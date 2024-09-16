Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».0 комментариев
Песков: Органы внутренних дел занимаются ЧП в школе Челябинска
Органы внутренних дел занимаются выяснением обстоятельств произошедшего в челябинской школе, где ученик напал на одноклассников и педагогов, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отказавшись от более подробных комментариев.
На вопрос, следует ли ждать поручений в связи с ЧП от главы государства уполномоченному по правам ребенка, представитель Кремля не дал точного ответа.
Как отметил Песков, говоря о возможных причинах происшедшего, это скорее дело для органов внутренних дел, которые занимаются этим происшествием, Кремль не располагает деталями, чтобы как-то это комментировать, передает ТАСС.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что ученик челябинской школы № 68 напал с молотком на учеников и педагогов, есть пострадавшие. По факту нападения было возбуждено дело по двум статьям.