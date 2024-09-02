Россия одобрила соглашение о проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии

Правительство России одобрило соглашение о разработке проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе

Tекст: Дарья Григоренко

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, российская сторона готова оказать содействие в разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3. Это позволит не только повысить надежность энергоснабжения монгольской столицы, но и укрепить сотрудничество двух стран в области энергетики, передает РИА «Новости».

Минэнерго России в свою очередь получило поручение провести переговоры с монгольскими коллегами и подписать соглашение.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Батор, где проведет переговоры с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом.