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Нефть подешевела из-за опасений санкций США против России
Мировые цены на нефть снизились на неопределенности из-за опасений санкций США
Мировые цены на нефть во вторник начали снижаться на неопределенности вокруг перспектив на рынке из-за возможных санкций США против России.
Цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.04 опускалась на 0,42% – до 68,92 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,49%, до 66,65 доллара, передает РИА «Новости».
Участники рынка оценивают заявление президента США Дональда Трампа о том, что администрация собирается ввестишлины на товары из России в 100%, а также санкции против стран, закупающих российскую нефть, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.
«Если Трамп пойдет до конца, это кардинально изменит перспективы рынка», – цитирует Reuters аналитиков ING.
Они подчеркнули, что крупнейшим покупателям российской нефти – Китаю, Индии и Турции – «придется взвесить выгоду от покупки со скидкой и стоимость ее экспорта».