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По факту нападения школьника в Челябинске возбуждено дело по двум статьям
Дела о халатности и организации убийства возбуждены после нападения школьника в Челябинске
Уголовные дела по статьям о халатности, а также организации убийства были возбуждены после нападения школьника на детей и учителя в Челябинске, сообщает СК по региону.
Как отметили в ведомстве, утром 16 сентября 13-летний ученик одной из челябинских школ причинил телесные повреждения сверстникам и преподавателю, передает ТАСС.
«Следственными органами СК по области возбуждены дела по признакам преступлений, подпадающих под ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 (организация убийства) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», – отмечается в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство решило проверить вопросы исполнения законодательства об образовании иобеспечении условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что ученик челябинской школы №68 напал с молотком на учеников и педагогов, есть пострадавшие.