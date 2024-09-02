В НАТО одернули Польшу за призыв сбивать российские ракеты над Украиной

Замглавы НАТО Джоанэ одернул Сикорского после заявлений о праве сбивать российские ракеты над Украиной

Tекст: Вера Басилая

Джоанэ в интервью газете Financial Times заявил, что в НАТО уважают право на обеспечение национальной безопасности.

«Внутри НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем начать нечто, что может иметь последствия для всех нас», – цитирует ТАСС Джоанэ.

Он добавил, что Польша всегда была безупречна по вопросам проведения консультаций внутри НАТО.

Издание пишет, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о риске, что альянс в случае одобрения предложения Сикорского «станет частью конфликта»

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша должна сбивать российские ракеты над Украиной. По его словам, членство в НАТО не перевешивает ответственность стран защищать свое воздушное пространство.