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Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских дронов за час
Минобороны сообщило об уничтожении восьми беспилотников над Белгородской областью и Крымом
В течение одного часа средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Крымом.
С 10.00 до 11.00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
По данным ведомства, шесть беспилотников были ликвидированы над Белгородской областью, еще два – над территорией Крыма.
Министерство обороны уточнило, что все средства воздушного нападения были успешно перехвачены и не нанесли ущерба на земле. Подразделения ПВО продолжают нести дежурство в усиленном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе ночной атаки украинских беспилотников на Воронежскую область и Воронеж пострадали 16 мирных жителей. А при атаке дронов ВСУ на Брянскую область пострадала мирная жительница.
Российские средства противовоздушной обороны за ночь поразили 55 украинских дронов над российской территорией.