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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

    17 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    10 комментариев
    18 сентября 2024, 17:05 • Новости дня

    Суд не стал арестовывать замглавы ЧОП челябинской школы

    Суд не стал арестовывать замглавы ЧОП челябинской школы №68

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центральный районный суд Челябинска отказал в аресте замглавы охранного предприятия, обвиняемого в предоставлении небезопасных услуг по делу о нападении в школе №68, отпустив его домой, передает источник с места событий.

    Как сообщил источник РИА «Новости», Центральный районный суд Челябинска принял решение не арестовывать заместителя директора охранного предприятия, которое обеспечивало безопасность в школе №68. Мужчина обвиняется в оказании небезопасных услуг после инцидента с нападением подростка на сверстников в учебном заведении.

    Судья отклонила ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу. После заседания мужчина отказался комментировать ситуацию.

    Позднее в тот же день планируется рассмотрение просьбы следственных органов об аресте заместителя директора школы. Его обвиняют в халатности, которая могла способствовать случившемуся инциденту в учебном заведении.

    Напомним, ученик челябинской школы № 68 напал с молотком на учеников и педагогов, что привело к пострадавшим. Впоследствии он был задержан сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области.

    17 сентября 2024, 20:04 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятный механизм подрыва пейджеров членов «Хезболлы»

    Эксперт Анпилогов: Вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы»

    Эксперт назвал вероятный механизм подрыва пейджеров членов «Хезболлы»
    @ Mehrnews

    Tекст: Олег Исайченко

    В любом устройстве имеется защита от перегрева аккумулятора. Вирус способен обмануть этот механизм, в результате чего батарейка нагревается до предела, инициируя взрыв пейджера, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Ливане около тысячи членов «Хезболлы» пострадали после взрыва пейджеров.

    «Любое электронное устройство можно перевести в режим очень интенсивного расхода заряда батареи. В этом случае она будет нагреваться сверх нормативных параметров, что может вызвать короткое замыкание и взрыв», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Обычно операционная система телефона или пейджера не допускает перегрева и останавливает приложение от экстенсивного использования заряда батареи. Но на устройство можно установить вредоносную программу, которая подменяет собой некоторые функции ОС. Таким образом, она попросту блокирует отключение гаджета в случае перегрева», – указал он.

    «Пейджеры всегда идут с заводской прошивкой. Либо на устройстве была установлена зараженная программа, либо был захвачен центр обновления операционных систем и внедрен вредоносный код. Очевидно, против «Хезболлы» была развернута хорошо отлаженная централизованная атака», – отметил собеседник.

    «Что касается версии о закладке рядом с аккумулятором капсул с водой, которые по сигналу разгерметизировались и привели к взрыву литиевой батареи, то я в нее склонен не верить. Осуществить подобное гораздо сложнее, чем создать вредоносное ПО. Хотя этого тоже исключать нельзя», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее в Ливане около тысячи членов «Хезболлы» пострадали после взрыва пейджеров. Как сообщает издание Aljazeera, устройства были взломаны израильскими военными. Серия мощных взрывов произошла по всей стране. Всего получили ранения более 2 тыс. граждан государства. По меньшей мере восемь человек погибли.

    Заид Макарий, министр информации Ливана, заявил, что главным приоритетом Бейрута в данный момент является достижение остановки атак со стороны Тель-Авива. Он также добавил, что правительство государства уже обратилось к нескольким государствам с целью оказать давление на Израиль.

    В то же время в «Хезболле» подчеркнули, что их поддержка «палестинского сопротивления» не будет прекращена. В организации добавили, что «коварный и преступный враг непременно будет наказан за данный акт агрессии».

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    18 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей

    ВС России уничтожили под Суджей силы спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward

    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли сокрушительный удар по подразделениям спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward под Суджей, рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

    Как передает РИА «Новости», российские вооруженные силы нанесли поражение украинским силам под Суджей. В ходе сражений были уничтожены несколько тысяч солдат и сотни единиц техники противника.

    «Аид» сообщил, что среди уничтоженных подразделений были 61-я, 80-я и 82-я бригады ВСУ, а после этого в Курскую область были переброшены дополнительные силы в виде 92-й штурмовой бригады и 106-й бригады теробороны, а также новый батальон 80-й бригады и другие подразделения.

    По информации командира, украинские ССО и американская частная военная компания Forward также были вовлечены в боевые действия в этом районе. «Аид» подчеркнул, что Forward является профессиональной военной структурой и не должна сравниваться с иностранным легионом. Он подтвердил, что все вновь прибывшие силы также понесли значительные потери.

    Ранее «Аид» сообщил, что в ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    17 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    Зеленский и глава польского МИД поругались на встрече в Киеве
    Зеленский и глава польского МИД поругались на встрече в Киеве
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поругались во время встречи в Киеве. Об этом пишет польский журнал Onet со ссылкой на участников переговоров.

    «По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре», – приводит сообщение РБК

    Источники сообщили, что якобы Зеленский обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины, и призвал Варшаву сбивать российские ракеты над Украиной. Сикорский в ответ заявил, что такие действия невозможны без решения НАТО.

    Кроме того, Зеленский попросил передать Киеву больше военной техники и в то же время обвинил Польшу в раздувании темы Волынской резни. Сикорский в ответ призвал к эксгумации жертв для достойного перезахоронения, но Зеленского «это не убедило».

    Ранее сообщалось, что Киев пытается втянуть Польшу в войну с Белоруссией

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    18 сентября 2024, 06:30 • Новости дня
    Избранный президент Мексики отказалась посетить Украину

    Избранный президент Мексики Шейнбаум отказалась посетить Украину

    Избранный президент Мексики отказалась посетить Украину
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

    «Думаю, что нет», – заявила Шейнбаум, отвечая на вопрос о возможности визита на Украину.

    Она объяснила, что ее задача – управлять Мексикой, и ее ответственность находится там. Шейнбаум не исключила, что поедет на некоторые международные мероприятия, но «путешествовать» много не будет, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнула, что курс внешней политики определен конституцией Мексики, который предполагает не вмешиваться во внешние дела и придерживаться мирного решения вопросов.

    Инаугурация избранного президента Мексики состоится 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти. На церемонию приглашен президент России Владимир Путин.

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    18 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Скачко о задержании Усика: Для поляков нет ничего «святого» в политическом украинстве

    Политолог Скачко: Поляки могли задержать Усика из-за обиды на Зеленского

    Скачко о задержании Усика: Для поляков нет ничего «святого» в политическом украинстве
    @ MICHAL CHWIEDUK/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Боксер Александр Усик стал своего рода символом Украины. И его задержание в польском аэропорту аккурат после ссоры Владимира Зеленского с главой МИД Польши Радославом Сикорским – неслучайность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Продолжается процесс приручения поляками украинцев в контексте Волынской резни. Дело в том, что этот вопрос – незаживающая рана двух стран, а Варшава требует искупления покаянием и разрешением на эксгумацию и опознание жертв тех событий. Но Киев этого не хочет», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Теперь произошло очередное обострение противостояния, в которое укладывается задержание Усика. Он, надо признать, выдающийся боксер, его знают во всем мире. Это прямо-таки символ Украины. И поляки, видимо, показывают, что для них ничего «святого» в так называемом политическом украинстве нет», – продолжил собеседник.

    Не последнюю роль в этой истории сыграл и конфликт Владимира Зеленского с Радославом Сикорским, считает эксперт. Он также допускает, что задержание могло быть не столько указанием польских властей, сколько решением силовиков в аэропорте, оскорбившихся поведением Киева.

    Ранее украинский боксер Александр Усик назвал недоразумением свое задержание в Польше. Он выразил уважение польским правоохранителям, которые «выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии».

    Напомним, Усика задержали вечером 17 сентября в аэропорту Кракова. В ситуацию вмешались украинские дипломаты: на место выехал генконсул Украины. Глава МИД Андрей Сибига поручил ему выразить протест польской стороне.

    Позднее Владимир Зеленский сообщил, что Усика отпустили. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», – заявил он. Однако как сообщил пресс-секретарь коменданта Карпатского отдела Службы охраны границы Яцек Михаловский, «это было не задержание, а сопровождение в служебные помещения».

    «Оба мужчины не были допущены на рейс авиаперевозчиком и потеряли статус пассажиров. Они не хотели покинуть выход на посадку, несмотря на просьбы службы охраны аэропорта <…> Оба мужчины довольно активно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было полностью превентивным, в служебных помещениях их сразу же сняли», – приводит ТАСС слова Михаловского.

    Примечательно, что накануне СМИ сообщали о ссоре Владимира Зеленского с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Польский портал Onet отмечал, что среди прочего Зеленский обвинил Варшаву в недостаточной поддержке Украины в вопросе ее вступления в ЕС. Сикорский в ответ заявил, что Польше потребовалось десятилетие для членства в объединении, а запрашиваемые украинским президентом сроки нереалистичны. Также стороны поспорили по вопросу эксгумации жертв Волынской резни.

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    17 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    Guardian: Пассажиры затонувшего батискафа Titan осознавали неминуемость гибели
    Guardian: Пассажиры затонувшего батискафа Titan осознавали неминуемость гибели
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пассажиры батискафа Titan, потерпевшего крушение в 2023 году, скорее всего, понимали, что их ждет катастрофа, сообщили СМИ.

