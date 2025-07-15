Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских дронов за час

Минобороны сообщило об уничтожении восьми беспилотников над Белгородской областью и Крымом

Tекст: Мария Иванова

С 10.00 до 11.00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, шесть беспилотников были ликвидированы над Белгородской областью, еще два – над территорией Крыма.

Министерство обороны уточнило, что все средства воздушного нападения были успешно перехвачены и не нанесли ущерба на земле. Подразделения ПВО продолжают нести дежурство в усиленном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе ночной атаки украинских беспилотников на Воронежскую область и Воронеж пострадали 16 мирных жителей. А при атаке дронов ВСУ на Брянскую область пострадала мирная жительница.

Российские средства противовоздушной обороны за ночь поразили 55 украинских дронов над российской территорией.