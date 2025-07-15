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Жителей Балашихи и полицейских обвинили в фиктивном учете мигрантов
В организации фиктивной регистрации иностранных граждан в Балашихе и Реутове обвинили 12 человек, в их числе есть двое сотрудников полиции, сообщили в Главном следственном управлении СК по Подмосковью.
Расследование дела в отношении 12 подозреваемых завершено, их обвиняют в фиктивной регистрации более 500 мигрантов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
В состав группы, руководимой жительницей Балашихи, входили ее родственники, сотрудники фирмы «Бюро миграционных услуг», специалисты Международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН, а также двое сотрудников полиции, которым инкриминируют получение взяток.
По версии следствия, с 2022 по 2024 годы участники группы подделывали сертификаты о знании русского языка и законодательства и регистрировали иностранных граждан в Реутове и Балашихе. В преступную схему были вовлечены даже несовершеннолетние. Объем уголовного дела составил более 500 томов.
Дело передали в Реутовский городской суд для рассмотрения по существу.
В июне в Екатеринбурге задержали полицейского, бизнесмена и его сыновей по обвинению в организации схемы легализации порядка 2 тыс. мигрантов.