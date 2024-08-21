Харрис решила добиться запрета испытаний противоспутникового оружия

Запущены онлайн-маршруты по выставке «Россия»

Tекст: Валерия Городецкая

С помощью десяти тематических маршрутов можно совершить виртуальное путешествие по павильонам выставки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Например, маршрут «Узнавая Россию. ДНК регионов» предлагает детально изучить экспозиции, посвященные всем 89 регионам России.

Здесь можно погрузиться в атмосферу выставки, посетить все павильоны и детально изучить представленные в них экспозиции. Один из самых популярных маршрутов «Узнавая Россию. ДНК регионов» – здесь можно детально рассмотреть экспозиции в павильоне №75, где были представлены все 89 регионов России. Каждый стенд рассказывал об особенностях разных территорий, народах и их традициях. Следующая тема «Комфортная жизнь в городе» показывает достижения в строительстве, логистике и технологиях, которые повышают качество инфраструктуры и развивают наши регионы.

Маршруты «Комфортная жизнь в городе», «Аграрное богатство», «Наука и просвещение», «Здоровая Россия», «Цифровая Россия», «Технологичная Россия», «Природоград», «Ярмарки России» и «Российская Арктика» раскрывают перед зрителями широкий спектр тем, от развития городов и сельского хозяйства до достижений в науке и технологиях, а также вопросов экологии и освоения Арктики.

Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го по указу президента. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Ежедневно гостей ждали культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. За все время проведения площадку посетило 18,5 млн человек.

В начале июля президент России Владимир Путин объявил о создании национального центра «Россия» на площадке «Экспо».