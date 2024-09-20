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По факту угроз учительнице в школе в Челябинске СК завел уголовные дела
В Челябинске мужчина угрожал учительнице в школе №71, из-за чего она была госпитализирована, СК по региону возбудил дела по статьям об угрозе убийством и хулиганстве.
В Челябинске в школе №71 произошел инцидент, когда мужчина стал грубо вести себя с учительницей в классе, из-за чего женщина была госпитализирована, передает ИА «РНовости». Местные СМИ сообщили, что мужчина, вероятно, отец одного из учеников, ворвался в класс и начал оскорблять преподавателя. На шум среагировала охрана и вызвала Росгвардию. В результате учительнице стало плохо.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, мужчину задержали, и против него составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», за что ему грозит до 15 суток ареста. В то же время следственное управление СК РФ по региону начало проверку и возбудило уголовные дела по статьям об угрозе убийством и хулиганстве.
Следственный отдел по Металлургическому району города Челябинска возбудил дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Ранее Центральный районный суд Челябинска отказал в удовлетворении ходатайства следователя об аресте заместителя директора школы №68 после инцидента с нападением ученика на преподавателей и учеников. Кроме того, суд также отказал в аресте замглавы охранного предприятия, обвиняемого в предоставлении небезопасных услуг, и отпустил его домой. Ранее в Челябинске задержали замдиректора школы после нападения ученика на сверстников и учителя.