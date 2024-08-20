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    20 августа 2024, 11:26 • Экономика

    «Товарищ» Харрис шокировала Америку экономическим планом

    Кандидата в президенты США от Демпартии обвинили в повторении ошибок СССР

    «Товарищ» Харрис шокировала Америку экономическим планом
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Если Камала Харрис победит на президентских выборах, то США ждет массовый голод, заявил Илон Маск. «Товарищ Камала» хочет ввести социалистический контроль цен, который приведет США к пустым полкам в магазинах, раскритиковал свою соперницу Дональд Трамп. Что же такого шокирующего предложила в своем экономическом плане Харрис?

    Экономический план вице-президента Камалы Харрис, который она планирует реализовать в случае победы на выборах, жестко раскритиковали Илон Маск и Дональд Трамп. Она заявила, что хочет ввести «первый в истории Америки» федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты на фоне высокой инфляции. А также хочет выдавать по 25 тыс. долларов тем американцам, которые впервые покупают жилье.

    В случае победы на президентских выборах Камалы Харрис США ждет массовый голод, считает Илон Маск. На своей странице в соцсети он опубликовал материал финансового эксперта, проанализировавшего программу кандидата от Демократической партии. Аналитик предрек американцам массовый голод и крах США. «Точный вывод», – считает Маск.

    Дональд Трамп тоже раскритиковал Харрис за идею регулирования цен, сравнив ее с плановой экономикой в СССР. Трамп назвал Харрис «товарищем Камалой» и «коммунисткой». «Товарищ Камала объявила, что хочет ввести социалистический контроль цен. Вы это видели? Никогда раньше это не работало. Этот план попробовали там, и чем закончился Советский Союз?» – задался вопросом Трамп.

    В целом экономический план Харрис представляет собой ожидаемый для представителя Демократический партии набор мер по увеличению роли государства в экономике, отмечает американист, сотрудник НИУ ВШЭ Егор Торопов. Однако Харрис идет дальше идеи своей партии о том, что государство должно вмешиваться в свободные рыночные процессы через помощь отдельным слоям граждан или отраслям.

    «Субсидирование жилья в размере 25 тыс. долларов для тех, кто приобретает его впервые, закономерно приведет к дальнейшему росту цен на недвижимость, которые в условиях свободного рынка неизбежно начали бы снижение в условиях наблюдающегося снижения его доступности для граждан», – отмечает Торопов.

    Но наиболее ярким и дискуссионным пунктом предложений Камалы Харрис является, конечно, предложение регуляторных мер по недопущению «чрезмерных цен» на товары повседневного спроса и «чрезмерных корпоративных прибылей».

    «Это еще ни разу в истории не приводило к долгосрочным положительным эффектам как для производителей, так и для потребителей. Дональд Трамп, намеревающийся стать 47-м президентом США вместо Камалы Харрис, равно как и ряд мейнстримных экономистов, справедливо подвергли критике идеи Харрис. Это первая реальная возможность для Трампа критиковать кандидатуру Харрис с центристской и рыночной точек зрения: в течение последнего месяца ее популярность стабильно росла, а Трамп начинал проигрывать в предвыборных опросах, ограничиваясь отчаянными, непопулярными и электорально бесперспективными личными атаками против нее вместо рациональной критики негативных следствий ее идей по увеличению роли государства в экономике», – говорит Торопов.

    Что же плохого в регулировании цен государством? «Инфляция как явление в экономике присутствует всегда. Другой вопрос, что открытая инфляция характерна для рыночной экономики, а скрытая – для командной или плановой экономики, которая проявляется в искусственно созданном товарном дефиците при жестком контроле цен со стороны государства. Последнюю можно увидеть на примере экономики Венесуэлы. Если происходит сдерживание цен на определенный товар, то это приводит к сокращению его производства, в итоге можно столкнуться с дефицитом данного продукта и очередями. Именно это можно было наблюдать и в Советском Союзе в 1980-х годах», – отмечает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

    Венесуэла жила от экспорта одной только нефти, поэтому когда цены на нее упали, доходы резко снизились, что привело к ухудшению жизни населения и забастовкам. США подлили масла в огонь – ввели санкции, которые в итоге вовсе лишили Венесуэлу каких-либо доходов от экспорта. Инфляция была бешеной, поэтому власти начали искусственно сдерживать рост цен. В итоге в стране реально начался голод, люди лишались работы, уезжали.

