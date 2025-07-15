Нефть подешевела из-за опасений санкций США против России

Мировые цены на нефть снизились на неопределенности из-за опасений санкций США

Tекст: Мария Иванова

Цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.04 опускалась на 0,42% – до 68,92 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,49%, до 66,65 доллара, передает РИА «Новости».

Участники рынка оценивают заявление президента США Дональда Трампа о том, что администрация собирается ввестишлины на товары из России в 100%, а также санкции против стран, закупающих российскую нефть, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.

«Если Трамп пойдет до конца, это кардинально изменит перспективы рынка», – цитирует Reuters аналитиков ING.

Они подчеркнули, что крупнейшим покупателям российской нефти – Китаю, Индии и Турции – «придется взвесить выгоду от покупки со скидкой и стоимость ее экспорта».