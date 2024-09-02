Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.0 комментариев
Маск обвинил Харрис во лжи
Илон Маск обвинил Камалу Харрис во лжи
Американский предприниматель Илон Маск обвинил во лжи вице-президента США Камалу Харрис, претендующую на высший государственный пост.
Предприниматель считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии «обещает стать коммунистическим диктатором», сообщает ТАСС.
«Вы лжете», – написал он в своем микроблоге, комментируя публикацию Харрис, в которой она пообещала, что Демократическая партия «не позволит» кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу «стать диктатором» в первый же день в случае победы на выборах.
Маск также написал, что «Камала обещает стать коммунистическим диктатором в первый день», и сопроводил публикацию изображением Харрис в красной шинели и фуражке с серпом и молотом.
Ранее сообщалось, что Харрис решила добиться запрета испытаний противоспутникового оружия.