  • Новость часаЭксперт: Пентагон хоронит «план победы» Зеленского
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    25 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Ценности не перестают быть ценностями от того, что их нарушают

    Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.

    6 комментариев
    20 сентября 2024, 12:59 • Новости дня

    В Подольске начался пожар на швейном производстве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Подольске в Московской области произошло крупное возгорание швейного производства на улице Бронницкой, огонь охватил площадь в 3,6 тыс. кв. метров, никто не пострадал.

    Производственное здание загорелось в подмосковном Подольске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Пожар охватил территорию в 3,6 тыс. кв.метров на улице Бронницкой. По этому адресу расположено швейное производство.

    По предварительной информации, пострадавших нет. Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия и локализуют возгорание. Причины возгорания пока не установлены.

    В середине сентября сообщалось о пожаре в городе Шатуре Московской области в мебельном цехе, который охватил площадь 3,6 тыс. квадратных метров.

    19 сентября 2024, 16:43 • Новости дня
    Путин заявил об увеличении поставок беспилотников в ВС России почти в 10 раз

    Путин: В этом году в ВС России будет поставлено около 1,4 млн беспилотников

    Путин заявил об увеличении поставок беспилотников в ВС России почти в 10 раз
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году в российские войска было поставлено около 140 тыс. беспилотных аппаратов, в этом году этот показатель планируется увеличить почти в 10 раз, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

    «Всего за 2023 год в Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать точнее – практически в 10 раз», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    «Ключевая задача – производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов. Максимально быстро наладить серийное, подчеркну, именно серийное производство такой перспективной техники, – указал президент России. – Конечно, нужно создавать заделы на будущее, то есть уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра».

    Кроме того, Путин поставил задачу полностью обеспечить потребности российской армии в беспилотной технике, наращивать ее производство и постоянно модернизировать, отметив, что «чуть ли не каждую неделю происходят определенные обновления», а «кто быстрее на них реагирует, тот и побеждает».

    «Нам нужно полностью закрыть потребности вооруженных сил [в беспилотной технике], а для этого последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики, в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта, постоянно модернизировать с учетом боевого опыта», – сказал он.

    Ранее Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника.

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    19 сентября 2024, 14:54 • Новости дня
    Принято решение о закрытии шоу Comedy Club

    Принято решение о закрытии шоу Comedy Club, которое выходило на ТНТ 19 лет

    Принято решение о закрытии шоу Comedy Club
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Константин Сергеев

    Развлекательное шоу Comedy Club, которое выходило на канале ТНТ 19 лет, закрывается, последний выпуск программы выйдет на экраны 20 сентября в 21.00.

    «Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», – приводит РИА «Новости» слова ведущего шоу Гарика Харламова.

    В ходе 20 телевизионных сезонов шоу показано более 800 оригинальных выпусков, программа завоевала две премии ТЭФИ. В шоу было 1,5 тыс. стендапов и 4 тыс. миниатюр, также Comedy Club провел 10 тыс. концертов в сотнях городов по миру.

    Завершающий выпуск шоу выйдет 20 сентября в 21.00, начнется он с официального заявления резидента, ведущего и креативного продюсера культового юмористического шоу Гарика Харламова.

    Попрощаться с проектом придут звезды шоу «Женский стендап», которые впервые станут гостями клуба. Также сказать «прощай» Comedy придут телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, актеры шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью.

    Ранее 3 июля сообщалось, что шоумен Сергей Светлаков подписал контракт о запуске трех новых проектов на ТНТ.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    19 сентября 2024, 21:42 • Новости дня
    Захарова шуткой про Comedy Club ответила Еревану на заявления о попытке госпереворота
    Захарова шуткой про Comedy Club ответила Еревану на заявления о попытке госпереворота
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление армянских властей о том, что в России якобы вербовали участников для подготовки государственного переворота в республике.

    «Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» – сказала дипломат на полях Евразийского женского форума, передает РИА «Новости».

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    Накануне Следственный комитет Армении сообщил, что в Ереване обезвредили некую группу, якобы вербовавшую участников в России для подготовки захвата власти в Армении.

