность операции.

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    19 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Экипаж Ми-28НМ уничтожил силы ВСУ в Курской области

    Вертолет Ми-28НМ ликвидировал силы и технику ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В приграничном районе Курской области экипаж вертолета Ми-28НМ нанес успешный ракетный удар по живой силе и технике ВСУ, об этом сообщили в Минобороны России, также предоставив видеоматериалы операции.

    Минобороны России сообщило о проведенном боевом вылете вертолета Ми-28НМ, который уничтожил скопление живой силы и бронетехники ВСУ в приграничье Курской области. Экипаж использовал авиационные средства поражения для нанесения ракетных ударов по разведанным целям противника, сообщает ТАСС.

    В результате удара личный состав и бронетехника ВСУ были успешно ликвидированы, что подтвердили данные разведки. Операция прошла без потерь для российской стороны, экипаж вертолета благополучно вернулся на базу вылета.

    Предоставленные кадры боевой работы подтверждают эффективность применения Ми-28НМ в условиях приграничного конфликта. Вертолет продемонстрировал высокую маневренность и точность, нанеся удары по целям противника с минимальными рисками для себя.

    Ранее Министерство обороны России неоднократно сообщало о применении вертолетов Ми-28НМ для уничтожения целей противника. Ранее стало известно, что данные вертолеты прошли модернизацию, что позволило повысить их боевые возможности. В частности, благодаря этой модернизации Ми-28НМ стали более эффективны при выполнении боевых задач.

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    19 сентября 2024, 14:27 • Новости дня
    В Курской области за сутки поражены три понтонных переправы ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки на Курском направлении уничтожили несколько понтонных переправ, установленных украинскими боевиками, сообщило Минобороны России.

    Российские военные уничтожили три понтонных переправы, 14 единиц бронетехники, включая танк, две БМП, БТР и десять бронемашин, два артиллерийских орудия, миномет, две станции РЭБ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ за этот период потеряли свыше 300 человек.

    Группировка «Север» продолжила наступление, поразив формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-й бригады нацгвардии, а также 129-й бригады теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга и Плехово.

    Группировка также сорвала попытки контратак ВСУ в сторону Борок, Кремяного, Любимовки и Обуховки. В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 20 человек, три боевые бронированных автомобиля, один украинский боец взят в плен.

    Отражены три попытки прорыва ВСУ через границу с помощью авиации и артиллерии в сторону Нового Пути, Малой Обуховки и Медвежьего. В этом районе ВСУ потеряли до 30 человек, две боевые машины пехоты, БТР, четыре бронемашины и два автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны у Богдановки, Гуево, Дарьино, Куриловки, Кругленького, Колмакова, Казачьей Локни, Любимовки, Леонидово, Махновки, Михайловки, Мартыновки, Малой Локни, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Плехово, Толстого Луга и Черкасской Конопельки.

    Авиация и ракетные войска поразили районы сосредоточения в Сумской области и резервы 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й, 106-й и 107-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Атынское, Беловоды, Верхнее Песчаное, Глухов, Журавки, Кондратовка, Казачье, Катериновка, Малушино, Ободы, Павловка, Перемога, Речки, Сумы, Шалыгино и Хотень.

    За время боевых действий на Курском направлении противник ВСУ потеряли свыше 14 тыс. 950 человек, 122 танка, 52 БМП, 93 БТР, 768 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских орудий, 28 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, четыре транспортно-заряжающие машины, 28 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники.

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    20 сентября 2024, 17:41 • Новости дня
    Су-25 нанесли удар по технике ВСУ в приграничной зоне Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Штурмовики Су-25 ударили по скоплениям живой силы и техники украинских боевиков в курском приграничье, они уничтожили все разведанные цели, сообщило Минобороны России.

    Атака проводилась неуправляемыми авиационными ракетами по заранее разведанным целям, указало ведомство, передает ТАСС.

    После выполнения задания экипажи Су-25 совершили противоракетные маневры, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись на аэродром.

    Ранее группировка «Север» в Курской области освободила два населенных пункта и сорвала попытки контратак ВСУ.

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    19 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Смирнов: В Курской области сбита ракета ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средства противовоздушной обороны в четверг уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Ракету ВСУ уничтожили расчеты ПВО, сообщил губернатор в своем Telegram-канале. Он выразил благодарность военнослужащим, ведущим дежурство.

    Ранее сообщалось, что в Курской области два энергетика пострадали от атаки дрона ВСУ.

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    ФРС США снижением ставки бьет по доллару

    Весь мир следил за заседанием американского регулятора по ставке. ФРС США пошла на решительное снижение ставки впервые с начала 2022 года и намекает, что оно будет не последним. Доллар на этих новостях сразу пошел вниз, а золото, как защитный актив – наоборот, вверх. Спасет ли ФРС американскую экономику от рецессии таким способом или, наоборот, навредит ей? И что это значит для мировой экономики и России? Подробности

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    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

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    Одним ударом Россия лишила ВСУ большого запаса ракет и боеприпасов

    Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз с западными ракетами для ВСУ. Морские перевозки позволяют транспортировать большие объемы, и ВСУ зависят от таких поставок, потому что тяжелые вооружения требуют постоянного притока боеприпасов. Эксперты отмечают: сухогруз был уничтожен на том основании, что любое западное оружие – законная цель для России. Как России удалось провести эту операцию? Подробности

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    Российский атом пробивает европейские санкции

    Болгария, ставшая в последние годы одним из самых суровых исполнителей санкций против России, внезапно ввела весьма примечательное исключение. О чем идет речь и почему на этот раз Болгария не способна обойтись без российской технологической помощи? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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