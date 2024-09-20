  • Новость часаПо делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве арестованы 30 человек
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    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

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    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    36 комментариев
    20 сентября 2024, 22:18 • Новости дня

    По делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве арестованы 30 человек

    Число арестованных по делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве выросло до 30 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Басманный суд Москвы арестовал 30 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries в центре столицы, сообщают информационные агентства.

    В четверг были арестованы шесть обвиняемых, в пятницу – еще 24, передает РИА «Новости».

    Все они арестованы до 18 ноября, передает ТАСС.

    Кроме того, Тверской суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам конфликта.

    В пресс-службе Тверского суда Москвы пояснили, что они «получили административное наказание» за попытки проникнуть в приемный покой НИИ имени Склифосовского.

    Как следует из документов, у здания НИИ собрались 30 человек, которые хотели попасть внутрь, «выражая свое агрессивное поведение, жестикулируя руками, конфликтуя между собой, толкая друг друга». Они проигнорировали предложение покинуть территорию, а затем уклонялись от требования проследовать с сотрудниками полиции – «размахивали руками, упирались в асфальт и цеплялись за форменное обмундирование сотрудников полиции».

    Напомним, сооснователю маркетплейса Владиславу Бакальчуку предъявили обвинения в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявляли, что Бакальчук с охраной пытался незаконно попасть в офис.

    20 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» возглавил комитет по физкультуре и спорту Республики Алтай

    Участник программы «Время героев» возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай

    Участник инициированной президентом программы «Время героев» Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.

    После завершения обучения на первом модуле программы он, как и остальные участники, прошел стажировку, причем наставником Суразова стал избранный глава Республики Алтай Андрей Турчак. Во время стажировки Суразов и получил назначение, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

    Сам он рассказал, что программа «Время героев» полностью поменяла его жизнь. «Буквально несколько месяцев назад я находился в окопе, выполнял боевые задачи, а сейчас работаю в правительстве региона, приношу пользу республике. Я провожу мероприятия спортивной направленности: соревнования по самбо, День физкультурника, масштабное мероприятие «Пара-Алтай», было много встреч с жителями региона. За этот месяц я проехал больше 15 тыс. километров, побывал во всех районах республики. Сейчас у меня появилась возможность посетить каждый населенный пункт, вникнуть в проблемы людей, пообщаться и сделать для них много полезного. Именно программа «Время героев» дала мне возможность самореализоваться, приносить пользу», – отметил он.

    Суразов рассказал, что еще до распределения наставников среди участников программы попасть хотел именно к Турчаку, тогда еще секретарю Генсовета партии «Единая Россия». Как раз вскоре после начала обучения Турчак был назначен врио главы Республики Алтай – родного региона Александра Суразова, в результате наставничество началось во время образовательного модуля и продолжилось в период стажировки.

    Александр Суразов родился в селе Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтая в 1998 году. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище, командовал мотострелковым и противотанковым взводами. С 2023 года занимал должность начальника штаба – замкомандира батальона. Награжден двумя орденами Мужества, медалью «За храбрость» II степени, медалью Жукова и медалью «За боевые отличия».

    В мае 2024- го после прохождения отборочного этапа стал участником программы «Время героев».

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    20 сентября 2024, 10:15 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 боевых машин при вторжении в Курскую область, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

    Он подчеркнул, что для этого маневра было привлечено значительное количество ресурсов, что подтверждает серьезность данной операции, сообщают «Ведомости».

    Алаудинов отметил, что вследствие значительных потерь в технике ВСУ были вынуждены начать использовать резервы, которые предназначались для критических ситуаций. Среди задействованной техники оказались и танки Leopard.

    На данный момент ВСУ сталкиваются с трудностями на Суджанском направлении в Курской области.

    По данным Минобороны, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 122 танка.

