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    Последние – уже в прямом смысле – боевые действия между мужем и женой, создавшими Wildberries, это апофеоз пропаганды всего того, что противоположно традиционным ценностям. На глазах всей страны, которая ведет настоящую национально-освободительную войну, в московских офисах сражаются и убивают друг друга граждане России.

    10 комментариев
    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

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    21 сентября 2024, 15:30 • Новости дня

    Пострадавшим жителям Курской области решено выделить дополнительные средства

    Пострадавшим в Курской области выделили более 1,5 млрд рублей помощи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жителям Курской области, покинувшим дома из-за вторжения ВСУ, правительство предоставит дополнительную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей на человека, подписал распоряжение Михаил Мишустин.

    Жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с действиями ВСУ, выделят дополнительную материальную помощь, сообщает сайт правительства.

    Каждому пострадавшему жителю будет выплачено по 10 тыс. рублей. Это дополнительные средства, которые направляются в регион в дополнение к уже выделенным ассигнованиям.

    Общий объем выплат превысит полтора миллиарда рублей.

    Ранее сообшалось, что общий объем выделенных средств на неотложные нужды жителей Курской области, пострадавших при вторжении украинских войск в регион, превысил 8 млрд рублей.

    20 сентября 2024, 10:15 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    Алаудинов: ВСУ зашли в Курскую область на 200 танках
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 боевых машин при вторжении в Курскую область, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

    Он подчеркнул, что для этого маневра было привлечено значительное количество ресурсов, что подтверждает серьезность данной операции, сообщают «Ведомости».

    Алаудинов отметил, что вследствие значительных потерь в технике ВСУ были вынуждены начать использовать резервы, которые предназначались для критических ситуаций. Среди задействованной техники оказались и танки Leopard.

    На данный момент ВСУ сталкиваются с трудностями на Суджанском направлении в Курской области.

    По данным Минобороны, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли 122 танка.

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    19 сентября 2024, 08:14 • Новости дня
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    Боевик ВСУ признался в убийстве пленных российских солдат
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак рассказал, что получил приказ от командира расстрелять трех пленных российских солдат, находясь в Курской области.

    Сдавшийся украинский боевик Александр Гусак признался в убийстве трех пленных российских солдат, как сообщает РИА Новости. Гусак рассказал, что его взвод, попавший в Курскую область, получил задачу открыть огонь по гражданскому поезду. Они окопались на 363-м километре железной дороги недалеко от села Коренево, где в плен были взяты трое российских солдат.

    Гусак рассказал, что его командир, известный под позывным «Электрик», приказал ему расстрелять пленных. Он отказался выполнить приказ, но командир угрожал ему, и в итоге Александр был вынужден подчиниться, опасаясь за свою жизнь. По его словам, он отошел на свою позицию и, находясь в кустах, открыл огонь по пленным солдатам.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Козинка в Грайворонском округе Белгородской области украинскими террористами погибла женщина и ранен мужчина. Также украинские диверсанты обстреляли группу эвакуируемых детей в селе Красное Грайворонского района, в результате чего погиб ребенок и пострадали двое взрослых. В дополнение сообщалось, что украинские боевики обстреляли автомобиль вблизи пункта пропуска Шебекино, погибли двое мужчин.

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    21 сентября 2024, 11:34 • Видео
    Урсула перезахватила власть ради Киева

    Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

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    19 сентября 2024, 18:50 • Новости дня
    Военкоры опубликовали видео с украинским пулеметным дроном в Курской области

    Военкоры опубликовали видео с украинским дроном с пулеметом в Курской области

    Военкоры опубликовали видео с украинским пулеметным дроном в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения в Курской области начали использовать наземные дроны, оснащенные пулеметами, их работу удалось запечатлеть на видео, сообщили военные корреспонденты.

    Такой наземный беспилотник заметили на подходе к российской позиции в приграничной зоне региона, сообщили военкоры в своем Telegram-канале «Операция V: Военкоры».

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    По этим данным, дрон вел огонь из пулемета калибром 7,62 мм. Он был уничтожен из РПГ и с помощью FPV-дрона.

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    19 сентября 2024, 00:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области

    Алаудинов заявил об освобождении Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области

    Российские войска освободили Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские подразделения взяли под контроль Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Алаудинов сообщил, что Николаево-Дарьино было зачищено от ВСУ и взято пол контроль накануне во вторник, а в среду российские войска освободили Дарьино.

    Ранее российские войска освободили Успеновку и Борки в Курской области.

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    18 сентября 2024, 19:50 • Новости дня
    Коц: В Курской области впервые уничтожили Leopard
    Коц: В Курской области впервые уничтожили Leopard
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За все время вторжения украинских оккупантов в Курской области не уничтожали немецких танков, в последние сутки российские военные ликвидировали одну такую машину, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц в своем Telegram-канале обратил внимание на сводку Министерства обороны России, в которой в числе уничтоженных украинских машин за сутки указан танк Leopard.

    «Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников», – подчеркнул военный корреспондент.

    Минобороны указывало, что в числе уничтоженной за этот период техники оказался еще один танк, пять БМП, включая две CV-90, БТР и 15 боевых бронированных машин.

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    20 сентября 2024, 08:35 • Новости дня
    Житель Суджи рассказал о зверствах наемников из Грузии и Европы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область, сравнив расправы с уничтожением тараканов.

    По его словам, в первые дни нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область множество мирных жителей города Суджи были убиты, передает РИА «Новости». Особую жестокость проявляли наемники из Грузии, Франции и Польши. Мальцев рассказал, что эти наемники расправлялись с населением, сравнивая их действия с уничтожением тараканов.

    Мальцев сообщил, что его знакомых убили, когда они пытались бежать из города. Жители Суджи, которые находились в пункте временного размещения в Курске, рассказывали, что наемники убивали, насиловали и издевались над людьми. Украинцы предупреждали, что если жители города не уедут, наемники никого не оставят в живых.

    Мальцев и его семья покинули Суджу 6 августа. Во время сильных обстрелов они укрывались в коридоре, чтобы защитить ребенка. По его словам, дороги простреливались танками и снайперами. Знакомая семья с девятью детьми была вынуждена переправляться через реку, а другие уходили через леса и поля.

    Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о случаях мародерства в приграничных селах, где украинские военные грабят и разрушают имущество граждан. В результате, как отмечалось, многие жители были вынуждены покинуть свои дома и переехать во временные пункты размещения в более безопасные районы области.

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    18 сентября 2024, 21:44 • Новости дня
    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    Пленный: ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области

    ВСУ планировали расстрелять пассажирский поезд в Курской области
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска хотели совершить нападение на пассажирский поезд на территории Курской области, сообщил попавший в плен военнослужащий ВСУ.

    «Перед заходом нас собрали и сказали: нам надо расстрелять поезд, чтобы Россия объявила войну Украине официально», – сказал пленный на видео, которое распространило РИА «Новости». Военнослужащий уточнил, что речь шла о гражданском поезде.

    По его словам, они с другими украинскими боевиками соорудили окопы в лесопосадке по обе стороны железнодорожных путей, прождали 12 дней, но поезда так и не дождались.

    Ранее ВСУ обстреляли в Курской области авто с эвакуирующимися женщинами и детьми.

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    20 сентября 2024, 17:10 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в приграничной зоне Курской области уничтожили прямым попаданием несколько бронемашин украинских боевиков, Минобороны распространило соответствующую видеозапись.

    Разведывательное подразделение группировки «Север» с помощью воздушной разведки выявило движение бронетехники ВСУ, после анализа разведданных было принято решение о нанесении огневого удара по целям, передает ТАСС.

    В результате прямого попадания из различных видов вооружения боевые машины были уничтожены.

    Ранее Минобороны сообщило, что в последние семь дней в регионе освободили от ВСУ два поселка

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    21 сентября 2024, 14:30 • Новости дня
    ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
    ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки отразили три попытки украинской армии прорваться через границу в сторону поселков Новый Путь и Медвежье в Курской области, сообщило Минобороны России.

    В этой зоне ВСУ потеряли до 20 человек личного состава, БМП, БТР, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и два автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Между тем группировка «Север» продолжила наступление и поразила формирования 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Малой Локни и Плехово.

    Группировка также сорвала попытки контратак украинской армии в сторону Камышевки и Любимовки, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 20, бронемашину и два автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Бондаревки, Гуево, Ивашковского, Кругленького, Колмакова, Любимовки, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Мирного, Мелового, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Плехово, Свердликово, Толстого Луга и Черкасской Конопельки.

    Также авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области, в том числе по резервам 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад теробороны ВСУ у Беловод, Владимировки, Глухова, Журавки, Кондратовки, Катериновки, Ободы, Павловки, Речки, Руднево, Сумов, Шалыгино, Хотеня и Фомино.