    По данным МВФ, в 2018 году уровень инфляции в Венесуэле достиг 1 370 000%, более миллиона процентов. Людям требовалась гуманитарная помощь – медикаменты и продукты питания. Властям пришлось отказаться от запрета сделок в долларах и перестать контролировать цены на товары. Благодаря этому в 2019 году инфляция снизилась до менее 3000%, в 2021 году – до 686%, а в 2023 году – до менее 190%.

    Поэтому в случае командного сдерживания цен в США сначала это приведет к дефициту продукции, а потом – к еще большему росту цен и дополнительным дисбалансам в экономике страны, соглашается эксперт.

    Исторический пример СССР в этом плане тоже показателен. «В СССР была плановая экономика, государственная торговля и централизованно устанавливаемые цены. В такой модели не работал экономический механизм, балансирующий спрос и предложение, следствием чего был хронический дефицит наиболее востребованных товаров в магазинах и наличие черного рынка», – напоминает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    В конце 1980-х годов в СССР возник товарный дефицит, полки в магазинах были пустыми, ничего невозможно было официально достать. Случилось это даже не потому, что производство в одночасье загнулось и прекратилось. Статистика показывает, наоборот, рост промышленного производства и выпуска массовых товаров в то время. Проблема была в том, что, например, зубная паста в СССР стоила один рубль, а во Франции – 15 франков, поэтому туда ее и везли продавать. До 1987 года такое было невозможно, даже с учетом контроля цен на товары, потому что действовала государственная внешнеторговая монополия. Но в 1987 году ее отменили, плюс разрешили кооперативы. И товары из СССР потекли за границу. Одновременно в СССР хлынули и импортные товары, но продавались они по высоким ценам для многих граждан.

    Неудивительно, что некоторых американцев шокировало предложение Харрис. «Однако пока недостаточно конкретики, что стоит за ее лозунгом «первого в истории федерального запрета на взвинчивание цен», а во-вторых, вовсе не все предвыборные обещания реализуются. Вполне возможно, что Харрис не предполагала введения тотального ценового регулирования цен на продовольствие по аналогии с СССР», – говорит Беленькая.  

    Элементы регулирования цен на отдельные виды товаров время от времени применяются во многих странах, в том числе они применялись и в новейшей истории России,

    отмечает экономист. Это нарушает нормальное функционирование рынка. «Руководство ЦБ РФ довольно часто говорило, что административные методы регулирования цен если и можно применять, то лишь в течение краткосрочного периода, иначе они будут приводить к дестимулированию увеличения предложения регулируемой продукции и ее дефициту. В качестве альтернативы ЦБ и Минэкономразвития предлагали адресные денежные выплаты малоимущим. Такие пособия для семей с невысокими доходами активно используются в США и в ЕС, особенно в периоды ценовых шоков», – отмечает Беленькая.

    Квотирование экспорта или запрет экспорта, например, бензина, которые сейчас действуют – это тоже инструменты госрегулирования цен, только более гибкие, чем прямое ограничение цен. И на постоянной основе такие меры тоже могут быть небезопасны. «В периоды ценового шока без регулирования в ряде случаев не обойтись. Но эти меры тоже имеют свою цену для экономики. Например, ограничения экспорта той или иной продукции позволяют увеличить предложение на внутреннем рынке, но могут подорвать позиции экспортеров страны на мировом рынке, которые завоевывались десятилетиями. Производители могут потерять интерес к производству «невыгодной» для них продукции», – говорит Беленькая.

    Эксперты полагают, что план Харрис все-таки больше популистский. Тем более что темпы ограничения роста цен на продукты питания и энергоресурсы могли быть актуальны в мире в период кризиса стоимости жизни 2021-2022 годов, однако сейчас такой острой проблемы нет: по данным BLS за июль 2024 года, за последние 12 месяцев цены на продовольствие в США выросли в среднем лишь на 2,2%, заключает Беленькая.

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