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    20 сентября 2024, 18:47 • Видео
    Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

    «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    20 сентября 2024, 08:17 • Новости дня
    Российские войска атаковали базу «Азова» в Харькове
    Российские войска атаковали базу «Азова» в Харькове
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удары по позициям украинских войск в Харькове, включая боевиков «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен) и иностранных наемников, что привело к проверкам документов и телефонов в прилегающих районах, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, нападение произошло рано утром 19 сентября. Основной целью атаки стали позиции, где находились украинские военные, включая боевиков «Азова» и, по неподтвержденным сведениям, иностранных наемников, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что кроме школы, где разместились военные, атака затронула также депо в Харькове. На погрузке находился состав с горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой, предназначенной для подкрепления украинским силам на Изюмском направлении. После удара в кварталах, прилегающих к месту событий, начались проверки документов и мобильных телефонов у местных жителей.

    Ранее активисты украинского подполья «Дозор» неоднократно совершали акции саботажа на территории подконтрольных Киеву районов. Кроме того, они наносили антивоенные граффити на зданиях и транспортных средствах. Ранее также сообщалось, что участники группы «Дозор» причастны к поджогу автомобилей с провокационными надписями.

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    20 сентября 2024, 06:21 • Новости дня
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Предположение о том, что разрешение использовать западные ракеты для ударов вглубь России позволит Украине захватить ранее утраченные территории, является «заблуждением», заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх призвала не считать западные ракеты «серебряной пулей». «Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что политика США в вопросе о снятии ограничений на использование Киевом американского оружия «не претерпела изменений», передает ТАСС.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.

    В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

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    20 сентября 2024, 08:22 • Новости дня
    Матвиенко рассказала анекдот про пейджеры

    Матвиенко пошутила про пейджеры на Евразийском женском форуме

    Матвиенко рассказала анекдот про пейджеры
    @ Пресс-служба СФ РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Евразийском женском форуме поделилась анекдотом о пейджерах, ссылаясь на недавние события в Ливане, где произошли взрывы этих устройств.

    «В интернете увидела новый анекдот. Жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», – сказала Матвиенко, передает РБК.

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала, что жена хотела подарить одеколон, но после новостей выбрала пейджер.

    Матвиенко также поделилась своим любимым анекдотом о женщинах.

    «Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме. И так случилось, что они одновременно вышли. Они вышли за ворота тюрьмы и еще два часа проговорили», – рассказала она.

    Напомним, в Ливане произошли серии взрывов  различной техники, включая пейджеры, телефоны и рации. В результате взрывов начиненных взрывчаткой пейджеров в разных районах Ливана погибли 25 человек, а пострадали более трех тысяч.

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    20 сентября 2024, 12:44 • Новости дня
    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского

    Политолог Скачко: Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести победу Киеву хоронит план Зеленского

    Эксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно. Либо в Вашингтоне придумали очередное прикрытие и дымовую завесу перед объявлением ключевого решения, либо администрация Джо Байдена «включила задний ход» и передумала снимать ограничения для ВСУ. Если верна вторая версия, то США уже «похоронили» план Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Вашингтон прокачивает собственные навыки в политической риторике», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что на следующей неделе, 26 сентября, должна состояться встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским, где последний, как ожидается, представит «план победы» Украины. Один из пунктов инициативы предполагает получение Киевом санкции на нанесение дальнобойных ударов по России.

    На этом фоне заявление Пентагона о неспособности западных ракет принести Киеву победу неслучайно, полагает собеседник. Скачко объясняет подобную риторику двумя версиями. «Либо это очередное прикрытие и дымовая завеса перед объявлением ключевого решения, либо в США «включили задний ход» и передумали снимать ограничения для ВСУ», – уточнил политолог.

    «Если верной окажется вторая версия, то можно говорить о том, что Пентагон «похоронил» план Зеленского, – иронично отметил спикер. – Хотя не всю инициативу, но один из важных для Киева пунктов. В качестве утешительного приза украинским властям могут передать оружие и деньги, а также пообещать «скорое» приглашение страны в НАТО».

    Эксперт призвал дождаться встречи Байдена с Зеленским – тогда станет понятным, чем именно была вызвана риторика представителя Пентагона. «Однако до тех пор стоит ожидать, что американские чиновники продолжат «жевать жвачку» и делать подобные заявления, поскольку им важно заполнять информационную дыру», – заключил Скачко.

    Ранее Пентагон исключил влияние ударов ВСУ вглубь России на ход конфликта. «Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Она также назвала «заблуждением» предположение о том, что снятие этого запрета позволит Украине вернуть утраченные территории. Кроме того, представитель Пентагона в очередной раз указала на то, что США по-прежнему придерживаются политики, которая не разрешает Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером в Вашингтоне заявили, что не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием по России. Незадолго до этого Владимир Путин предупреждал, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

    Тем временем Владимир Зеленский накануне сообщил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. Инициатива подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли план нереализуемым.

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    20 сентября 2024, 09:54 • Новости дня
    Расследовано убийство американского военкора Рассела Бентли в Донецке
    Расследовано убийство американского военкора Рассела Бентли в Донецке
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по убийству Рассела Бентли, в котором обвиняются четверо военнослужащих России, применивших физическое насилие и пытки.

    Главным военным следственным управлением СК обвиняются военнослужащие Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов в нарушении полномочий, применении насилия и укрывательстве преступления, говорится в Telegram-канале СК.

    Следствие установило, что 8 апреля 2024 года в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили физическое насилие и пытки к Бентли, что привело к его смерти. В тот же день Вансяцкий и Агальцев взорвали автомобиль с его телом. На следующий день Бажин переместил останки Бентли, чтобы скрыть преступление.

    Обвиняемые в данный момент знакомятся с материалами дела. После этого дело будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

    Американский журналист и доброволец Рассел Бентли, сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке в апреле 2024 года. Позднее Главное военное следственное управление СК России задержало подозреваемых в убийстве американского добровольца Рассела Бентли с позывным «Техас», который воевал на стороне ДНР.

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    20 сентября 2024, 02:31 • Новости дня
    Гражданин США рассказал о планах военного переворота в Белоруссии

    Осужденный в Белоруссии гражданин США Зенкович рассказал о планах совершить «классический военный переворот»

    Гражданин США рассказал о планах военного переворота в Белоруссии
    @ NEWS.BY: новости Беларуси и мира/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин США Юрий Зенкович, осужденный в Белоруссии по делу о заговоре с целью захвата власти, попросил президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании, а также рассказал о планах совершить «классический военный переворот».

    «Прошу прощения у Александра Григорьевича Лукашенко за то, что пытался сделать. Я хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к нему с просьбой помиловать меня и дать мне возможность вернуться к своей семье, к своим близким», – приводит слова Зенковича ТАСС со ссылкой на «Беларусь-1».

    Его заявление вошло в фильм «Убийственный заговор. Цель – Лукашенко». Обращаясь к кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, Зенкович попросил их помочь добиться его возвращения в Хьюстон.

    Кроме того, Зенкович рассказал, что планировался «классический военный переворот», в ходе которого мятежные военные подразделения должны были блокировать Минск. Острошицкий Городок, где расположена резиденция Лукашенко, собирались блокировать танковым батальоном. При этом «в случае сопротивления предполагалось устранить людей».

    Вторая часть мятежников должна была захватить центр Минска. «Если военные откажутся стрелять в главу государства, то были подготовлены группы радикалов, которые готовы были расстрелять вертолет президента при взлете либо при посадке из крупнокалиберного пулемета», – сказал Зенкович, добавив, что рассматривался план и по расстрелу кортежа Лукашенко из гранатомета, но был отклонен.

    В случае неудачи для торга и давления планировали использовать заложников, «в частности, звучало имя Николая Лукашенко» – младшего сына президента Белоруссии. Были определены списки чиновников для интернирования. «Если лица, перечисленные в этом списке, оказывали бы сопротивление, естественно, армия применяет армейские способы. Это значит просто пуля в лоб», – сказал он.