    Подозреваемые якобы намеревались захватить в 2024 году власть, они завербовали группу армянских граждан и бывших жителей Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России для ознакомления с новым тяжелым вооружением, обучения навыкам его применения и для несения боевого дежурства после возвращения в Армению.

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    20 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» возглавил комитет по физкультуре и спорту Республики Алтай

    Участник программы «Время героев» возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай

    Участник инициированной президентом программы «Время героев» Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.

    После завершения обучения на первом модуле программы он, как и остальные участники, прошел стажировку, причем наставником Суразова стал избранный глава Республики Алтай Андрей Турчак. Во время стажировки Суразов и получил назначение, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

    Сам он рассказал, что программа «Время героев» полностью поменяла его жизнь. «Буквально несколько месяцев назад я находился в окопе, выполнял боевые задачи, а сейчас работаю в правительстве региона, приношу пользу республике. Я провожу мероприятия спортивной направленности: соревнования по самбо, День физкультурника, масштабное мероприятие «Пара-Алтай», было много встреч с жителями региона. За этот месяц я проехал больше 15 тыс. километров, побывал во всех районах республики. Сейчас у меня появилась возможность посетить каждый населенный пункт, вникнуть в проблемы людей, пообщаться и сделать для них много полезного. Именно программа «Время героев» дала мне возможность самореализоваться, приносить пользу», – отметил он.

    Суразов рассказал, что еще до распределения наставников среди участников программы попасть хотел именно к Турчаку, тогда еще секретарю Генсовета партии «Единая Россия». Как раз вскоре после начала обучения Турчак был назначен врио главы Республики Алтай – родного региона Александра Суразова, в результате наставничество началось во время образовательного модуля и продолжилось в период стажировки.

    Александр Суразов родился в селе Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтая в 1998 году. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище, командовал мотострелковым и противотанковым взводами. С 2023 года занимал должность начальника штаба – замкомандира батальона. Награжден двумя орденами Мужества, медалью «За храбрость» II степени, медалью Жукова и медалью «За боевые отличия».

    В мае 2024- го после прохождения отборочного этапа стал участником программы «Время героев».

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    20 сентября 2024, 08:17 • Новости дня
    Российские войска атаковали базу «Азова» в Харькове
    Российские войска атаковали базу «Азова» в Харькове
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удары по позициям украинских войск в Харькове, включая боевиков «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен) и иностранных наемников, что привело к проверкам документов и телефонов в прилегающих районах, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, нападение произошло рано утром 19 сентября. Основной целью атаки стали позиции, где находились украинские военные, включая боевиков «Азова» и, по неподтвержденным сведениям, иностранных наемников, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что кроме школы, где разместились военные, атака затронула также депо в Харькове. На погрузке находился состав с горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой, предназначенной для подкрепления украинским силам на Изюмском направлении. После удара в кварталах, прилегающих к месту событий, начались проверки документов и мобильных телефонов у местных жителей.

    Ранее активисты украинского подполья «Дозор» неоднократно совершали акции саботажа на территории подконтрольных Киеву районов. Кроме того, они наносили антивоенные граффити на зданиях и транспортных средствах. Ранее также сообщалось, что участники группы «Дозор» причастны к поджогу автомобилей с провокационными надписями.

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    19 сентября 2024, 18:50 • Новости дня
    Военкоры опубликовали видео с украинским пулеметным дроном в Курской области

    Военкоры опубликовали видео с украинским дроном с пулеметом в Курской области

    Военкоры опубликовали видео с украинским пулеметным дроном в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения в Курской области начали использовать наземные дроны, оснащенные пулеметами, их работу удалось запечатлеть на видео, сообщили военные корреспонденты.

    Такой наземный беспилотник заметили на подходе к российской позиции в приграничной зоне региона, сообщили военкоры в своем Telegram-канале «Операция V: Военкоры».

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    По этим данным, дрон вел огонь из пулемета калибром 7,62 мм. Он был уничтожен из РПГ и с помощью FPV-дрона.

