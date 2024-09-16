Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».0 комментариев
Мизулина: Напавший на детей ученик школы в Челябинске мог стоять на учете в ПДН
Ученик школы в Челябинске, который с молотком напал на других школьников, мог ранее состоять на учете подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Она уточнила, что школа, где произошло нападение, – коррекционная. Это подтвердили в прокуратуре, передает ТАСС.
У подростка при себе был нож, травматический пистолет и молоток, но он успел применить лишь последний.
В доме нападавшего проходят обыски, следователи изучают его компьютер, будет проведена беседа с родителями.
Напомним, по предварительным данным, при нападении в школе в Челябинске есть пострадавшие.