    Заговорщики считали военный переворот «единственным шансом исправить те ошибки, которые были допущены Тихановской и ее людьми». При этом «цена вопроса составляла порядка 10 млн долларов»: по 3 млн – военным, радикальным группам и боевикам в Белоруссии, 1 млн «оставался в резерве на случай непредвиденных расходов». Деньги искали на Украине, в Израиле и США, сам Зенкович «вел переговоры с Игорем Коломойским», которого рассматривали как «олигарха, который вкладывается в различные рискованные проекты». Рассчитываться за помощь собирались «путем приватизации государственных предприятий и передачи их в руки иностранцам».

    В апреле 2021 года ФСБ России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. В 2022 году юриста Зенковича приговорили к 11 годам колонии усиленного режима по делу о заговоре и захвату государственной власти в стране.

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    20 сентября 2024, 14:49 • Новости дня
    Удар нанесен по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы
    Удар нанесен по складу со снарядами и ракетами в порту Одессы
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Константин Сергеев

    По порту в Одессе нанесли удар, разрушен склад, который накануне загрузили снарядами и ракетами, сообщили представители подполья.

    «В 13.45 в Одессе услышан мощный взрыв. Прилет в порт в районе Пересыпь. Попали в склад, который буквально вчера загружен снарядами и ракетами. Слышится мощная и множественная детонация», – сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД ранее в пятницу, взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги в Одесской области.

    Ранее сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы в районе железнодорожной станции, где находились склады ВСУ.

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    20 сентября 2024, 18:28 • Новости дня
    Названо обнаруженное в рациях «Хезболлы» мощное взрывчатое вещество
    Названо обнаруженное в рациях «Хезболлы» мощное взрывчатое вещество
    @ REUTERS/Kim Kyung-Hoon

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взорвавшиеся в Ливане рации, предположительно принадлежащие организации «Хезболла», были начинены мощным взрывчатым веществом пентаэритриттетранитратом (PETN), которое используется для снаряжения капсюлей-детонаторов, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источник в Ливане, знакомый с компонентами устройства, причиной взрывов, произошедших в Ливане 18 сентября, стало детонирование батарей в рациях модели IC-V82 японского производства, передает ТАСС.

    Согласно данным расследования, батареи были начинены высокочувствительным взрывчатым веществом PETN. Отмечается, что это вещество широко используется в военных целях благодаря своей высокой мощности и способности к детонации при незначительном механическом воздействии.

    Представители японской корпорации Icom, производителя раций, заявили, что компания прекратила производство и поставку модели IC-V82 десять лет назад. В связи с этим эксперты не исключают, что взорвавшиеся рации могли быть модифицированы с целью закладки взрывчатки.

    Особую опасность представляло то, что взрывы происходили даже в тех случаях, когда аккумуляторный блок был отделен от основной части рации. Это свидетельствует о том, что взрывчатое вещество было тщательно интегрировано в конструкцию устройства.

    Во вторник в различных районах Ливана произошла детонация этих пейджеров, в результате инцидента более 2,8 тыс. человек получили ранения, а 12 человек погибли. «Хезболла» объявила о гибели 20 бойцов, включая командиров, в результате взрыва раций. Израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров. В четверг число жертв взрывов в разных районах Ливана возросло до 25 человек, ранено 608 человек.

    Коментарии (7)
    20 сентября 2024, 03:27 • Новости дня
    США пригрозили ужесточить санкции против российской нефти
    США пригрозили ужесточить санкции против российской нефти
    @ Daniel Radicevic/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон намерен ужесточить санкционный режим в отношении России, в том числе санкции, касающиеся поставок российской нефти, заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

    «Мы приближаемся к точке, в которой можно будет говорить о гораздо более жестком режиме, как в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти, который России разрешено поставлять на рынок», – приводит слова Сингха РИА «Новости».

    В фонде Карнеги (внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО) Сингх заявил, что США хотят ужесточить меры, которые относятся как к санкциям, так и к экспортному контролю. Говоря о планах США «в краткосрочной перспективе» – от шести месяцев до трех лет – Сингх заявил, что американские власти планируют добиться снижения «доходов России от продажи нефти». По его словам, «это будет сделано с помощью санкционных и других инструментов, чтобы преследовать их углеводороды».