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    19 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с Украиной

    Лукашенко: Белоруссия готова сотрудничать с Украиной

    Белоруссия заявила о готовности сотрудничать с Украиной
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минск готов сотрудничать с Киевом, как сотрудничает с Донецкой народной республикой, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    «Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и с Донецкой (народной) республикой», – сказал Лукашенко, отметив, что «определенные наработки есть, база создана», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство БелТА.

    Он добавил, что Белоруссия сотрудничает с ДНР еще с тех пор, когда регион был в составе Украины.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Белоруссия близка к тому, чтобы закрыть посольство Украины в Минске, и объясняла, почему это не было сделано до сих пор и что становится последней каплей для рассмотрения такого решения.

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    20 сентября 2024, 06:21 • Новости дня
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Предположение о том, что разрешение использовать западные ракеты для ударов вглубь России позволит Украине захватить ранее утраченные территории, является «заблуждением», заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх призвала не считать западные ракеты «серебряной пулей». «Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что политика США в вопросе о снятии ограничений на использование Киевом американского оружия «не претерпела изменений», передает ТАСС.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.

    В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

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    20 сентября 2024, 10:15 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 боевых машин при вторжении в Курскую область, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

    Он подчеркнул, что для этого маневра было привлечено значительное количество ресурсов, что подтверждает серьезность данной операции, сообщают «Ведомости».

    Алаудинов отметил, что вследствие значительных потерь в технике ВСУ были вынуждены начать использовать резервы, которые предназначались для критических ситуаций. Среди задействованной техники оказались и танки Leopard.

    На данный момент ВСУ сталкиваются с трудностями на Суджанском направлении в Курской области.

    По данным Минобороны, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 122 танка.

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    19 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    Израиль начал наносить удары по территории Ливана
    Израиль начал наносить удары по территории Ливана
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные приступили к атаке на объекты «Хезболлы» на ливанской территории, удары наносятся для восстановления безопасности на севере Израиля, заявили в армии страны.

    Израиль намерен сократить «террористический потенциал и военную инфраструктуру» «Хезболлы», заявили в пресс-службе израильской армии, передает ТАСС.

    В заявлении также утверждается, что эта шиитская организация использует гражданское население в качестве живого щита.

    Ранее сообщалось, что в разных районах Ливана от взрывов начиненных взрывчаткой пейджеров погибли 25 человек, ранено 608.

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    19 сентября 2024, 19:44 • Новости дня
    Психологи сравнили способность российских и японских детей к саморегуляции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исследование, проведенное сотрудниками факультета психологии МГУ и лаборатории детской психологии и цифровой социализации ФНЦ совместно с коллегами из университетов Тохоку и Хиросаки (Япония), показало, что японские дети лучше умеют сосредоточиться на одном задании, в то время как российские дошкольники более гибко переключаются между различными видами деятельности.

    «Мы предполагали, что в связи с особенностями японской культуры, саморегуляция у японских детей будет развита лучше, чем у российских, но получили более богатую и интересную картину», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик РАО, руководитель лаборатории детской психологии и цифровой социализации Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований (ФНЦ ПМИ) Александр Веракса.

    Это объясняется тем, что японские родители более строгие и контролирующие, чем российские, а японские педагоги и родители ожидают от дошкольников более сдержанного поведения, которое бы не мешало окружающим. Вероятно, благодаря этому японские дошкольники меньше отвлекаются при выполнении заданий, более внимательно слушают педагога, не выкрикивают, а спокойно дожидаются, когда их спросят.

    В то же время родители российских детей предъявляют различные требования к поведению своих детей дома и в общественных местах, поэтому для российских детей задача переключиться с одного правила на другое, с одной ситуации на другую легче, чем для японских детей, показали результаты исследования.

    При сравнении российских и японских мальчиков было выявлено, что японские мальчики дошкольного возраста лучше контролируют свое поведение и ведут себя более послушно, чем российские. При этом девочки из Японии слабее, чем девочки из России в выполнении разноплановых задач в короткое время, при этом они меньше отвлекаются на посторонние предметы и дела при выполнении учебных заданий.

