До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.6 комментариев
Правительство выделило на помощь жителям Курской области 8 млрд рублей
Мишустин: Правительство выделило на помощь жителям Курской области 8 млрд рублей
Общий объем выделенных средств на неотложные нужды жителей Курской области, пострадавших при вторжении украинских войск в регион, превысил 8 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.
Мишустин напомнил, что ранее на этой неделе по поручению президента России Владимира Путина Курская область получила дополнительную помощь в размере более 3 млрд рублей, передает РИА «Новости».
Кроме того, правительство планирует рассмотреть выделение еще 1 млрд рублей на выплаты пострадавшим жителям региона, добавил премьер-министр.
«Всего на неотложные нужды направили курянам свыше 8 млрд рублей», – сообщил он, отметив, что жителям Курской области оказывается поддержка со всех уголков России.
Ранее Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области.