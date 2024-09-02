Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.0 комментариев
Володин: Немцы сказали Шольцу «уходи»
Володин оценил поражение партии Шольца в ряде областей Германии
Партия канцера ФРГ Олафа Шольца Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) потерпела сокрушительное поражение на земельных выборах в Тюрингии и Саксонии, заняв пятое и четвертое место соответственно, едва пройдя необходимый порог в 5%, итоги этих выборов показывают, что граждане Германии не хотят терять свою страну, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что СДПГ в разы уступила оппозиции – «Альтернативе для Германии» и Христианско-демократическому союзу. А также новой партии «Союз Сары Вагенкнехт» и в Тюрингии – Левой партии.
Партнеры канцлера по правящей коалиции из «Зеленых» в Тюрингии даже не прошли в парламент, а в Саксонии балансировали на грани до последнего. Свободные демократы нигде не будут иметь депутатских кресел, написал Володин в Telegram-канале.
Подобная тенденция отмечается и в других землях Германии, что свидетельствует о непопулярности правительства Шольца.
Уже очевидно, что Шольц ставит в приоритет не развитие страны и решение проблем ее граждан. Володин подчеркнул, что экономика ФРГ находится в кризисе, предприятия уходят в США, а потеря дешевых российских энергоресурсов привела к неконкурентности их производств.
Кроме того, Шольц втянул Германию страну в конфликт на Украине. На сегодняшний день Германия является основным поставщиком оружия Киеву. «Все это происходит не только на фоне стагнации экономики, но и неэффективной миграционной политики», – написал Володин.
«Учитывая результаты голосования в Саксонии и Тюрингии, сложно представить, как он и его правительство могут руководить Германией еще год. Итоги выборов показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну», – заключил он.
Напомним, правая партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место на выборах в Саксонии и одержала победу в Тюрингии.