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Бакальчук: С погибшими охранниками Wildberries пришли проститься тысячи людей
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук назвала гибель сотрудников офиса Исламбека Эльмурзаева и Адама Алмазова своей личной трагедией и пообещала позаботиться об их семьях.
В своем видеообращении она рассказала, что проститься с погибшими при перестрелке у офиса компании Wildberries пришли тысячи людей. Исламбека Эльмурзаева и Адама Алмазова похоронили в Ингушетии. Бакальчук назвала их гибель, не только трагедией для всей компании, но и своей личной.
«Они были самыми настоящими героями. Они с голыми руками бросились под пули и ценой своей жизни защитили жизни сотни других людей и нашу компанию», – отметила Бакальчук в видеообращении.
Она пообещала сделать все возможное, чтобы семьи погибших почувствовали, что о них заботятся, и выразила родственникам соболезнования.
Бакальчук выразила уверенность, что виновные понесут наказание в соответствии с законом.
СК сообщал, что в результате стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, два человека скончались. Как писала газета ВЗГЛЯД, после происшествия была задержана группа людей, участвовавших в атаке на офис компании. Был задержан и сооснователь компании Владислав Бакальчук, владеющий 1% ООО «Вайлдберриз», но позже он сообщил, что вернулся домой.
Между тем, Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, связанных с этим инцидентом.