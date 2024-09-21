Во Владивостоке стартовали учения «Бэйбу/Взаимодействие»

Российско-китайские учения «Бэйбу/Взаимодействие» начались во Владивостоке

Во Владивостоке стартовали российско-китайские военно-морские учения под названием «Бэйбу/Взаимодействие – 2024», пишет ТАСС. Эти учения проходят на Тихоокеанском флоте (ТОФ), и в них участвуют совместные отряды боевых кораблей России и Китая. Перед отправлением в море экипажи обеих стран провели торжественное построение, где командиры объявили о начале двусторонних учений.

Учения продлятся неделю и пройдут в акватории Японского моря. В рамках маневров отряд кораблей будет отрабатывать действия по отражению нападений условного противника с различных направлений – воздуха, воды и подводной среды. Также запланированы совместное маневрирование и оборона на незащищенном рейде.

В программе учений значатся артиллерийские стрельбы и выполнение ряда боевых упражнений с применением противовоздушного и противолодочного вооружения. Ожидается, что подобные учения помогут укрепить взаимодействие между военно-морскими силами России и Китая, а также улучшить тактические навыки экипажей в различных боевых условиях.

Ранее в ходе стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» корабли Каспийской флотилии уничтожили воздушные и надводные цели, после чего вернулись в постоянные места базирования. Также в Японском море боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках этих же учений.

Как ранее отмечал адмирал Владимир Валуев, учениями «Океан-2024» Россия посылает Вашингтону четкий сигнал о готовности ответить на любые попытки эскалации.