    На Курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 300 человек и девять единиц бронетехники, шесть артиллерийских орудий, пусковую установку и транспортно-заряжающую машина РСЗО HIMARS, станцию РЭБ, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 15650 человек, 124 танка, 57 БМП, 95 БТРов, 786 бронемашин, 478 автомобилей, 121 артиллерийское орудие, 29 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 30 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 16 единиц инженерной техники.

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    20 сентября 2024, 19:31 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения украинского танка в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Танк украинских военных уничтожили с помощью FPV-дронов в приграничной зоне Курской области, Минобороны показало соответствующие кадры.

    Группировка «Север» выявила с помощью беспилотника движение украинского танка в лесополосе, после этого было решено поразить его FPV-дронами, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В результате двух прямых попаданий боевая машина противника была уничтожена. Средства объективного контроля зафиксировали детонацию боекомплекта этого танка.

    Ранее штурмовики Су-25 нанесли удар по скоплениям живой силы и техники украинских боевиков в Курском приграничье, уничтожив все разведанные цели.

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    20 сентября 2024, 14:57 • Новости дня
    МЧС начало уничтожать взрывоопасные предметы в освобождаемых районах Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники МЧС приступили к масштабным работам по разминированию освобожденных районов Курской области, чтобы обеспечить безопасность населения, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как указали в ведомстве, пиротехники приступили к обследованию территорий и уничтожению взрывоопасных предметов в освобождаемых районах, чтобы восстановить нормальную жизнь, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что пиротехники МЧС России за минувшую неделю обнаружили и обезвредили 88 взрывоопасных предметов в Курской области, всего с момента обострения ситуации в регионе уничтожено 396 опасных боеприпасов.

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    19 сентября 2024, 09:43 • Новости дня
    Пленный командир ВСУ рассказал о провале попытки достичь позиций из-за огня ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный командир ВСУ Виктор Павлуш раскрыл, что огонь российской артиллерии не позволил его подразделению достичь запланированных позиций в районе Дзержинска (Торецка), что привело к захвату в плен.

    Командир отделения 150-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павлуш, сдавшийся в плен российским военнослужащим, рассказал о неудаче своего подразделения из-за интенсивного огня российской артиллерии, передает ТАСС. Он сообщил, что их остановили минометы и артиллерия на окраине Дзержинска (Торецка), даже не дав добраться до позиций.

    В интервью, предоставленном Министерством обороны России, пленный упомянул, что после артобстрела всю ночь прятался от дронов и минометов, а затем попытался укрыться в пустых домах. Там его вновь обнаружили дроны, и он понял, что выхода у него нет. Украинское командование обещало заменить их через три дня, но, по его словам, это была «дорога в один конец».

    Павлуш также признался, что думал о самоубийстве из-за безысходности своего положения. Однако позже, услышав работу генератора и встретив российских солдат, он решил сдаться. Солдаты, по словам Павлуша, сохранили ему жизнь, сказав: «Мы же русские». Таким образом, он оказался в плену.

    Ранее сообщалось о задержании украинского боевика в Курской области, который был причастен к нападению на российскую территорию. Позже стало известно, что украинский боевик Александр Гусак заявил о получении приказа от своего командира расстрелять трех пленных российских солдат. В связи с этими событиями российские власти усилили меры безопасности в приграничных регионах.

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    20 сентября 2024, 12:45 • Новости дня
    Российские войска за сутки отразили четыре попытки ВСУ прорвать границу Курской области
    Российские войска за сутки отразили четыре попытки ВСУ прорвать границу Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские войска в последние сутки четырежды пытались прорваться через российскую границу в сторону Нового Пути и Медвежьего на Курском направлении, все попытки отражены, сообщило Минобороны.

    При поддержке авиации и артиллерии отражены все четыре попытки ВСУ прорваться через границу в сторону этих населенных пунктов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В этом районе украинская сторона за сутки потеряла до 60 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, включая Leopard, три шведские БМП CV-90, четыре бронемашины и инженерную машину разграждения.

    Группировка «Север» продолжила наступление, поразила формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Зеленого Шляха, Николаево-Дарьино, Толстого Луга, Малой Локни и Плехово.

    Сорваны попытки контратак в сторону Кремяного, Любимовки и Малой Локни.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 30 человек, две боевые бронированные машины, САУ 2С1 «Гвоздика» и три автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Гуево, Дарьино, Зеленого Шляха, Кремяного, Кубаткина, Кругленького, Куриловки, Любимовки, Михайловки, Малой Локни, Мирного, Мелового, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Плехово, Толстого Луга, Черкасского Поречного и Черкасской Конопельки.

