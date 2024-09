Маск обвинил американские СМИ в поддержке демократов

Маск обвинил американские СМИ в поддержке Демократической партии

Американский предприниматель Илон Маск обвинил СМИ США в том, что они стали пропагандистской машиной для Демократической партии, пишет ТАСС. В своей социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Маск высказал мнение, что это связано с тем, что значительная часть журналистов поддерживает демократов. Он сослался на данные, что около 36,4% журналистов являются сторонниками Демократической партии, тогда как только 3,4% идентифицируют себя как республиканцы.

Маск не впервые критиковал традиционные СМИ. Ранее он заявлял, что они дезинформируют общественность. В частности, Маск обвинил американское агентство Associated Press в использовании крайне левой пропаганды, а газету The New York Times в нападках на свободу слова.

Эти заявления Маска подчеркивают его скептицизм по отношению к традиционным медиа. Его комментарии вызывают активные обсуждения в соцсетях и подтверждают его критическое отношение к освещению новостей в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что в Соединенных Штатах повсеместно осуществляется цензура. Кроме того, он выразил опасения, что поражение Дональда Трампа на президентских выборах в США приведет страну к тирании и лишит Америку настоящих выборов.