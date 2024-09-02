НОМ: Меры безопасности на выборах в Курской области соблюдаются неукоснительно

Член ОП Булгакова: Избирательные участки в Курской области работают в штатном режиме

Tекст: Валерия Городецкая

Булгакова посетила несколько избирательных участков в Курске и Курской области, в том числе организованных в пунктах временного размещения, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

«Необходимые меры безопасности на участках и при проведении выездного голосования соблюдаются неукоснительно, круглосуточно работают сотрудники полиции, с членами комиссий держится связь», – сообщила она.

Избирательные участки работают в штатном режиме, добавила Булгакова. «Как мы и ожидали, куряне проявляют активную гражданскую позицию, также подают заявления на голосование через ДЭГ и «Мобильный избиратель», – отметила она.

По словам Булгаковой, наблюдение за ситуацией в регионе планируется продолжить. В частности, во вторник запланирована публичная встреча с экспертами, на которой будут обсуждаться основные вопросы подготовки к выборам и общественному наблюдению.

По данным главы избирательной комиссии Курской области Татьяны Малаховой, за пять дней досрочного голосования на территории региона проголосовало более 19% избирателей. Жители Курской области активно голосуют на обычных УИК, а также в пунктах временного размещения. Более 71 тыс. жителей региона подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, более 2 тыс. – планируют воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», чтобы проголосовать на участке по месту нахождения.

Заместитель председателя комиссии ОП России по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков также посетил несколько ПВР и отметил, что меры безопасности соблюдены. На ряде участков, по словам правозащитника, работают волонтеры, которые помогают избирателям с ограниченными возможностями здоровья.