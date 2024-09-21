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Федерация шахмат Киргизии предложила способ возвращения россиян
Президент Федерации шахмат Киргизии Тольбаев предложил способ возвращения россиян
Президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев намерен обратиться к Генеральной ассамблее FIDE с просьбой провести тайное голосование по вопросу восстановления участия россиян и белорусов, чтобы исключить давление на членов ассамблеи.
Президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев намерен обратиться к Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) с просьбой о тайном голосовании по вопросу восстановления российских и белорусских шахматистов. Об этом сообщил сам Тольбаев в интервью ТАСС. Конгресс FIDE, в рамках которого обсуждаются эти вопросы, проходит в Будапеште, а генеральная ассамблея запланирована на 21-22 сентября.
Тольбаев подчеркнул, что необходимость тайного голосования обусловлена тем, что некоторые люди опасаются открыто высказывать свое мнение из-за риска воздействия или давления. Он отметил, что такая ситуация может возникать как на конгрессе, так и в странах участников. «Я буду просить, чтобы голосование было тайным», — заявил Тольбаев, подчеркивая важность анонимности в принятии этого решения.
В августе Бабур Тольбаев уже выдвигал предложение о полном возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой FIDE. Вопрос о восстановлении их участия является одним из ключевых на повестке дня текущего конгресса. Решение о форме голосования может существенно повлиять на исход обсуждений и на дальнейшую судьбу российских и белорусских шахматистов на международной арене.
На этой неделе норвежский шахматист Магнус Карлсен высказал несогласие с идеей возвращения российским и белорусским шахматистам национальных символов.
Ранее Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России.