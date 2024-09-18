Замдиректора школы в Челябинске задержан после нападения ученика

В Челябинске задержан замдиректора школы после нападения ученика

Tекст: Елизавета Шишкова

В Челябинске сотрудники Следственного комитета задержали замдиректора школы № 68 после нападения одного из учеников на одноклассников и учителя, сообщает ТАСС.

В результате расследования инцидента были изъяты записи с камер видеонаблюдения и телефоны, а также назначены судебные экспертизы, включая медицинские, компьютерно-технические и лингвистические.

Заместитель директора обвиняется в халатности в соответствии с ч. 2 ст. 293 УК РФ. По данному делу были проведены обыски и осмотры документов. В ходе следствия были изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела. Обвинение было предъявлено в связи с несоблюдением должностных обязанностей, которые могли бы предотвратить произошедшее.

Напомним, ученик челябинской школы №68 напал с молотком на учеников и педагогов, что привело к пострадавшим. Впоследствии, он был задержан сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области Инцидент, возможно, связан с участием школьника в новой суицидальной квест-игре, что обсуждалось на пресс-конференции с Марией Львовой-Беловой.