    Как пишет The Guardian, в иске, поданном семьей Поля-Анри Наржоле против компании OceanGate, производителя батискафа Titan, утверждается, что пассажиры судна, вероятно, осознавали неминуемость гибели. Такой вывод эксперты делают, анализируя данные о последних сообщениях с борта судна и характеристики самого батискафа, передает Lenta.ru.

    Согласно иску, «хваленая акустическая система безопасности» батискафа должна была предупредить экипаж о трещинах в углеродном волокне корпуса под воздействием колоссального давления на глубине. Логичным решением в такой ситуации было бы сбросить балласт и попытаться всплыть. Однако, как отмечается в иске, такое маневрирование вряд ли могло спасти пассажиров, учитывая глубину, на которой они находились. «Здравый смысл подсказывает, что члены команды осознавали, что умрут, пока еще были живы», – говорится в иске.

    Последнее сообщение с борта Titan подтверждает, что экипаж предпринял попытку сбросить балласт. Однако после этого связь с батискафом была потеряна, а судно достигло глубины 3346 метров, где корпус не выдержал давления и разрушился.

    Семья Наржоле требует от компании OceanGate компенсации в размере не менее 50 млн долларов, мотивируя это тем, что пассажиры в последние минуты своей жизни осознавали неизбежность гибели и испытывали страдания.

    В июне 2023 года OceanGate Expeditions сообщила о потере связи с аппаратом «Титан», который доставлял туристов к месту гибели лайнера «Титаник». Позже под обломками батискафа нашли человеческие останки.

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    17 сентября 2024, 18:40 • Новости дня
    Число пострадавших в Ливане при детонации пейджеров превысило 1,5 тысячи
    Число пострадавших в Ливане при детонации пейджеров превысило 1,5 тысячи
    @ REUTERS/Mohamed Azakir

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате массовой детонации устройств связи в Ливане пострадали более 1500 человек, сообщили СМИ.

    Как пишет Sky News Arabia, в результате взрывов пейджеров погибли по меньшей мере пять человек, передает ТАСС.

    Напомним, в южном пригороде Бейрута около тысячи членов «Хезболлы» получили ранения после того, как израильские военные взломали их пейджеры и попытались вызвать их детонацию.

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    18 сентября 2024, 13:04 • Новости дня
    Очевидец рассказал о 15 дронах в Тверской области

    Очевидцы сообщили о 15 дронах в Тверской области

    Очевидец рассказал о 15 дронах в Тверской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Торопец в Тверской области в ходе атаки дронов заметили минимум 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщила дочь местного жителя.

    В ходе атаки осколки посекли не только базу с боеприпасами, но и несколько жилых домов Торопца и соседних деревень, в том числе деревню Знаменское, сказала собеседница «Газеты.Ru».

    Она добавила, что ее отец проснулся от взрывов, взял документы, в этот момент в дом прилетел осколок дрона. У мужчины зафиксированы ранения лица и тела. Тяжело пострадавших эвакуировали в больницу.

    Остальных же отправили в поселок Плоскошь в Торопецком районе.

    До этого глава региона Игорь Руденя сообщал, что в Торопце в результате падения обломков дрона начался пожар, проводилась частичная эвакуация.

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    17 сентября 2024, 17:42 • Новости дня
    Al Jazeera: Израиль подорвал пейджеры «Хезболлы», ранено около тысячи человек
    Al Jazeera: Израиль подорвал пейджеры «Хезболлы», ранено около тысячи человек
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южном пригороде Бейрута около тысячи членов «Хезболлы» получили ранения после того, как израильские военные взломали их пейджеры и попытались вызвать их детонацию, сообщают ливанские телеканалы со ссылкой на источники.

    Инцидент произошел там, где в Бейруте находятся штабные офисы «Хезболлы», после происшествия сотни раненых доставили в больницы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Al Jazeera.

    Отмечается, что точных данных о раненых в других частях Ливана нет, «Хезболла» не делала ответных заявлений.

    Ранее израильский глава Минобороны Йоав Галант заявлял, что стабилизация израильско-ливанской границы возможна с помощью военных действий против «Хезболлы».

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    18 сентября 2024, 13:17 • Новости дня
    Генерал-майора ЦВО Путилова арестовали за взятку в 10 млн рублей
    Генерал-майора ЦВО Путилова арестовали за взятку в 10 млн рублей
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майор Денис Путилов был задержан следователями по подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей, сообщили в СК.

    Там сообщили, что начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майор Денис Путилов был задержан по обвинению в получении взятки, сообщает ТАСС.

    По информации СК, Путилову вменяют получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

    Ранее в СК сообщили, что заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майору Валерию Муминджанову предъявлено обвинение по делу о взятке, он не признал вины.

