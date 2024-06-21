И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Школьник ранил другого ученика в Петербурге ножом
Учащегося девятого класса петербургской школы задержали по подозрению в нападении на семиклассника с ножом, пострадавшего госпитализировали, сообщили в региональном ГУ МВД.
Инцидент произошел в четверг в Кировском районе, подростка ранили ножом, указало ведомство, передает РИА «Новости».
На место прибыла полиция, она установила, что девятиклассник и семиклассник внезапно поссорились на почве неприязненных отношений. Старший подросток нанес удар ножом оппоненту и сбежал с места происшествия.
Пострадавший ученик госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии.
Подозреваемого задержали в подъезде соседнего дома.
В апреле подросток в Петрозаводске ранил ножом двух школьниц во время домашней вечеринки из-за ссоры.