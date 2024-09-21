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Пожар на производстве в Подольске ликвидировали
В Подольске потушили пожар на производстве площадью 4,8 тыс. кв. метров
В Подольске пожарные успешно потушили крупный пожар на производстве, разгоревшийся утром в пятницу. и охвативший площадь в 4,8 тыс. кв. метров.
Крупный пожар, вспыхнувший на производственном объекте в Подольске, был успешно ликвидирован, передает ТАСС. В пресс-службе МЧС заявили, что возгорание полностью устранено. Сотрудники ведомства активно работали над тушением пламени, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение.
Инцидент произошел утром в пятницу. Площадь возгорания составила 4,8 тыс. кв. метров, что потребовало значительных усилий от пожарных служб. Крупномасштабное возгорание вызвало серьезные опасения за безопасность окружающих объектов и людей.
В итоге благодаря оперативным действиям спасателей угрозу удалось устранить, не допустив распространения огня. Обстоятельства и причины возгорания пока не сообщаются, на месте продолжают работать специалисты для выяснения всех деталей произошедшего.
Напомним, в городе Подольске Московской области произошло крупное возгорание швейного производства на улице Бронницкой, изначально огонь охватил площадь в 3,6 тыс. кв. метров. Вследствие этого вертолет Ми-26 Московского авиацентра с водосливным устройством привлекли к тушению пожара, который распространился на 4,8 тыс. кв. метров.