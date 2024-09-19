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    Любовь остается самой важной добродетелью в человеческой жизни. Самое важное в жизни – это быть человеком, на которого его близкие могут полагаться, а самое ценное – это люди, на которых можешь полагаться ты сам.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русское оружие доказывает веру в себя

    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

    Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?

    17 комментариев
    19 сентября 2024, 21:06 • Новости дня

    Понятие «трудовая династия» предложили закрепить в Трудовом кодексе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член правления – управляющий директор одной из крупнейших нефтегазохимических компаний России «Сибур» Марина Медведева предложила законодательно закрепить понятие «трудовая династия».

    С соответствующим предложением Медведева выступила на сессии проекта Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) «Женщины за сохранение традиций», сообщается на сайте ЕЖФ.

    «Корпоративные традиции для крупных холдингов – это правила, ритуалы, связующие и объединяющие элементы. Это глубинная корпоративная культура любой крупной организации», – отметила она.

    Медведева предложила не только закрепить понятие «трудовая династия» в Трудовом кодексе, но и разработать меры по популяризации семейных корпоративных традиций среди молодежи. «Это залог экономического, социального и трудового развития предприятий», – заявила она.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение учредить госнаграду для трудовых династий.

    19 сентября 2024, 14:31 • Новости дня
    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского в центре Москвы

    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

    Бакальчука обвинили в двух убийствах и покушении на полицейского в центре Москвы
    @ Shatokhina Natalia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователю маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

    Об этом сообщается в Telegram-канале предпринимателя, передает ТАСС. Бакальчук задержан на 48 часов, говорится в публикации.

    Напомним, в результате стрельбы у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов, два человека скончались. После перестрелки были задержаны несколько десятков человек.

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    19 сентября 2024, 19:44 • Новости дня
    Психологи сравнили способность российских и японских детей к саморегуляции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исследование, проведенное сотрудниками факультета психологии МГУ и лаборатории детской психологии и цифровой социализации ФНЦ совместно с коллегами из университетов Тохоку и Хиросаки (Япония), показало, что японские дети лучше умеют сосредоточиться на одном задании, в то время как российские дошкольники более гибко переключаются между различными видами деятельности.

    «Мы предполагали, что в связи с особенностями японской культуры, саморегуляция у японских детей будет развита лучше, чем у российских, но получили более богатую и интересную картину», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик РАО, руководитель лаборатории детской психологии и цифровой социализации Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований (ФНЦ ПМИ) Александр Веракса.

    Это объясняется тем, что японские родители более строгие и контролирующие, чем российские, а японские педагоги и родители ожидают от дошкольников более сдержанного поведения, которое бы не мешало окружающим. Вероятно, благодаря этому японские дошкольники меньше отвлекаются при выполнении заданий, более внимательно слушают педагога, не выкрикивают, а спокойно дожидаются, когда их спросят.

    В то же время родители российских детей предъявляют различные требования к поведению своих детей дома и в общественных местах, поэтому для российских детей задача переключиться с одного правила на другое, с одной ситуации на другую легче, чем для японских детей, показали результаты исследования.

    При сравнении российских и японских мальчиков было выявлено, что японские мальчики дошкольного возраста лучше контролируют свое поведение и ведут себя более послушно, чем российские. При этом девочки из Японии слабее, чем девочки из России в выполнении разноплановых задач в короткое время, при этом они меньше отвлекаются на посторонние предметы и дела при выполнении учебных заданий.

    «Такие различия в саморегуляции мальчиков и девочек из двух стран могут объясняться разницей в ожиданиях взрослых (как родителей, так и воспитателей) от детей разного пола в культурах. В российской культуре от девочек ждут большего послушания и аккуратного поведения, чем от мальчиков. В то же время в Японии на мальчиков возлагают больше надежд и ожиданий в отношении дисциплины и уважения в связи с их будущей карьерой», – поясняет старший научный сотрудник лаборатории детской психологии и цифровой социализации ФНЦ ПМИ Дарья Бухаленкова. Она отметила, что на примере данного исследования можно увидеть, как ожидания взрослых, обусловленные культурными нормами и ценностями, оказывают влияние на развитие детей.

