Володин: Немцы сказали Шольцу «уходи»

Володин оценил поражение партии Шольца в ряде областей Германии

Tекст: Елизавета Шишкова

Он напомнил, что СДПГ в разы уступила оппозиции – «Альтернативе для Германии» и Христианско-демократическому союзу. А также новой партии «Союз Сары Вагенкнехт» и в Тюрингии – Левой партии.

Партнеры канцлера по правящей коалиции из «Зеленых» в Тюрингии даже не прошли в парламент, а в Саксонии балансировали на грани до последнего. Свободные демократы нигде не будут иметь депутатских кресел, написал Володин в Telegram-канале.

Подобная тенденция отмечается и в других землях Германии, что свидетельствует о непопулярности правительства Шольца.

Уже очевидно, что Шольц ставит в приоритет не развитие страны и решение проблем ее граждан. Володин подчеркнул, что экономика ФРГ находится в кризисе, предприятия уходят в США, а потеря дешевых российских энергоресурсов привела к неконкурентности их производств.

Кроме того, Шольц втянул Германию страну в конфликт на Украине. На сегодняшний день Германия является основным поставщиком оружия Киеву. «Все это происходит не только на фоне стагнации экономики, но и неэффективной миграционной политики», – написал Володин.

«Учитывая результаты голосования в Саксонии и Тюрингии, сложно представить, как он и его правительство могут руководить Германией еще год. Итоги выборов показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну», – заключил он.

Напомним, правая партия «Альтернатива для Германии» заняла второе место на выборах в Саксонии и одержала победу в Тюрингии.