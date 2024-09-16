Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.0 комментариев
Бастрыкин поручил наградить пытавшихся пресечь нападение в школе Челябинска
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился наградить преподавателей и ученика школы №68 в Челябинске, которые проявили мужество и самоотверженность, пресекая нападение вооруженного подростка, сообщили в пресс-службе СК.
Как указали в ведомстве, Бастрыкин поручил профильным подразделениям СК решить вопрос о награждении ведомственной наградой преподавателей и ученика школы, пытавшихся пресечь преступные действия, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что органы внутренних дел занимаются выяснением обстоятельств произошедшего в челябинской школе, где ученик напал на одноклассников и педагогов.
Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что ученик челябинской школы № 68 напал с молотком на учеников и педагогов, есть пострадавшие. По факту нападения было возбуждено дело по двум статьям.