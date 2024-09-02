На улицах Усолья-Сибирского появились экологические муралы

Tекст: Валерия Городецкая

Художники коллектива «ЦЕХ» и творческого проекта «Голос улиц» при поддержке Росатома расписали фасады зданий на Комсомольском проспекте и Интернациональной улице города, а также трансформаторные подстанции в городских дворах, говорится в пресс-релизе госкорпорации, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Картины рассказывают об экологической миссии «Росатома» и Федерального экологического оператора в Усолье-Сибирском, а также ценности природных ресурсов.



«Когда мы впервые с командой Росатома приехали в Усолье-Сибирское, город жил в режиме чрезвычайной ситуации с угрозой экологической катастрофы. Именно тогда мы поверили, что наши усилия в сфере ликвидации накопленного в городе химиков экологического вреда позволят не только привести загрязненные территории в безопасное состояние, но и будут стимулировать развитие города», – рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев. По его словам, город преобразился и с каждым годом становится все более комфортным и уютным.



«Мы со своей стороны, реализуя в городе мероприятия по оздоровлению загрязненных территорий, видим своей миссией улучшение качества жизни людей. Для нас большая честь не просто внести вклад в благоустройство Усолья-Сибирского, но и создать здесь приятную, вдохновляющую атмосферу, наполнить городские улицы настроением юности и легкости», – отметил генеральный директор ФГУП «ФЭО» Максим Погодин.

В рамках празднования 355-летия на главной площади города также был отрыт фонтан, построенный на средства, поступившие в бюджет после сдачи металлолома с «Усольехимпрома».



Напомним, в рамках национального проекта «Экология» госкорпорация «Росатом» в городе Усолье-Сибирское, на Байкальском ЦБК (Иркутская обл.), на территории полигона «Красный Бор» (Ленинградская обл.), а также в Магнитогорске создает эффективную систему обращения с промышленными отходами I–II классов, а также ликвидирует наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде.