    Стоит отметить, что при адаптации ребенка к школе одной из самых важных проблем психологи и педагоги называют не проблемы с чтением, письмом и счетом, а отсутствие навыков саморегуляции, таких как действовать по правилам, сидеть за партой и слушать учителя на протяжении всего урока, поднимать руку и дожидаться, когда вызовут, чтобы ответить, переходить от выполнения одного задания к другому и т. д. Значение саморегуляции для успешного обучения детей в школе универсально для всех культур, однако разнообразные практики воспитания и социальные убеждения могут приводить к особенностям развития способности контролировать свое поведение у детей.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    19 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Киев отреагировал на предложение главы МИД Польши по Крыму

    Ермак ответил на предложение главы МИД Польши Сикорского по Крыму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса украинского президента Андрей Ермак ответил на предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского провести в Крыму референдум под мандатом ООН, заявив, что полуостров якобы является территорией Украины.

    По утверждению Ермака, «Крым – это Украина», а Россия в ходе событий весной 2014 года якобы «нарушила международное право и должна отвечать за это», передает «Газета.Ru».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для организации референдума о статусе полуострова, что было озвучено на встрече YES в Киеве.

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    19 сентября 2024, 21:42 • Новости дня
    Захарова шуткой про Comedy Club ответила Еревану на заявления о попытке госпереворота
    Захарова шуткой про Comedy Club ответила Еревану на заявления о попытке госпереворота
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление армянских властей о том, что в России якобы вербовали участников для подготовки государственного переворота в республике.

    «Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» – сказала дипломат на полях Евразийского женского форума, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Сообщение о закрытии Comedy Club вас:




    Результаты


    Накануне Следственный комитет Армении сообщил, что в Ереване обезвредили некую группу, якобы вербовавшую участников в России для подготовки захвата власти в Армении.

    Подозреваемые якобы намеревались захватить в 2024 году власть, они завербовали группу армянских граждан и бывших жителей Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России для ознакомления с новым тяжелым вооружением, обучения навыкам его применения и для несения боевого дежурства после возвращения в Армению.

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    19 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    Минпросвещения решило ввести обязательную языковую проверку детей мигрантов

    Минпросвещения допустило введение обязательной языковой диагностики для детей мигрантов

    Минпросвещения решило ввести обязательную языковую проверку детей мигрантов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство просвещения России разрабатывает законопроект, обязывающий детей мигрантов проходить языковую диагностику.

    Языковая диагностика позволит определить уровень владения русским языком и организовать дополнительную поддержку для тех, кому она необходима, пояснили в Минпросвещения, передает ТАСС.

    «В настоящее время Минпросвещения прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов. Это в том числе позволит заблаговременно организовать дополнительные занятия для таких учеников», – сообщили в ведомстве.

    Ранее Минпросвещения поддержало ограничение в классах числа не говорящих по-русски детей.

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    19 сентября 2024, 14:14 • Новости дня
    Экс-сотрудники Oracle попросили российские власти не лишать их премий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшие сотрудники российской «дочки» американского разработчика систем управления базами данных и серверного оборудования Oracle – «Оракл компьютерное оборудование» – обратились к российским властям с просьбой не лишать их премий, полученных от компании в 2022 году.

    Более 50 бывших сотрудников российского подразделения Oracle столкнулись с судебными исками со стороны арбитражного управляющего, который требует вернуть выплаченные им премии, передает РБК.

    Они направили письма в адрес президента России Владимира Путина и в его администрацию, омбудсмена Татьяны Москальковой, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главы комитета заксобрания по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, вице-премьера Татьяны Голиковой, в Роструд, Генпрокуратуру и Общественную палату с просьбой защитить их интересы и сохранить выплаты.

    По мнению управляющего, эти выплаты были произведены незаконно после закрытия офиса Oracle в России и уменьшили конкурсную массу при банкротстве компании. Общая сумма исков превышает 100 млн рублей.

    Среди ответчиков по искам оказались в том числе бывшие руководители российского подразделения Oracle, включая Евгения Дрякина. В своем обращении экс-сотрудники подчеркнули, что конкурсный управляющий пытается переложить ответственность за финансовые проблемы компании на них, требуя вернуть законно заработанные средства.

    Дрякин, с которого пытаются взыскать 8,4 млн рублей, заявил, что оспариваемые выплаты являются частью его переменной зарплаты, которая была начислена за выполненную работу до закрытия компании в России. Он подчеркнул, что эти средства были выплачены в соответствии с трудовым договором.

    В августе прошлого года арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Оракл компьютерное оборудование» (ОКО), российскую «дочку» американской компании Oracle по производству ПО, следует из картотеки арбитражных дел.

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    19 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    СК возбудил дело против бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты»

    СК возбудил дело против бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты» Мартынова

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношении экс-заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова (признан иноагентом в России) возбуждено уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах.

    Следственный комитет возбудил против Мартынова дело по статье «Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ», передает ТАСС.

    В июне в Подмосковье задержали мужчину за спонсорство нежелательной в РФ организации.

