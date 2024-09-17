Минздрав: После ЧП в школе Челябинска в реанимации остаются двое детей

Минздрав: Два ребенка в Челябинске остались в реанимации после нападения в школе

В Челябинске продолжается лечение двух детей, которые находятся в реанимации после инцидента в одной из школ, сообщает ТАСС. Состояние детей оценивается как стабильное, они в сознании, и находятся под наблюдением врачей. Еще один ребенок переведен в профильное отделение и получает необходимое лечение.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит ситуацию под контролем. На данный момент запланированы контрольные обследования и консультации с ведущими специалистами. В понедельник, ученик 2011 года рождения совершил нападение на одноклассников и педагогов, используя молоток, в результате чего пострадали четверо человек, включая троих подростков и преподавателя.

После инцидента, нападавшего задержал наряд Росгвардии. Прокуратура инициировала проверку, чтобы выяснить, как была организована охрана и как соблюдался пропускной режим в школе. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям «Халатность» и «Организация убийства после нападения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, после нападения школьника на детей и учителя в Челябинске Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности и организации убийства. Глава СК Александр Бастрыкин распорядился наградить преподавателей и ученика школы №68, проявивших мужество и самоотверженность. Кроме того, было сообщено, что ученик, совершивший нападение, мог ранее состоять на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.