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Лавров: В Дании появились запрещенные системы ракет средней и меньшей дальности
Ракетные системы средней и меньшей дальности уже появились в Дании, сейчас их завозят на Филиппины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
Как сказал Лавров, отвечая на вопрос о политике США в Азии, запрещенные ранее наземные системы ракет меньшей и средней дальности уже появились в Дании и на Филиппинах, передает ТАСС.
По словам министра, США активизировали действия в Азии, но действуют иначе, чем Россия, не уважают те правила, которые были созданы асеановцами. Лавров добавил, что они хотят расколоть АСЕАН с целью сдерживания Китая.
«Для этого была разработана Индо-Тихоокеанская стратегия. Она означает, что США создают небольшие клубы по интересам. Вот создали АУКУС, … КВАД. Создается Тихоокеанская четверка – Корея, Япония, Австралия, Новая Зеландия. Пытаются создать подобие КВАДа, где вместо Индии будут Филиппины... Все это делается в форматах, куда не приглашают ни нас, ни китайцев, ни многие другие страны», – заключил Лавров.
Как отмечал ранее Лавров, последние ракетные испытания США демонстрируют, что Вашингтон не собирается возвращаться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).