В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.6 комментариев
Харрис решила добиться запрета испытаний противоспутникового оружия
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах намерена добиваться введения международного запрета на испытания противоспутникового оружия. Такое мнение выразил бывший заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
По его словам, Харрис уже играла ведущую роль в утверждении международных норм, направленных против проведения испытаний противоспутниковых средств, передает ТАСС.
«Какое это имеет отношение к стратегической стабильности? Связь есть, поскольку большая часть управления ядерными вооружениями проходит через космическую инфраструктуру», – отметил Кол.
Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что если Камала Харрис победит на президентских выборах, то США ждет массовый голод.
По словам Дональда Трампа, «Товарищ Камала» хочет ввести социалистический контроль цен, который приведет США к пустым полкам в магазинах.