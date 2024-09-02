Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.0 комментариев
Россия одобрила соглашение о проекте реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии
Правительство России одобрило соглашение о разработке проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе
Правительство России одобрило проект соглашения с Монголией о модернизации тепловой электростанции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе, следует из распоряжения кабмина.
Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, российская сторона готова оказать содействие в разработке базового проекта реконструкции ТЭЦ-3. Это позволит не только повысить надежность энергоснабжения монгольской столицы, но и укрепить сотрудничество двух стран в области энергетики, передает РИА «Новости».
Минэнерго России в свою очередь получило поручение провести переговоры с монгольскими коллегами и подписать соглашение.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Батор, где проведет переговоры с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом.