Жителей Балашихи и полицейских обвинили в фиктивном учете мигрантов

Tекст: Алексей Дегтярев

Расследование дела в отношении 12 подозреваемых завершено, их обвиняют в фиктивной регистрации более 500 мигрантов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В состав группы, руководимой жительницей Балашихи, входили ее родственники, сотрудники фирмы «Бюро миграционных услуг», специалисты Международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН, а также двое сотрудников полиции, которым инкриминируют получение взяток.

По версии следствия, с 2022 по 2024 годы участники группы подделывали сертификаты о знании русского языка и законодательства и регистрировали иностранных граждан в Реутове и Балашихе. В преступную схему были вовлечены даже несовершеннолетние. Объем уголовного дела составил более 500 томов.

Дело передали в Реутовский городской суд для рассмотрения по существу.

В июне в Екатеринбурге задержали полицейского, бизнесмена и его сыновей по обвинению в организации схемы легализации порядка 2 тыс. мигрантов.