    Напомним, Минфин России отчитался о растущих доходах бюджета за семь месяцев 2024 года. Нефтегазовые доходы, на которые приходится почти треть всех доходов бюджета, выросли на 61,6% до 6,8 трлн рублей.

    В декабре 2022 года Евросоюз и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из России. В 2023 году на Западе признали адаптацию России к лимиту цен на нефть.

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    20 сентября 2024, 11:48 • Новости дня
    Эксперт заявил о полномасштабном военном конфликте Израиля с Ливаном

    Политолог Ципис: Развитие конфликта Израиля с Ливаном зависит от действий Ирана

    Эксперт заявил о полномасштабном военном конфликте Израиля с Ливаном
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Израиль сначала лишил «Хезболлу» средств связи, а затем нанес удары по складам и инфраструктуре группировки. Тактика ЦАХАЛ заключается в прощупывании пределов терпения иранской стороны. Чем дольше Тегеран не реагирует, тем более дерзко будет действовать еврейское государство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее «Хезболла» и Израиль обменялись массированными ударами.

    «Взрывы пейджеров и раций «Хезболлы» и массированные атаки ЦАХАЛ по югу Ливана стоит рассматривать как этапы одной операции Тель-Авива. Сначала израильская сторона лишила шиитскую группировку средств связи, тем самым нарушив координацию внутри движения, а затем нанесла удары по складам и инфраструктуре формирований», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.  

    Он напомнил, что накануне начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви одобрил военные планы, касающиеся северного направления. «Фактически речь идет о полномасштабном конфликте еврейского государства с Ливаном. Последует ли дальше наземная операция израильской армии, говорить пока трудно. Однако стоит ожидать, что Израиль продолжит эскалировать ситуацию на границе и «гнуть палку» настолько, насколько ему позволят это сделать», – считает собеседник.

    По словам Циписа, тактика ЦАХАЛ заключается в прощупывании пределов терпения иранской стороны. «Чем дольше Тегеран не реагирует, тем более дерзко действует Израиль», – заметил он. Как полагает эксперт, именно от действий Ирана зависит, как дальше будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке. «Ключевой вопрос заключается в том, отдаст ли Исламская республика «Хезболлу» на растерзание Израиля или заступится за группировку», – пояснил аналитик.

    Он допускает, что в итоге Тегеран останется в стороне. Ципис напомнил об убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, о ранении посла Ирана в Ливане Моджтабы Амани. «Ответа со стороны Ирана так и не последовало. Это заставляет склоняться в пользу версии о том, что Исламская республика не будет заступаться за «Хезболлу», – уточнил политолог.

    Несмотря на то, что такой шаг станет ударом по репутации Тегерана, «в Иране готовы пойти на это». «Дело в том, что баланс сил в глобальной геополитике существенно изменился. Многие страны жертвуют своими прокси, потому что война перешла на другой уровень. В настоящее время происходит формирование новых мегаблоков. Иран, вероятно, склоняется к тому, что мелкие группировки становятся неактуальными», – заключил Ципис.

    Ранее «Хезболла» и Израиль обменялись массированными ударами. Шиитское движение атаковало 17 позиций ЦАХАЛ на разных участках израильско-ливанской границы, сообщила пресс-служба движения. В течение четверга «Хезболла» атаковала казармы, опорные пункты и места скопления израильской армии. В группировке заявляли, что среди военных ЦАХАЛ есть потери.

    Армия Израиля, в свою очередь, совершила серию атак на юге Ливана. Были поражены около 100 пусковых установок и объектов «Хезболлы». ЦАХАЛ также добавил, что еврейское государство «продолжит свои действия по ослаблению инфраструктуры и возможностей террористической организации «Хезболла».

