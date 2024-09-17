Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?0 комментариев
Львова-Белова назвала причину нападения на школу в Челябинске
Львова-Белова: Напавший на школу в Челябинске мог участвовать в суицидальной игре
Ученик школы в Челябинске напал на одноклассников и педагогов, возможно, участвуя в новой суицидальной квест-игре, что стало темой обсуждения на пресс-конференции с Марией Львовой-Беловой.
Ученик школы в Челябинске, напавший на одноклассников и педагогов, мог быть вовлечен в суицидальный квест, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова на пресс-конференции в ТАСС. Она подчеркнула, что важно блокировать деструктивный контент, и уточнила, что ведется проверка наличия такой игры.
В нападении, произошедшем в понедельник, пострадали четыре человека, включая троих тринадцатилетних подростков и преподавателя. Нападавший, ученик 2011 года рождения, был задержан сотрудниками Росгвардии сразу после инцидента.
Прокуратура проводит проверку по факту нападения, включая организацию охраны и соблюдение пропускного режима в школе. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности и организации убийства после нападения.
По состоянию на утро вторника в Челябинске двое детей находятся в реанимации после атаки с молотком, совершенной учеником на одноклассников и педагогов сообщалось. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился наградить преподавателей и ученика школы №68 в Челябинске за мужество и самоотверженность в пресечении нападения. Между тем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что ученик, совершивший нападение, ранее мог состоять на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.