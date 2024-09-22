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Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области
Минобороны: Су-34 нанес удар по технике ВСУ в Курской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал скопление техники ВСУ в приграничном районе Курской области, используя авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщает Минобороны.
Как говорится в сообщении, Су-34 выполнил удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в одном из приграничных районов Курской области с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет выполнять точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».
По данным Министерства обороны, разведывательные подразделения подтвердили уничтожение целей, после чего экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета. Таким образом, была обеспечена высокая эффективность и безопасность операции.
Ранее экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В результате применение на Украине многоцелевых истребителей Су-34 с планирующими бомбами вызвало беспокойство в Соединенных Штатах. Ранее также сообщалось, что удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ нанес истребитель Су-34.