    Массированный обстрел территории Ливана со стороны Израиля начался накануне после того, как начальник генштаба Армии обороны страны Герци Халеви одобрил военные планы, касающиеся северного направления. Сообщалось о демонстративном пролете израильских истребителей над Бейрутом. Это произошло в то время, когда генсек движения «Хезболла» Хасан Насралла выступал с телеобращением в связи со взрывами электронных устройств. Он указал: уже сейчас речь идет о «состоянии войны».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что начало операции Израиля в Ливане грозит катастрофой. «Мы вновь призвали стороны к максимальной сдержанности, прекращению боевых действий. Готовимся к тесному взаимодействию с партнерами, чтобы снизить напряженность и стабилизировать военно-политическую обстановку», – отметила она.

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    20 сентября 2024, 18:44 • Новости дня
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска уничтожили мост, по которому проходила железная дорога в Покровск, что затруднило транспортировку украинских войск и боеприпасов, сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Российские военные разрушили мост, обеспечивавший железнодорожное сообщение на Покровск, передает «Первый канал» со ссылкой на слова советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Это событие затруднило для ВСУ доставку личного состава и боеприпасов по железной дороге в этот район, сообщает «Российская газета».

    Кимаковский уточнил, что в настоящее время ведутся активные тактические действия на реке Журавка, представляющей последнюю природную преграду перед Мирноградом и Покровском. На этом направлении задействованы артиллерия и ВКС.

    Также ранее стало известно, что ВС России уничтожили три моста в окрестностях Красноармейска, которые обеспечивали стратегическую логистическую поддержку для ВСУ. Этот город долгое время играл важную роль в логистической системе украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил о тяжелых боях на Кураховском и Покровском направлениях, которые продолжаются ежедневно, заявил он в своем обращении. Ранее Марьяна Безуглая утверждала, что главком ВСУ Александр Сырский приказал разделить Красноармейское направление на два для сокрытия провалов украинских военных на фронте.

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    20 сентября 2024, 08:35 • Новости дня
    Житель Суджи рассказал о зверствах наемников из Грузии и Европы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.

    По его словам, в первые дни нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область множество мирных жителей города Суджи были убиты, передает РИА «Новости». Особую жестокость проявляли наемники из Грузии, Франции и Польши. Мальцев рассказал, что эти наемники расправлялись с населением, сравнивая их действия с уничтожением тараканов.

    Мальцев сообщил, что его знакомых убили, когда они пытались бежать из города. Жители Суджи, которые находились в пункте временного размещения в Курске, рассказывали, что наемники убивали, насиловали и издевались над людьми. Украинцы предупреждали, что если жители города не уедут, наемники никого не оставят в живых.

    Мальцев и его семья покинули Суджу 6 августа. Во время сильных обстрелов они укрывались в коридоре, чтобы защитить ребенка. По его словам, дороги простреливались танками и снайперами. Знакомая семья с девятью детьми была вынуждена переправляться через реку, а другие уходили через леса и поля.

    Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о случаях мародерства в приграничных селах, где украинские военные грабят и разрушают имущество граждан. В результате, как отмечалось, многие жители были вынуждены покинуть свои дома и переехать во временные пункты размещения в более безопасные районы области.

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    20 сентября 2024, 14:31 • Новости дня
    ВКС России в воздушных боях уничтожили истребители МиГ-29 и два Су-27 ВВС Украины
    ВКС России в воздушных боях уничтожили истребители МиГ-29 и два Су-27 ВВС Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВКС России в воздушных боях уничтожили три истребителя ВС Украины, включая МиГ-29 и два Су-27, сообщили в Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, ВКС России в воздушных боях уничтожили три истребителя воздушных сил Украины, среди которых были один МиГ-29 и два Су-27.

    Кроме того, средства противовоздушной обороны России за последнюю неделю продемонстрировали высокую эффективность, сбив значительное количество вражеских целей. В их числе оказались семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 12 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.

    Также были уничтожены 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и 305 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из этих беспилотников 153 были устранены вне зоны проведения специальной военной операции.

    В последние сутки украинские войска четырежды пытались прорваться через российскую границу в сторону Нового Пути и Медвежьего на Курском направлении, однако все попытки были отражены российскими силами.

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