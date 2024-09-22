Су-34 поразил личный состав и технику ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что для этого маневра было привлечено значительное количество ресурсов, что подтверждает серьезность данной операции, сообщают «Ведомости».

Алаудинов отметил, что вследствие значительных потерь в технике ВСУ были вынуждены начать использовать резервы, которые предназначались для критических ситуаций. Среди задействованной техники оказались и танки Leopard.

На данный момент ВСУ сталкиваются с трудностями на Суджанском направлении в Курской области.

По данным Минобороны, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 122 танка.