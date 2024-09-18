Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.4 комментария
Замдиректора школы в Челябинске задержан после нападения ученика
В Челябинске задержан замдиректора школы после нападения ученика
В Челябинске задержали заместителя директора школы после инцидента с нападением ученика на сверстников и учителя, сообщили в СУ СК по Челябинской области.
В Челябинске сотрудники Следственного комитета задержали замдиректора школы № 68 после нападения одного из учеников на одноклассников и учителя, сообщает ТАСС.
В результате расследования инцидента были изъяты записи с камер видеонаблюдения и телефоны, а также назначены судебные экспертизы, включая медицинские, компьютерно-технические и лингвистические.
Заместитель директора обвиняется в халатности в соответствии с ч. 2 ст. 293 УК РФ. По данному делу были проведены обыски и осмотры документов. В ходе следствия были изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела. Обвинение было предъявлено в связи с несоблюдением должностных обязанностей, которые могли бы предотвратить произошедшее.
Напомним, ученик челябинской школы №68 напал с молотком на учеников и педагогов, что привело к пострадавшим. Впоследствии, он был задержан сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области Инцидент, возможно, связан с участием школьника в новой суицидальной квест-игре, что обсуждалось на пресс-конференции с Марией Львовой-Беловой.