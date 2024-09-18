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Суд не стал арестовывать замглавы ЧОП челябинской школы
Суд не стал арестовывать замглавы ЧОП челябинской школы №68
Центральный районный суд Челябинска отказал в аресте замглавы охранного предприятия, обвиняемого в предоставлении небезопасных услуг по делу о нападении в школе №68, отпустив его домой, передает источник с места событий.
Как сообщил источник РИА «Новости», Центральный районный суд Челябинска принял решение не арестовывать заместителя директора охранного предприятия, которое обеспечивало безопасность в школе №68. Мужчина обвиняется в оказании небезопасных услуг после инцидента с нападением подростка на сверстников в учебном заведении.
Судья отклонила ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу. После заседания мужчина отказался комментировать ситуацию.
Позднее в тот же день планируется рассмотрение просьбы следственных органов об аресте заместителя директора школы. Его обвиняют в халатности, которая могла способствовать случившемуся инциденту в учебном заведении.
Напомним, ученик челябинской школы № 68 напал с молотком на учеников и педагогов, что привело к пострадавшим. Впоследствии он был задержан сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области.