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    19 сентября 2024, 17:20 • Новости дня
    Минпромторг не исключил возможности ограничений экспорта стратегического сырья

    Tекст: Константин Сергеев

    Возможность введения ограничений на экспорт стратегического сырья не исключена, сообщил журналистам первый замглавы Министерства промышленности и торговли России Василий Осьмаков.

    Представители СМИ попросили чиновника прокомментировать предложение президента Владимира Путина правительству рассмотреть возможность ограничения экспорта стратегического сырья. Например, урана, титана или никеля.

    «Если, действительно, сможем нащупать некие решения, ограничения экспорта, который и сейчас в определенных категориях ограничен, то будем их реализовывать», – приводит ТАСС ответ Осьмакова.

    Осьмаков отметил, что Минпромторг на постоянной основе работает над мерами сбалансированного противодействия давлению санкций против России. С 2022 года страна ввела несколько пакетов повышенных пошлин в рамках контрсанкционного воздействия. Как пример, приводятся отдельные коды на косметику и химическую продукцию.

    Как сообщалось во вторник, Владимир Путин призвал правительство подумать над жесткими экономическими контрсанкциями.

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    19 сентября 2024, 18:42 • Новости дня
    Спикер Госдумы: Европарламент подталкивает мир к ядерной войне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европарламент, призывая снять ограничения на удары западным оружием по России, ведет мир к ядерной войне, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

    «То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия», – написал спикер Госдумы в Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что в случае снятия ограничений на использование Киевом дальнобойного западного оружия для нанесения ударов по российской территории, Россия «даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия».

    Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призывают страны ЕС отменить ограничения на использование западного оружия против России. Евродепутаты считают, что это позволит Украине «в полной мере осуществлять право на самооборону».

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    19 сентября 2024, 21:51 • Новости дня
    Арестован первый фигурант дела о перестрелке в офисе Wildberries в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    По делу о стрельбе в офисе Wildberries в центре столицы заключен под стражу первый фигурант, соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса. Собеседник агентства добавил, что Следственный комитет просит арестовать 27 человек, задержанных после перестрелки.

    Ранее сооснователю маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

    Напомним, в результате стрельбы в офисе Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы пострадали семь человек, два человека скончались.

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    19 сентября 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин отметил рост «народного ОПК»
    Путин отметил рост «народного ОПК»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Так называемый народный ОПК развивается наряду с крупными компаниями и концернами, этому способствовали Минобороны и «Народный фронт», заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    «Важно, что наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников <…> налаживают организации так называемого народного ОПК. При этом продукция зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям. Знаю, что Минобороны и «Народный фронт» многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал народного ОПК», – сказал глава государства, его цитирует Telegram-канал Кремля.

    Путин призвал продолжать поддерживать «народный ОПК» и помогать ему налаживать производство своих разработок, передает ТАСС. «Важно и дальше развивать такое взаимодействие, помогать организациям «народного ОПК» запускать свои разработки в производство», – сказал президент.

    Он указал, что малые и средние предприятия сталкиваются с трудностями при решении некоторых задач, помочь им в этом могут крупные научные центры, предприятия и малый бизнес.

    Ранее Путин сообщил, что в России создадут 48 научно-производственных центров по выпуску БПЛА.

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    19 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Помочившегося на памятник разведчику Зорге бомжа задержали во Владивостоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мужчину без определенного места жительства задержали во Владивостоке за осквернение памятника легендарному советскому разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге, сообщило УМВД по Приморскому краю.

    В четверг в Сети появилось сообщение о том, что неизвестный мужчина помочился на постамент памятника Зорге на проспекте 100-летия Владивостока, передает РИА «Новости». Полиция Приморского края незамедлительно начала розыск правонарушителя.

    Подозреваемый был обнаружен в районе автовокзала, им оказался 38-летний уроженец Якутии без определенного местного жительства, сообщило приморское УМВД.

    Зорге – резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны. Перед началом войны он получил секретную информацию о скором нападении нацистской Германии на Советский Союз, а позже о том, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. В октябре 1941 года Зорге арестовала японская полиция, а в 1944 году он был казнен. В 1964 году разведчику было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

    Памятник Зорге был открыт во Владивостоке в ноябре 2019 года – в сквере, носящем его имя.

    В прошлом году в Приморье осквернили мемориал погибшим в зоне СВО.

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    19 сентября 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии поздравил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника.

    Оборонная промышленность всегда была гордостью России, отметил Путин, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    «В нашей стране всегда гордились оборонкой – конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику и тем самым помогали нашим воинам побеждать врага, вносили весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин высоко оценил поддержку ОПК со стороны граждан, волонтеров и бизнеса.

