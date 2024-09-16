Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.3 комментария
Напавший на учеников и педагогов школьник в Челябинске задержан
Напавший на сверстников и педагогов ученик школы Челябинска задержан
Ученик школы Челябинска, напавший на сверстников и педагогов на территории образовательного учреждения, задержан, сообщило ГУ МВД России по Челябинской области. Состояние четверых пострадавших стабильное.
«В дежурную часть районного отдела МВД в 9:20 пришло сообщение, что ученик школы, 2011 года рождения, нанес различными предметами телесные повреждения сверстникам и учителю. Количество пострадавших уточняется. Сотрудники школы вызвали наряд Росгвардии, сотрудники который задержали ученика», – сообщается в Telegram–канале ГУ МВД России по Челябинской области.
Ситуация поставлена на контроль руководством областного полицейского главка, на месте работают сотрудники МВД и следственные органы.
Состояние пострадавших после нападения в школе Челябинска стабильно.
Четверо пострадавших – трое подростков 13 лет (две девочки и мальчик), и один взрослый (преподаватель) – после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы. На данный момент их состояние стабильно.
Ранее в понедельник сообщалось, что ученик челябинской школы № 68 напал с молотком на школьников и педагогов.
В июне сообщалось, что в Петербурге девятиклассник напал с ножом на учащегося 7 класса и ранил его.