    «Такие различия в саморегуляции мальчиков и девочек из двух стран могут объясняться разницей в ожиданиях взрослых (как родителей, так и воспитателей) от детей разного пола в культурах. В российской культуре от девочек ждут большего послушания и аккуратного поведения, чем от мальчиков. В то же время в Японии на мальчиков возлагают больше надежд и ожиданий в отношении дисциплины и уважения в связи с их будущей карьерой», – поясняет старший научный сотрудник лаборатории детской психологии и цифровой социализации ФНЦ ПМИ Дарья Бухаленкова. Она отметила, что на примере данного исследования можно увидеть, как ожидания взрослых, обусловленные культурными нормами и ценностями, оказывают влияние на развитие детей.

    Стоит отметить, что при адаптации ребенка к школе одной из самых важных проблем психологи и педагоги называют не проблемы с чтением, письмом и счетом, а отсутствие навыков саморегуляции, таких как действовать по правилам, сидеть за партой и слушать учителя на протяжении всего урока, поднимать руку и дожидаться, когда вызовут, чтобы ответить, переходить от выполнения одного задания к другому и т. д. Значение саморегуляции для успешного обучения детей в школе универсально для всех культур, однако разнообразные практики воспитания и социальные убеждения могут приводить к особенностям развития способности контролировать свое поведение у детей.

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    19 сентября 2024, 18:17 • Новости дня
    Столтенберг рассказал хорошую и плохую новость про финансирование НАТО

    Столтенберг: Страны НАТО должны тратить на оборону больше 2% ВВП

    Столтенберг рассказал хорошую и плохую новость про финансирование НАТО
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны – члены альянса увеличить расходы на оборону. Об этом он заявил в своей прощальной речи в Брюсселе.

    По словам Столтенберга, нынешний норматив в 2% ВВП уже недостаточен для обеспечения безопасности альянса, передает ТАСС

    «Хорошая новость заключается в том, что мы выполнили обещание, данное нами десять лет назад. Но плохая новость заключается в том, что этого больше недостаточно, чтобы обеспечить нашу безопасность», – заявил он.

    Напомним, что срок полномочий Столтенберга истекает в конце сентября.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недальновидными и опасными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных ударах по России западным оружием, подчеркнув, что такие высказывания игнорируют предупреждения президента Владимира Путина.

    Коментарии (13)
    19 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybertruck
    Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybertruck
    @ RKadyrov_95

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему подаренный электропикап Cybertruck.

    «Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    По его словам, Cybertruck, который был оснащен пулеметом и отправлен в зону СВО, прекрасно справлялся с боевыми задачами и демонстрировал хорошую защиту экипажа. Однако недавно Маск удаленно отключил машину.

    Ранее Кадыров заявлял, что Маск подарил ему Cybertruck, а затем бизнесмен опроверг эту информацию.

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    19 сентября 2024, 14:31 • Новости дня
    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского в центре Москвы

    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского в центре Москвы
    @ Shatokhina Natalia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователю маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

    Об этом сообщается в Telegram-канале предпринимателя, передает ТАСС. Бакальчук задержан на 48 часов, говорится в публикации.

    Напомним, в результате стрельбы у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, два человека скончались. После перестрелки были задержаны несколько десятков человек.

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    19 сентября 2024, 18:09 • Новости дня
    Российский софт назвали дорогим и уступающим западному

    Во ФСТЭК пожаловалась на низкое качество и дороговизну импортозамещенного софта

    Российский софт назвали дорогим и уступающим западному
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Программное обеспечение (ПО), которое российские разработчики создали в рамках импортозамещения, неоправданно дорого и уступает по качеству зарубежным аналогам, заявил заместитель директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Виталий Лютиков на пленарной сессии BIS Sammit.

    Так, он отметил, что производители отечественного софта подняли цены «в десятки раз», когда поняли, что конкуренция на рынке отсутствует. При этом директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух, подтвердил сам факт роста цен, передает РБК.

    Ранее сообщалось, что Минцифры обсуждает возможность введения платы за использование зарубежного софта коммерческими предприятиями.

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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