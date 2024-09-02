Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
В НАТО одернули Польшу за призыв сбивать российские ракеты над Украиной
Замглавы НАТО Джоанэ одернул Сикорского после заявлений о праве сбивать российские ракеты над Украиной
Члены НАТО всегда консультируются до того, как предпринимать действия, которые касаются общей безопасности и будут иметь последствия для всех членов альянса, заявил замглавы НАТО Мирча Джоанэ в ответ на слова главы польского МИД Радослава Сикорского о праве сбивать ракеты над Украиной.
Джоанэ в интервью газете Financial Times заявил, что в НАТО уважают право на обеспечение национальной безопасности.
«Внутри НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем начать нечто, что может иметь последствия для всех нас», – цитирует ТАСС Джоанэ.
Он добавил, что Польша всегда была безупречна по вопросам проведения консультаций внутри НАТО.
Издание пишет, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о риске, что альянс в случае одобрения предложения Сикорского «станет частью конфликта»
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша должна сбивать российские ракеты над Украиной. По его словам, членство в НАТО не перевешивает ответственность стран защищать свое воздушное пространство.