    Авиация и ракетные войска поразили скопления ВСУ в Сумской области, в том числе резервы 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 106-й бригад теробороны ВСУ у Басовки, Беловод, Глухова, Журавки, Кондратовки, Казачьего, Катериновки, Могрицы, Ободы, Павловки, Перемоги, Речки, Руднево, Сумов, Шалыгино, Хотеня и Ястребиного.

    Всего за сутки украинская сторона на Курском направлении потеряла более 370 человек, 18 единиц бронетехники, шесть артиллерийских орудий, миномет, станцию РЭБ, инженерную машину разминирования, уничтожена одна понтонная переправа.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 15 тыс. 300 человек, 124 танка, 56 БМП, 93 БТР, 780 боевых бронированных машин, 115 артиллерийских орудий, 28 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, четыре транспортно-заряжающие машины, 29 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 15 единиц инженерной техники.

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    19 сентября 2024, 14:07 • Новости дня
    Два танка «Ахмата» две недели сдерживали ВСУ под Суджей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы «Ахмата» использовали два танка для успешного сдерживания атаки ВСУ под Суджей на протяжении двух недель, несмотря на ранения экипажа, эвакуированного после повреждения дронами, рассказал заместитель командира бронегруппы спецназа «Ахмат» с позывным Каплодий.

    По его словам, два танковых экипажа из сводной артиллерийской группы «Пресса» в течение двух недель удерживали оборону, отбив атаки противника, передает РИА «Новости».

    По словам Каплодия, один из экипажей, возглавляемый командиром Хикаво, был поврежден вражеским дроном, и его члены были эвакуированы с легкими ранениями. Несмотря на это, танки оказали значительное влияние на противника, остановив его продвижение.

    ВСУ пытались прорваться в течение нескольких недель начиная с четырех утра и до одиннадцати часов, но наталкивались на стойкую оборону танковых экипажей и артиллерийских групп. Заместитель командира отметил, что экипажи «Ахмата» остаются на линии соприкосновения, и ВСУ продолжают пытаться их обнаружить и уничтожить.

    Ранее сообщалось, что российские войска успешно нанесли удар по украинским подразделениям в районе Суджи. Кроме того, стало известно, что в результате операции были ликвидированы подразделения американской частной военной компании Forward. В свою очередь, командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид подтвердил эту информацию, отметив успешность операции.

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    19 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Экипаж Ми-28НМ уничтожил силы ВСУ в Курской области

    Вертолет Ми-28НМ ликвидировал силы и технику ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В приграничном районе Курской области экипаж вертолета Ми-28НМ нанес успешный ракетный удар по живой силе и технике ВСУ, об этом сообщили в Минобороны России, также предоставив видеоматериалы операции.

    Минобороны России сообщило о проведенном боевом вылете вертолета Ми-28НМ, который уничтожил скопление живой силы и бронетехники ВСУ в приграничье Курской области. Экипаж использовал авиационные средства поражения для нанесения ракетных ударов по разведанным целям противника, сообщает ТАСС.

    В результате удара личный состав и бронетехника ВСУ были успешно ликвидированы, что подтвердили данные разведки. Операция прошла без потерь для российской стороны, экипаж вертолета благополучно вернулся на базу вылета.

    Предоставленные кадры боевой работы подтверждают эффективность применения Ми-28НМ в условиях приграничного конфликта. Вертолет продемонстрировал высокую маневренность и точность, нанеся удары по целям противника с минимальными рисками для себя.

    Ранее Министерство обороны России неоднократно сообщало о применении вертолетов Ми-28НМ для уничтожения целей противника. Ранее стало известно, что данные вертолеты прошли модернизацию, что позволило повысить их боевые возможности. В частности, благодаря этой модернизации Ми-28НМ стали более эффективны при выполнении боевых задач.

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    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

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    Как Россия улучшает оружие для спецоперации

    Новейшие беспилотники и улучшенные средства борьбы с ними, артиллерийские установки мирового уровня и корабли с гиперзвуковым оружием – все это только малая часть образцов, поставленных Российской армии в текущем году. Как прямо сейчас вносят вклад в победу в СВО российские оружейники, отмечающие 19 сентября свой профессиональный праздник? Подробности

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    Российский атом пробивает европейские санкции

    Болгария, ставшая в последние годы одним из самых суровых исполнителей санкций против России, внезапно ввела весьма примечательное исключение. О чем идет речь и почему на этот раз Болгария не способна обойтись без российской технологической помощи? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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