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    17 сентября 2024, 21:56 • Новости дня
    Президент Ирана раскрыл цели сотрудничества с Россией

    Президент Ирана Пезешкиан заявил, что отношения Москвы и Тегерана будут развиваться на постоянной основе

    Tекст: Денис Тельманов

    Отношения между Россией и Ираном будут развиваться на постоянной основе, это поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

    «Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе», – приводятся слова иранского президента на его официальном сайте, сообщает ТАСС

    По мнению Пезешкиана, углубление сотрудничества между двумя странами поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Иранский президент также выразил надежду на плодотворное взаимодействие между Россией и Ираном в рамках БРИКС и ШОС.

    Ранее сообщалось, что Шойгу во вторник прибыл в Иран и встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.

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    18 сентября 2024, 10:54 • Новости дня
    Пашинян обвинил ОДКБ в угрозе суверенитету Армении
    Пашинян обвинил ОДКБ в угрозе суверенитету Армении
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности создает угрозы безопасности и суверенитету республики, он отметил приближение к точке невозврата в отношениях с ОДКБ.

    На втором Армянском глобальном саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения решила заморозить участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как структура представляет угрозу для суверенитета республики, сообщает ТАСС.

    Пашинян подчеркнул, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении и ее будущему существованию.

    Премьер-министр добавил, что Армения близка к точке невозврата в отношении с ОДКБ. Он отметил, что чем дольше организация не реагирует на вопросы, поднятые Арменией, тем ближе республика оказывается к этой точке. Пашинян выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего взаимодействия с ОДКБ и подчеркнул необходимость реагирования на запросы Армении.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на возобновление партнерства с Ереваном в рамках ОДКБ.

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    18 сентября 2024, 04:27 • Новости дня
    Частичная эвакуация жителей началась в Торопце Тверской области из-за сбитого БПЛА

    Руденя: Продолжается отражение массовой атаки БПЛА в Торопце, часть населения эвакуируют

    Частичная эвакуация жителей началась в Торопце Тверской области из-за сбитого БПЛА
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать массовую атаку беспилотников в небе над Торопцом Тверской области, где тушат пожар, часть населения эвакуируют, сообщил губернатор области Игорь Руденя.

    Сообщается, что в Торопце идет тушение пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом.

    Губернатор решил частично эвакуировать население с той территории, где работает ПВО и тушат пожар.

    Ранее в результате падения обломков БПЛА в Тверской области начался пожар.

    Коментарии (19)
    18 сентября 2024, 02:40 • Новости дня
    Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать правом вето СБ ООН

    Полянский: Россия призывает лишить Запад возможности манипулировать СБ ООН правом вето

    Россия призвала лишить Запад возможности манипулировать правом вето СБ ООН
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в рамках реформы Совета Безопасности ООН призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН, заявил первый заместитель постпреда России при Всемирной организации объединенных наций Дмитрий Полянский.

    Полянский упрекнул США в том, что они делят мир на две категории: самопровозглашенных «властителей Вселенной», которым разрешено делать все, что заблагорассудится во имя интересов США, и на остальные страны мира, передает РИА «Новости».

    Российский дипломат напомнил, что в связи с обострением палестино-израильского конфликта США применили право вето уже пять раз и помешали Совбезу ООН «осудить действия ХАМАС». При этом вспоминать об этом в Вашингтоне не любят.

    «Вето – это не просто привилегия, это инструмент для недопущения принятия односторонних решений. И именно США злоупотребляют им, как в случае с Газой», – отметил Полянский.

    Он добавил, что США и союзники «давят численностью и блокируют принятие решений, не прибегая при этом к фактическому вето», именно для того, чтобы лишить коллективный Запад численного превосходства нужна реформа СБ ООН.

    Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Вашингтон использует право вето для продвижения собственных интересов и не собирается оправдываться.

    Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что действия Британии и США фактически парализовали работу Совета Безопасности ООН, что требует реформирования организации с участием стран глобального Юга.

    Коментарии (4)
    17 сентября 2024, 19:37 • Новости дня
    Лукашенко: Нападение на Белоруссию начнет третью мировую войну
    Лукашенко: Нападение на Белоруссию начнет третью мировую войну
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США готовят эскалацию ситуации в Белоруссии, нападение на республику положит начало третьей мировой войне, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    «Хочу предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто еще не понимает. Не надо это делать. Нападение на Беларусь – это третья мировая война», – сказал он на патриотическом форуме «Если мы едины», посвященном Дню народного единства, передает ТАСС.

    Ранее военный эксперт Александр Алесин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Варшава с подачи США разворачивает группировку войск на границе с Белоруссией.

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    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

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    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

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    Грандиозная операция позволила «Моссаду» взять реванш у арабов

    Двенадцать погибших и тысячи пострадавших – таким стал результат крупнейшей операции против ливанской организации «Хезболла», исполнителем которой называют израильскую разведку «Моссад». Оружием поражения внезапно стали тысячи самых обыкновенных пейджеров. Как это было устроено технически и почему именно пейджеры использует «Хезболла» для своего управления? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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