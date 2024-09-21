Последние – уже в прямом смысле – боевые действия между мужем и женой, создавшими Wildberries, это апофеоз пропаганды всего того, что противоположно традиционным ценностям. На глазах всей страны, которая ведет настоящую национально-освободительную войну, в московских офисах сражаются и убивают друг друга граждане России.10 комментариев
Пострадавшим жителям Курской области решено выделить дополнительные средства
Пострадавшим в Курской области выделили более 1,5 млрд рублей помощи
Жителям Курской области, покинувшим дома из-за вторжения ВСУ, правительство предоставит дополнительную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей на человека, подписал распоряжение Михаил Мишустин.
Жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с действиями ВСУ, выделят дополнительную материальную помощь, сообщает сайт правительства.
Каждому пострадавшему жителю будет выплачено по 10 тыс. рублей. Это дополнительные средства, которые направляются в регион в дополнение к уже выделенным ассигнованиям.
Общий объем выплат превысит полтора миллиарда рублей.
Ранее сообшалось, что общий объем выделенных средств на неотложные нужды жителей Курской области, пострадавших при вторжении украинских войск в регион, превысил 8 млрд рублей.