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    19 сентября 2024, 17:44 • Новости дня
    Состоялось первое заседание Всероссийского родительского комитета

    Tекст: Валерия Городецкая

    В московской школе №1514 прошло первое заседание нового консультативного органа при Минпросвещения – Всероссийского родительского комитета (ВРК), на встрече были определены ключевые направления работы, избран председатель и анонсирован конкурс для родительских сообществ.

    ВРК сформирован по поручению президента России Владимира Путина, он призвал решить актуальные проблемы в сфере образования и привлечь как взрослых, так и детей в социально значимые проекты, сообщается на сайте российского общества «Знание».

    «В июле в рамках конкурса «Это у нас семейное» прозвучало предложение о создании Всероссийского родительского комитета. Сегодня я могу вам сказать, что Президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда миллиард рублей. Соответствующий конкурс может запускаться уже даже в 2024 году», – сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    В состав ВРК вошли 53 человека, в их числе победители конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», учителя и советники директоров по воспитанию. К ВРК присоединились и медийные родители, например, народный артист России Константин Хабенский, заслуженный артист России Андрей Мерзликин и телеведущая Мария Ситтель. Среди членов ВРК и мать участника СВО и Героя России Сапижат Мазаева.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил избрать председателем ВРК директора «Артека» Константина Федоренко. Предложение было единогласно поддержано.

    «У нашего комитета широкие задачи — он станет в том числе методическим центром для родителей и учителей. Комитет будет участвовать в подготовке методических рекомендаций. Мы рассчитываем на вашу помощь и предложения. Родители будут также принимать участие в формировании тематики внеурочных занятий «Разговоры о важном». Сегодня разрабатывается стратегия развития образования до 2030 года, и родительский комитет сможет стать участником ее обсуждения», – сообщил Кравцов.

    Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль анонсировал конкурс инициатив родительских сообществ. «За этот учебный год благодаря поддержке Президента РФ мы сможем поддержать инициативы более 1000 родительских комитетов. Размер грантов – от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, – сообщил он. – Мы будем смотреть, насколько комитеты активны, вовлечены в воспитательную работу, что уже делают. Таким образом мы выявим лучшие практики, чтобы потом их тиражировать, внедрять по всей стране». По словам Древаля, конкурс планируется проводить ежегодно.

    Второе заседание ВРК планируется провести до 20 ноября, на нем будут объявлены результаты конкурса Общества «Знание». Всероссийский родительский комитет создан Министерством просвещения России при поддержке партнеров: Российского Общества «Знание», Президентской платформы «Россия — страна возможностей», Росдетцентра, Движения Первых, Института изучения детства, семьи и воспитания и Центра просветительских инициатив.

    Напомним, решение о создании Всероссийского родительского комитета было принято на прошлой неделе.

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    19 сентября 2024, 19:12 • Новости дня
    ЕР провела первый Совет первичных отделений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» провела первое заседание Совета первичных отделений, на котором собрались представители всех регионов страны.

    Участники совета провели стратегическую сессию, в ходе которой обсудили вопросы реализации народной программы партии, формирования кадрового резерва, развития конкурса общественно значимых проектов первичек и другие актуальные темы, сообщается в Telegram-канале ЕР. Все предложения и инициативы, озвученные на заседании, будут тщательно проанализированы и представлены на Съезде партии.

    «Вы отвечаете непосредственно на те вопросы, которые волнуют людей в конкретном дворе, населенном пункте, муниципалитете. И именно к вам люди приходят со своими житейскими проблемами. В этом сила Единой России – эта разветвленная сеть и организованная работа первичных отделений как раз и дает возможность нам называть себя народной партией», – обратился к участникам мероприятия врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

    Как отметил председатель ЕР Дмитрий Медведев, партия насчитывает почти 90 тыс. первичных отделений по всей стране, численность членов партии превышает 2,6 млн человек.

    Задача первичек «Единой России» – не только реализовывать большие замыслы партии, решения президента, но и бороться с недостатками, подчеркнул он. По словам Медведева, любая идеология бессмысленна, если она не претворяется в жизнь и не соответствует достигнутым результатам.

    «Чего бы мы хорошего ни говорили, какие бы решения ни принимали, если непосредственно на земле в ходе работы первичных партийных организаций люди сталкиваются совершенно с другим, это создает репутацию партии. Если они видят, что наши партийные установки, наша народная программа находят воплощение в муниципалитетах, районах, регионе, значит, это правильная идеология и честная партийная позиция», – приводит слова Медведева сайт ЕР.

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    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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