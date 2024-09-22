Бакальчук: С погибшими охранниками Wildberries пришли проститься тысячи людей

Tекст: Вера Басилая

В своем видеообращении она рассказала, что проститься с погибшими при перестрелке у офиса компании Wildberries пришли тысячи людей. Исламбека Эльмурзаева и Адама Алмазова похоронили в Ингушетии. Бакальчук назвала их гибель, не только трагедией для всей компании, но и своей личной.

«Они были самыми настоящими героями. Они с голыми руками бросились под пули и ценой своей жизни защитили жизни сотни других людей и нашу компанию», – отметила Бакальчук в видеообращении.

Она пообещала сделать все возможное, чтобы семьи погибших почувствовали, что о них заботятся, и выразила родственникам соболезнования.

Бакальчук выразила уверенность, что виновные понесут наказание в соответствии с законом.

СК сообщал, что в результате стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, два человека скончались. Как писала газета ВЗГЛЯД, после происшествия была задержана группа людей, участвовавших в атаке на офис компании. Был задержан и сооснователь компании Владислав Бакальчук, владеющий 1% ООО «Вайлдберриз», но позже он сообщил, что вернулся домой.

Между тем, Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, связанных с этим инцидентом.